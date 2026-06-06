Какие русские фамилии указывают на то, что ваши предки были колдунами

Когда мы слышим «русские фамилии», в голову первым делом приходят Кузнецовы, Ивановы или Смирновы. Но есть и другая категория — по-настоящему таинственная. Исследователи считают, что за некоторыми фамилиями скрывается мрачное наследие: их первые носители были не просто умелыми ремесленниками, а знахарями, колдунами и ведунами. Проверьте, нет ли и вашей фамилии в этом колдовском списке.

Ворожеи, знахари и бережчики

Если ваша фамилия — Ворожейкин, Ворожкин или Вороженко — можно смело заглядывать в прошлое. Древнерусское слово «ворожея» или «ворожейка» означало женщину, которая гадала и лечила, общаясь с потусторонним миром. Юрий Федосюк в книге «Русские фамилии» отмечал, что сын такой ворожеи мог получить характерную фамилию и передать ее потомкам. Впервые эта фамилия была зафиксирована еще в XVI веке. Сюда же относятся и вариации: Ворожня, Ворожбий или Ворогушин — последняя, например, берет начало от слова «ворогуша», которое в некоторых говорах означало колдунью.

Еще одна категория «колдовских» фамилий — Бережнов и Знахаркин. Если первая вызывает ассоциации с «бережчиками» — лекарями, умевшими заговаривать болезни, то вторая вообще не оставляет сомнений: это прямые потомки знахарей.

«Зеленые» колдуны и темные «доки»

Фамилии Зеленин, Зеленков, Зеленихин и прочие «растительные» также могут указывать на родство с колдунами. Дело в том, что на Руси знахарей часто называли «зелейщиками» — лекарями, готовившими отвары из трав (или снадобья для пороха). Не стоит забывать и о «Доке»: фамилия Докин происходит от уважительного прозвища умельца или знахаря. Александр Аникин в своем этимологическом словаре также упоминает Балеевых — потомков «балея» или «бальника», древних названий ведуна и волшебника.

Прокудины, Кудеяровы и хитрый «Лихой»

Самые интригующие фамилии в этом списке — Прокудин и Лиходеев. «Прокудой» на Руси называли не только шалуна, но и колдуна, способного навести порчу. По данным антропонимики, значение здесь двойное: вред и баловство, но в контексте древних верований речь шла именно о магическом воздействии.

Еще опаснее было иметь дело с «Лиходеями». Слово «лихой» в древности означало «злой», «колдовской». Считалось, что такие люди способны наслать проклятие.

А вот обладатели фамилий Кудесов, Чародеев и Кудеяров могут гордиться статусом «сильнейших чародеев»: Кудеяр — это «сильнейший из магов». Менее очевидна фамилия Кулешов, но и здесь есть нить в прошлое: в уральских говорах «кулешатами» называли мелкую нечисть, подчинявшуюся колдуну.

Не спешите пугаться: обратная сторона медали

Конечно, носитель такой фамилии не обязан летать на метле или сводить соседей в могилу. Лингвисты предупреждают: слова могли иметь несколько значений. Например, «зелейщиками» называли и пороховых дел мастеров, и тех, кто варил клей. «Прокуда» — это просто шалость, а «лихой» — отчаянный смельчак.

Однако интрига остается. Родовые прозвища часто прилипали намертво. Если предка в деревне боялись и называли «колдуном», фамилия закреплялась на века. Взгляните на свою — может быть, и у вас есть лишний повод гордиться мистическим прошлым своей семьи?