Где в СССР были лучшие квартиры

Жилищный вопрос, по известному выражению, испортил москвичей. Но если говорить серьёзно, то в Советском Союзе вопрос этот испортил, а вернее сказать — определил судьбу почти каждого. Квартира была не просто крышей над головой. Она была мерилом успеха, признаком принадлежности к определённому кругу, наградой и привилегией. И потому понять, где в СССР жили лучше всего, — значит понять, как была устроена сама советская система.

Коммуналка как точка отсчёта

Чтобы оценить, что считалось «хорошей квартирой», нужно вспомнить, от чего отталкивались. А отталкивались от коммуналки и барака. После революции большевики провели «уплотнение»: в просторные дореволюционные квартиры подселяли новых жильцов, и одна семья получала одну комнату, а кухня, ванная и уборная становились общими. К концу 1920-х годов коммунальная квартира стала нормой городского быта, особенно в Ленинграде и Москве.

Жизнь в коммуналке описана множеством мемуаристов и исследователей советской повседневности. Очередь в уборную по утрам, расписание дежурств по уборке, отдельные звонки для каждой семьи, лампочки на отдельных счётчиках — всё это формировало особый уклад. По данным историков повседневности, в иных ленинградских коммуналках уживалось по семь-восемь семей. На этом фоне любое отдельное жильё воспринималось как недостижимое счастье.

«Сталинки»: жильё для избранных

Первый тип жилья, который и сегодня называют по-настоящему добротным, — это так называемые «сталинки», дома, возводившиеся примерно с середины 1930-х и до середины 1950-х годов. Это была архитектура парадная, идеологически нагруженная, призванная демонстрировать величие государства.

Что отличало эти квартиры? Прежде всего — высота потолков, доходившая до трёх и более метров. Толстые стены, нередко с хорошей звукоизоляцией, просторные кухни, отдельные комнаты, иногда даже комнаты для прислуги в самых статусных домах. Планировки были щедрыми, а сами здания украшались лепниной, колоннами, эркерами.

Но важно понимать главное: «сталинки» строились не для всех. Это было жильё номенклатурное. Лучшие дома предназначались для партийной верхушки, крупных хозяйственников, прославленных учёных, военачальников, писателей, артистов. Знаменитый Дом на набережной в Москве, построенный по проекту архитектора Бориса Иофана в конце 1920-х — начале 1930-х годов, стал символом такого элитного жилья — со своим клубом, кинотеатром, магазином и трагической судьбой многих жильцов в годы Большого террора.

Так что «сталинка» — это не просто качество строительства. Это социальный маркер. Жить в таком доме означало занимать заметное место в иерархии.

Хрущёвки: жильё для миллионов

Перелом наступил в середине 1950-х. Страна задыхалась от нехватки жилья, и государство приняло принципиальное решение — перейти от штучного парадного строительства к массовому индустриальному. В 1955 году вышло постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Лепнина и высокие потолки были объявлены расточительством.

Так появились «хрущёвки» — типовые пятиэтажки из сборных панелей или кирпича. Потолки опустились до двух с половиной метров, кухни сжались до пяти-шести квадратных метров, появились смежные комнаты и совмещённые санузлы. Над этим жильём принято подшучивать. Но стоит вспомнить контекст: миллионы семей переезжали из бараков и коммуналок в отдельные, пусть и небольшие, квартиры. Для них это было освобождением. Своя кухня, своя ванная, возможность закрыть дверь — это меняло саму ткань повседневной жизни.

С точки зрения комфорта «хрущёвка» уступала «сталинке» по всем статьям. Но с точки зрения исторической это был колоссальный прорыв: советская власть впервые попыталась решить жилищный вопрос для широких масс, а не для избранных.

«Брежневки» и улучшенные планировки

В 1960–1970-е годы домостроение шагнуло дальше. Появились дома повышенной этажности, так называемые «брежневки». Здесь планировки стали удобнее: раздельные комнаты, увеличенные кухни, отдельные санузлы, лифты, мусоропроводы. Потолки немного подросли, появились просторные прихожие.

Особняком стоят дома так называемой «улучшенной планировки», а также кооперативные и ведомственные постройки. Качество жилья в позднем СССР сильно зависело от того, кто его строил и для кого. Дома академических институтов, крупных министерств, оборонных предприятий нередко строились по индивидуальным проектам и заметно превосходили рядовую типовую застройку.

