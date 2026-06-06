Дуэли, карты, женщины: что не рассказывают о Пушкине в школе

Он писал гениальные стихи о любви, а его донжуанский список включал 113 имен. Он был отличным стрелком, но погиб на дуэли, потому что секунданты пожалели пороха. Он ненавидел балы, но ходил на них ради красавицы-жены — и это стоило ему жизни. История многогранной личности Александра Пушкина — в материале специального корреспондентв «МИР 24 Глеба Стерхова.

«Удивительное дело: 78 романсов написано на стихи Пушкина, и все как один — признания в любви к женщинам. Причем — к разным, — отметил журналист.

Про свой донжуанский список в письме к Вере Федоровне Вяземской Пушкин написал по-французски:

«Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя 113-я любовь) решена».

Говорят, это он так шутил. Но ведь и список имеется! В альбоме Ушаковых. Тут на одной только странице 37 имен еле уместились. Две колонки рукой поэта. В первой — к которым сильные чувства, во второй — так, мимолетные увлечения. Наталья 1, Катерина 1, Катерина 2, некая НН, княгиня Авдотья, хозяйка салона в Петербурге. Кого там только нет. И актрисы, фрейлины, и Аглая — дочь французского эмигранта, и гречанка Калипсо, и Амалия Ризнич — 20-летняя жена одесского коммерсанта, умерла в Италии через год после этих строк:

«Во тьме твои глаза блистают предо мною, // Мне улыбаются, и звуки слышу я: // Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

А еще графиня «Элиза — она же Елизавета Воронцова, и жена Карамзина, а его знаменитое «Я вас любил… написано фрейлине Анне Олениной. Пушкин сватался, а она возьми да откажи.

«Женщин всегда воспринимали как добычу, и к этой добыче никого не подпускали. Поэтому 28 дуэлей Пушкина, или 30, так или иначе были связаны с женщинами», — отметил поэт, автор и исполнитель песен, писатель, историк, лауреат литературной Премии имени А. С. Пушкина Алексей Витаков.

Искусственный интеллект собрал все лица из донжуанского списка в один идеальный пушкинский портрет. И ведь что характерно: синтезированная дама так похожа на ту, последнюю и роковую. Ее Александр Сергеевич и встретил на балу. И на балу же ее увидел и Дантес. А потом два года, как тогда говорили, «волочился недвусмысленно да непристойно. Официальная версия поединка — защита чести. Так Пушкин отреагировал на анонимный пасквиль на французском языке, где поэту присвоили «патент на звание рогоносца. Почти 200 лет пушкинисты спорят, почему соперник выжил.

«Он выстрелил, и все говорят, что он попал в пуговицу, которая была на груди, значит, на мундире Дантеса. Но дело в том, что Дантес служил в кавалергардах. У кавалергардов не было пуговицы на груди, они застегивали мундир совершенно по-другому. Поэтому пуговицы там никакой не было. И это говорит только об одном: о том, что у Дантеса в нарушение всех дуэльных правил была какая-то «железяка или еще что-то такое на груди», — рассказал писатель, историк Александр Мясников.

27 января 1837 года по старому стилю или 8 февраля по новому Пушкин пал жертвой своей сатисфакции.

«Сатисфакция — это удовлетворение за нанесенное оскорбление с помощью оружия», — пояснил историк, реконструктор, руководитель Исторического театра «Порубежье г. Смоленск Александр Целуев.

От армейских дуэльные пистолеты отличались лишь тем, что были парными — идентичными. Самая популярная модель — «Лепаж. Четыре килограмма весом. Как и знаменитая пушкинская трость. Он ей руку тренировал, оттого и стрелком был отменным. Европу русские дуэли ужасали разнообразием самых разных смертоносных вариантов.

Неподвижная дуэль: дистанция до 25 шагов. Противники вставали спинами с опущенными пистолетами. По сигналу разворачивались и стреляли одновременно или по жребию. Дуэль через платок или дуло в дуло — самый жестокий формат.

«Заключалась она в следующем: платок дуэлянты удерживали левой рукой за край и, не видя друг друга, стреляли буквально в упор, — рассказал Александр Целуев. Как правило, оба и погибали. Русская или гусарская рулетка. «Заряжался только один пистолет, и дуэлянты по сути дела тянули жребий и, приставив пистолет к собственной голове, спукали крючок», — пояснил Александр Целуев.

