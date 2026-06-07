Самый мистический комиссар НКВД: что случилось с Глебом Бокием

Глеб Бокий — одна из самых мрачных и загадочных фигур в истории советских спецслужб. Сын действительного статского советника, он стал карающим мечом революции. Но его одержимость выходила далеко за рамки политики. Палач, аскет, мистик, начальник тайной лаборатории по созданию ядов и поискам магии — кто же он был на самом деле?

«Товарищ из стали» с магическим уклоном

Революционный путь Бокия — это классическая биография профессионального подпольщика: член РСДРП с 1900 года, аресты, ссылки, работа в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Но истинное его восхождение началось с приходом к власти большевиков. Бокий стал одним из главных архитекторов «красного террора» в Петрограде, по его приказу были расстреляны свыше 800 человек. Казалось бы, карьера стандартного чекиста. Но личность Бокия была куда глубже и темнее.

Бокий в партии был аскетом — замкнутым, нелюдимым, истово преданным делу. При этом он «не боялся ни Бога, ни черта». Его дом для сослуживцев стал местом мрачной легенды. Бывший сотрудник ГРУ Олег Гордиевский, детально описывавший подноготную Лубянки, утверждал, что Бокий увлекался оккультизмом до такой степени, что превратил свою квартиру в настоящий штаб по изучению магии и эзотерики. Страшная ирония: палач, казнивший людей тысячами, сжигал ночи за гаданием на картах Таро.

Экспедиции за Граалем и Шамбалой

Талант организатора и одержимость сделали его идеальным руководителем для самого секретного отдела в структуре ВЧК. В 1921 году Бокий возглавил Спецотдел (9-й отдел ГУГБ НКВД), занимавшийся шифрами и радиоперехватом. Однако, по многочисленным свидетельствам, эта должность была лишь ширмой для иных, куда более фантастических проектов.

Бокий лично знакомится с академиком Бехтеревым и оккультистом Александром Барченко. Последний на долгие годы становится его главным «колдуном» на службе государства. На средства ОГПУ Барченко снаряжает дорогостоящие экспедиции на Кольский полуостров — порядка полумиллиона долларов в современном эквиваленте. Официальная цель — изучение феномена «полярного бешенства», фактическая — поиски мифической Гипербореи и легендарного «Камня Грааль». По неофициальным данным, подопечные Бокия рыскали по всему миру: от Тибета (в поисках Шамбалы) до египетских пирамид.

Лаборатория ядов и управляемый гипноз

Оккультизм шел рука об руку с суровой прагматикой. При Спецотделе действовала сверхсекретная лаборатория. По свидетельству Гордиевского, там изготавливали «препараты для воздействия на арестованных». Тех самых, что стояли в подвалах Лубянки. Но главная цель была глобальнее. Перед учеными Бокия стояла задача освоить технологию телепатии и дистанционного гипноза — читать мысли врага или подчинять его волю на расстоянии.

«А что мне Сталин?»

К 1937 году Бокий был на пике могущества. Он носил звание комиссара госбезопасности 3-го ранга (что соответствовало званию командарма 2-го ранга), имел орден Красного Знамени и именной знак «Почетный работник ВЧК-ОГПУ» под номером 7, а в его честь даже был переименован пароход «Святой Савватий», курсировавший на Соловки.

Но 16 мая 1937 года Глеб Бокий был арестован. Ему инкриминировали членство в мифической «Дачной Коммуне» и «предательство». Однако истинная причина, по всей видимости, была в другом. Долгие годы он находился в личной дружбе с Лениным и позволял себе слишком много. Следствие припомнило Бокию фразу, брошенную будто бы в сердцах после смерти Ленина:

«А что мне Сталин? Меня Ленин назначил».

Для Сталина, боготворившего роль «отца народов» и единственного истолкователя воли предшественника, это было смертельным приговором.

15 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Бокия к высшей мере наказания. Он был расстрелян в тот же день.

Судьба «главного оккультиста НКВД» — это страшный детектив об ученых и палачах. Бокий искренне верил, что телепатия и древняя магия станут идеальным оружием диктатуры. Но в итоге маховик террора, который он помог раскрутить, перемолол и его самого. В 1956 году он был реабилитирован. Однако главные тайны спецотдела Бокия так и остаются под грифом «совершенно секретно». Что именно искали и нашли там чекисты в мистических экспедициях? Возможно, мы никогда не узнаем.