«Настоящий» отец Сталина: кто им был на самом деле

Биография вождя — это священная корова советской мифологии. Там не могло быть ничего лишнего: ни пьяниц-отцов, ни сомнительного происхождения. Но именно туда, в самую темную глубину, ведет нить загадок, которой больше ста лет.

«Бешеный Бесо»: история отца-изгоя

По официальным документам, Иосиф Сталин появился на свет в грузинском городе Гори в семье сапожника Виссариона (Бесо) Джугашвили и его жены Екатерины. Этот Бесо был фигурой трагической: бывший крепостной крестьян, он выучился на сапожника, но потерял мастерскую и запил. Пьяный, он зверски избивал жену и маленького Сосо, за что и заслужил прозвище «бешеный».

Но самое странное заключается в другом. Когда в советских анкетах требовали указать отца, Сталин неизменно писал имя Виссариона. Однако его близкие знали: настоящей семьи у него не было. Сын Бесо ушел из дома, когда мальчику было 11 лет, и спился. По одной из версий, он скончался от цирроза в ночлежке в 1909 году. Но даже эти неприглядные факты не стыкуются с некоторыми историческими хрониками. Например, внучка вождя Светлана Аллилуева утверждала, что её дед погиб в пьяной драке еще в 1890 году, за 10 лет до того. Путаница в датах — это первый звоночек, что с биографией отца «отца народов» всё нечисто.

Главный кандидат №1: русский путешественник-разведчик

Самая скандальная версия всплыла на поверхность в конце XX века. Ее выдвинул историк Эдвард Радзинский, имевший якобы доступ к секретным архивам. Согласно этой гипотезе, настоящим отцом Иосифа Сталина был никто иной, как знаменитый русский путешественник и царский разведчик Николай Пржевальский.

Идея зародилась не на пустом месте. Если взглянуть на портреты Пржевальского и зрелого Сталина, сходство просто бросается в глаза: те же густые брови, жёсткий склад лица, одинаковые усы. Пржевальский якобы гостил в Гори в 1878 году, где у него случился роман с женой сапожника. Сторонники версии уверяют, что мать Сталина до самой смерти получала от путешественника деньги. Более того, известно, что в 1946 году Сталин учредил медаль имени Пржевальского. «Отец народов» никогда не был сентиментален, и такая честь для путешественника выглядит более чем странно.

Но есть и железобетонный аргумент «против». Дневники Пржевальского, изданные ещё при царе, свидетельствуют: в марте 1878 и 1879 годов он находился в экспедиции в Средней Азии и просто физически не мог оказаться в грузинском городе Гори. Таким образом, красивый миф разбивается о бесстрастную математику расстояний.

Кандидат №2: купец, оплативший учёбу

Вторая по популярности версия называется «Князь Эгнаташвили» (в разных трактовках — виноторговец или богатый купец второй гильдии). Сторонники этой гипотезы утверждают, что мать Сталина, Екатерина Геладзе, работала прачкой или экономкой в доме местного богача Якова Эгнаташвили. Результатом этой связи и стал Сосо.

В пользу этого говорит вполне прагматичный факт: обучение в духовной семинарии стоило больших денег. Сапожник Джугашвили, опустившийся на дно, платить за учёбу не мог. А вот князь Эгнаташвили мог, и, судя по всему, платил. Более того, именно в честь него Иосиф назвал своего первенца Яковом. Для восточного человека это жест высочайшего уважения, который косвенно подтверждает кровную связь.

И другие: поцелованные Богом и прокуренные полицейские

Британский историк Саймон Себаг Монтефиоре, скрупулезно изучивший архивы, добавляет в список ещё двух претендентов:

Полицейский Дамиан Давришеви: Жена сапожника, страдавшая от побоев мужа, искала защиты у местного начальника полиции. Защита переросла в нечто большее. Земляки поговаривали, что их роман был у всех на виду.

Священник Христофор Чарквиани: Человек церкви, который после ухода отца взял над парнем шефство. Именно дети отца Христофора учили маленького Сосо русскому языку. Сам вождь однажды в узком кругу якобы проговорился, что его настоящий отец — служитель культа.

Финал: «Незаконный сын прачки и вельможи»

Кем бы ни был папа римский, понятно одно: настоящий отец Сталина, скорее всего, не был сапожником. Сам тиран, боготворивший царей Ивана Грозного и Петра I, происходил из классической «незаконной» схемы: бедная крестьянка (прачка) и богатый господин (князь/офицер/полицейский).

Если это действительно так, то нет ничего удивительного в той дикой, комплексущей, жёсткой манере, с которой властвовал этот человек. Дитя позора, вынужденное пробивать себе дорогу локтями, он уничтожал родную аристократию и перекраивал страну под себя. В этом контексте легендарное сходство с Пржевальским — не более чем ирония судьбы и генетическая загадка, которая так и останется неразгаданной.