География привилегий: где жилось лучше всего

Теперь подойдём к главному вопросу — а где именно в Союзе квартиры были лучше? И здесь география оказывается не менее важной, чем тип дома.

Москва, разумеется, стояла особняком. Столица снабжалась по высшему разряду, и лучшее жильё концентрировалось именно здесь. Ленинград с его дореволюционным фондом и парадными «сталинками» тоже относился к числу привилегированных городов.

Но было бы ошибкой ограничиваться двумя столицами. Очень высоко ценилось жильё в столицах союзных республик — в Киеве, Тбилиси, Ереване, Риге, Таллине, Вильнюсе. Прибалтийские республики вообще славились более высоким уровнем бытового комфорта и качеством строительства. Архитектурная культура, традиции аккуратности, близость к европейским образцам — всё это сказывалось на облике и качестве жилья.

Отдельная история — закрытые города и города оборонной промышленности. Там, где работали на оборону и науку, снабжение и строительство нередко велись по особым стандартам. Жильё в таких местах могло быть весьма достойным.

Наконец, был ещё один любопытный феномен — города на Севере и в районах Крайнего Севера. Здесь действовали повышенные нормы и северные надбавки, и жильё, построенное для нефтяников и газовиков, металлургов, нередко отличалось в лучшую сторону.

Дача, кооператив и обходные пути

Сама система распределения жилья в СССР была устроена так, что квартиру в большинстве случаев не покупали, а получали — по очереди, по месту работы, по заслугам. Очередь могла растянуться на десятилетия. И потому особое значение приобретали обходные пути.

Жилищно-строительные кооперативы давали возможность тем, у кого имелись средства, построить квартиру за свой счёт и получить её быстрее, чем по общей очереди. Кооперативные дома нередко отличались лучшими планировками. Это был полулегальный, но вполне официальный путь к более комфортному жилью.

Особую роль играло ведомственное жильё. Крупные предприятия, министерства, творческие союзы, Академия наук строили дома для своих сотрудников. Принадлежность к сильному ведомству автоматически означала шанс на лучшую квартиру.

Что считалось признаком хорошей квартиры

Если суммировать представления советского человека о хорошем жилье, складывается узнаваемый образ. Высокие потолки — наследие «сталинской» эпохи, всегда вызывавшее зависть. Раздельные комнаты вместо смежных. Раздельный санузел. Просторная кухня. Хорошее расположение — близко к центру, к метро, к зелёным зонам. Удачный этаж — не первый и не последний. Дом из кирпича ценился выше панельного.

Имели значение и соседи. В кооперативных и ведомственных домах формировалась определённая социальная среда, и это тоже считалось преимуществом. Человек хотел жить среди «своих».

Жильё как зеркало эпохи

Глядя на советскую жилищную историю, мы видим не просто эволюцию строительных технологий. Мы видим, как менялось само государство в отношении к человеку.

Сначала — уплотнение и коммуналки, отрицание частного пространства как буржуазного пережитка. Затем — парадные «сталинки» для избранных, жильё как награда за лояльность и заслуги. Потом — массовые «хрущёвки», попытка дать отдельную квартиру каждому, пусть скромную, но свою. И наконец — постепенное улучшение качества в позднесоветские годы, появление более удобных планировок.

Лучшие квартиры в СССР — это всегда квартиры тех, кто оказался ближе к вершине системы или удачнее распорядился её возможностями. Номенклатура, академическая и творческая элита, жители столиц и привилегированных республик, работники сильных ведомств. География и социальный статус определяли качество жизни порой жёстче, чем личные заслуги.

И всё же стоит помнить: для миллионов простых людей даже скромная отдельная квартира была настоящим счастьем. После бараков и переполненных коммуналок собственные пять-шесть квадратных метров кухни и закрытая дверь воспринимались как почти невероятная удача. В этом и заключается главный парадокс советского жилищного вопроса: лучшим жильём для одних были просторные апартаменты в центре столицы, а для других — крохотная «хрущёвка» на окраине, в которую они переехали из коммуналки. И счастье вторых было ничуть не меньшим.