Какие крепостные крестьяне стоили дороже всего

Крепостное право в России — вещь страшная и циничная. Людей продавали, покупали, проигрывали в карты и меняли на борзых щенков. Но и среди этого «живого товара» была своя иерархия, свои цены. Обычный мужик-пахарь мог стоить копейки, а вот некоторые ценились на вес золота. Давайте разберемся, какие крепостные стоили дороже всего и почему.

Сколько стоил обычный крестьянин

Чтобы понять масштаб, посмотрим на базовые цены. Все зависело от эпохи, местности и, конечно, от «качества» человека. Вот примеры из реальных документов:

Самые дешевые: годовалая девочка Матрёна — 50 копеек (1782 г.). 40-летняя вдова Авдотья Иванова — 4 рубля 25 копеек.

Средняя цена: взрослый здоровый мужик на пике формы (вроде 20-летнего Ивана Фомина) — 48 рублей. Семью из мужа, жены и пары детей — 150–250 рублей. Цены сильно зависели от спроса и предложения, ситуации на рынке.

Элита рынка: мастера и художники

Обычный крестьянин — это «базовая комплектация». А вот люди с навыками были уже «премиум-классом», причем цена взлетала экспоненциально в зависимости от редкости таланта.

Ремесленники «на все руки»: Хороший кузнец, плотник или каменщик стоил в 2–3 раза дороже пахаря. Но если крестьянин владел часовым, ювелирным делом или механикой, его цена доходила уже до 500–1000 рублей — как хороший городской дом (и это при цене коровы в 3–5 рублей!).

Музыканты и артисты: Это были самые дорогие «экземпляры» на рынке. Помещики отправляли талантливых дворовых учиться в столицы и даже за границу. Эти вложения окупались сторицей, ведь крепостные театры и оркестры были признаком высокого статуса. Известны случаи, когда крепостной музыкант или актриса ценились в тысячи рублей, а за особо талантливых просили до 1500 рублей и выше.

Красивые девушки: Крестьянки, обученные пению, танцам и светским манерам, тоже уходили за огромные деньги. В первой половине XIX века такая девушка могла стоить 2000 рублей, а если она умела еще и рассмешить публику (была комедианткой), то цена взлетала до 3000–4000 рублей. За дерзкий характер и «огонь в глазах» тоже доплачивали.

Рекруты: «расходный материал» на вес золота

Особой статьей дохода для помещиков была продажа крестьян в рекруты. Это был очень выгодный, но буквально «одноразовый» бизнес. Цена на здорового молодого парня, которого можно было сдать в армию вместо не желавшего идти служить дворянина, была очень высокой. К концу правления Екатерины II она выросла с 120 до 400 рублей, а в некоторых объявлениях доходила и до 500 рублей.

За эту цену барин мог одним махом решить проблему с рекрутским набором и получить крупную сумму. Для самого крестьянина такая сделка означала пожизненную службу в армии, что по сути приравнивалось к смертному приговору.

«Оптом дешевле»: как покупали целые деревни

Цены сильно менялись в зависимости от того, как покупали крестьян — по одному или сразу целой партией, всей деревней. В последнем случае это был настоящий опт со скидкой.

При Екатерине II «душа» в составе целой деревни стоила всего 30 рублей. Чем старше были крестьяне и чем младше дети, тем ниже они ценились, а старые работники и вовсе шли по бросовой цене. Помещик мог потерять кучу денег, если его крепостные были неграмотными или не имели специальности. Такие «неликвиды» стоили в разы меньше умелых мастеров и уходили за бесценок.

Что в итоге?

Рынок крепостных в России был жестоким, но точно отражал практическую ценность человека для его владельца. Прибыль зависела от умений и навыков крестьянина. Умелые мастеровые и артисты приносили доход, сопоставимый с доходом от целой деревни, поэтому помещики вкладывали в их обучение. Именно эти категории крепостных стоили дороже всего, являясь по-настоящему золотым фондом и гордостью своих владельцев.