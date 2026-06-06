Почему колхозникам в СССР не выдавали паспорта

Большевики обещали крестьянам землю и свободу, но уже в начале 1930-х дали им кое-что другое — «второе крепостное право». Главным инструментом этой неволи стала… обычная зеленая книжечка, которую у крестьян просто не было.

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От вольности к жесткому учету

Сразу после революции большевики, будто бы в порыве гуманизма, отменили царскую паспортную систему. По задумке, документы были не нужны: на смену им пришли трудовые книжки и удостоверения личности, которые выдавали далеко не всем. Однако в конце 1920-х началась коллективизация, и стало ясно: крестьяне, которым не нравилось вступать в колхозы, тысячами бежали в города. Властям нужно было срочно латать дыры в плановой экономике.

27 декабря 1932 года ЦИК и Совнарком подписали постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». В документе говорилось об «учете населения» и «очистке городов от кулацких и уголовных элементов». О том, как именно собирались чистить, стало понятно из пункта, касающегося селян.

«Советское крепостное право»: как это работало

Паспорт в СССР стал главным удостоверением личности. Но касался он далеко не всех. Документ ввели только для жителей городов, рабочих поселков, совхозов и новостроек. Для основной массы крестьян, работавших в колхозах, паспортов не было. В народе это прозвали «советским крепостным правом».

Жить без паспорта означало быть буквально привязанным к земле. Если колхознику нужно было уехать дальше районного центра, он обязан был взять в сельсовете специальную справку. Но её выдавали лишь с разрешения председателя колхоза. Тот мог запросто не подписать бумагу — и человек намертво вяз в деревне. За самовольный уход с места жительства могли оштрафовать на 100 рублей (огромные по тем временам деньги) или даже посадить в тюрьму на три года.

Трудодни, налоги и бесправие

Отсутствие паспорта было не просто бюрократической формальностью. Это означало полную экономическую зависимость. Колхозникам не платили зарплату. Они работали за «трудодни» — абстрактные единицы учета, которые затем обменивались на зерно и продукты. Пенсий для них не было, пособий тоже. Единственным утешением был небольшой приусадебный участок, но обрабатывать его можно было только после того, как выполнишь обязательную норму работы на колхозном поле. Получалась та же барщина, только с советской символикой.

Более того, власти держали селян на коротком поводке с помощью экономического пресса. Им отказывали в выдаче паспортов под видом «неуплаты налоговой задолженности». Чтобы попасть в город на заработки, нужно было получить одобрение сразу от нескольких инстанций. Или дать взятку, потому как без нее «останешься крепостным».

Лазейки и «бегство» от земли

Конечно, крестьяне пытались обходить систему. Главный легальный способ — уехать до 16 лет. Родители стремились отправить детей в городские фабрично-заводские училища или техникумы. Если подросток оставался в городе до совершеннолетия, он автоматически получал паспорт.

Второй путь — армия. Отслужив, многие сельские парни уже не возвращались в родные пенаты, а устраивались на заводы, стройки или в милицию. Лишь бы зацепиться в городе и не попасть обратно в «крепостную» зависимость. Некоторые умудрялись получить документ через увольнение в запас, устроившись затем работать по полученной в армии специальности (например, водителем).

1974 год: долгожданная свобода

Долгие десятилетия эта система продержалась, несмотря на отток населения и недовольство. И только 28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое положение, которое вводило паспорта для всех граждан, включая жителей сел. Правда, на деле процесс паспортизации начался лишь в январе 1976 года и продлился до декабря 1981-го. За это время заветные документы получили почти 50 миллионов человек.

Итог

Более 50 лет десятки миллионов советских людей, которые работали на полях, кормили страну и платили налоги, не имели самого главного документа, подтверждающего их личность и права. Паспортная система 1932 года решила проблему управления огромной страной ценой свободы целого сословия. Ирония истории заключается в том, что понятие «советское крепостное право» родилось именно как насмешка над идеалами свободы и равенства, которые декларировала власть.