А еще дуэли на опережение — по хлопку распорядителя противники идут навстречу друг другу или сближаются по параллельным линиям. Выстрелишь рано — издалека промажешь, а замешкаешься — получишь пулю в упор. И русская дуэль с барьерами — та самая роковая и для Ленского в «Евгении Онегине, и для его автора-создателя.

«Перед началом дуэли оружие заряжали секунданты. Круглую свинцовую пулю они помещали в ствол. Но опасность крылась в следующем: иногда они оказывали своим друзьям медвежью услугу. Для того чтобы уменьшить действие пули, они уменьшали запас пороха. И в случае ранения, если бы запас пороха был полный, пуля прошла бы навылет, оставив чистую рану, а в таком случае она могла остаться внутри раненого. И чаще всего при том уровне медицины это приводило к гибели», — пояснил Александр Целуев.

С Пушкиным это и произошло. Даже сегодня его диагноз смертелен: огнестрельный полиомиелит из-за осколков подвздошной тазовой кости и крестца плюс разлитой перитонит. Стрелялись они по правилам, по которым гибель как минимум одного была практически неизбежна. Общая дистанция — всего 20 шагов, у каждого — пять шагов до барьера. Сближение по команде. Если дуэлянт на ходу промахивался, звучит команда «к барьеру. Оппонент мог подойти и по сути в упор убить противника. И это была первая и последняя настоящая дуэль Пушкина.

Справедливости ради, желающих с Пушкиным драться было немного. Его сам император держал на коротком поводке и был его личным цензором. Тронь такого — и карьере, а то и жизни, конец. Правда, за всю свою жизнь поэт был удостоен лишь чина титулярного советника и придворного звания камер-юнкер.

Титулярный советник — это гражданский чин IX класса в табели о рангах. Соответствовал армейскому капитану. В эпоху Николая I только начиная с этого класса человек мог получить личное дворянство и право на обращение «Ваше благородие. Такие чиновники обычно занимали должности помощников столоначальников, переводчиков или вице-консулов. Камер-юнкер во времена Петра Первого соответствовал вполне солидным воинским званиям: бригадира, капитан-командора и даже премьер-майора гвардии. Однако после реформ Екатерины Великой, а потом Николая Первого камер-юнкер превращается в самое низшее придворное звание. Военный аналог — всего-то гвардейский лейтенат или капитан. Юные выпускники пажеского корпуса это звание автоматом получали. И на фоне этих подростков 34-летний Пушкин, конечно, чувствовал себя неважно: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам.

«Оно присваивалось молодым людям. А он уже, будучи зрелым человеком, получил это звание, потому как при дворе хотели, чтобы красавица Наталья Николаевна Пушкина танцевала на придворных балах, — рассказала главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук, академик РАО, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Наталья Михайлова.

Всю жизнь — «на трех китах губительных страстей. Женщины, дуэли и, как писал сам Пушкин, «страсть к игре самая сильная из страстей. «Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, — это Александр Сергеевич о старом поколении русских дворян в 1823-м в первой онегинской главе. Не ведая, что через восемь лет, едва женившись, и сам таким станет. Письма его друзьям и родным через одно — буквально мольба.

«Экое горе! … нужно иметь мне 80 000 доходу (з письма Н. Н. Гончаровой 6 мая 1936 г); «…я не в состоянии содержать всех; я сам в очень расстроенных обстоятельствах (из письма отцу, С. Л. Пушкину (20 октября 1836 года); «Деньги, деньги! Нужно их до зареза! (из письма меценату П. Нащекину 27 мая 1836 г.)

К моменту смерти Пушкина долгов набежало 138 988 рублей 33 копейки. По нынешнему курсу это почти 270 миллионов. И это не потому, что Александр Сергеевич любил балы, Шато Лафит или шампанское «Вдова Клико. Все дело в картах. Тот самый штосс, что в «Пиковой даме описан, чуть по миру не пустил. Вариации штосса еще называются также «банк или «фараон. За столом — банкомет. Он раскладывает карты на две стопки. И понтер. Тот загадывает любую карту. Легла слева — выиграл, справа — проиграл. Самый крупный проигрыш поэта — 24 800 рублей за раз. На нынешние деньги — почти 50 миллионов рублей. При том, что годовое повышенное жалование Пушкина — пять тысяч рублей.

От роковой пули Пушкин мучительно двое суток умирал. В сознании и полном рассудке. Когда врачи сообщили, что надежды нет, написал императору. Тот ответил, что все долги Пушкина и содержание его семьи берет лично на себя. Так оно и вышло.