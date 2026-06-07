Зачем СССР подарил Китаю КВЖД и Порт-Артур

В 1894 году в ходе войны с Японией Китай был вынужден предоставить Японии Ляодунский полуостров с военно-морской базой Порт-Артур. Однако из-за резкого дипломатического нажима Германии, Франции и России Япония была вынуждена вернуть Ляодунский полуострова Китаю. А в 1897 году русская эскадра аннексировала Порт-Артур с прилегающим полуостровом. Аннексия была задним числом оформлена в виде договора с Китаем в 1898 году, согласно которому Россия выплатила Китайским сановникам 750 тысяч тогдашних рублей. Это утверждение России на Жёлтом море вызвало бурю возмущения, прежде всего, в Японии.

© РИА Новости

Россия уже давно хотела утвердиться на Дальнем Востоке Азии. Владивосток в силу своего слишком северного положения не подходил. В 1891 годы было решено строить Транссибирскую железнодорожную магистраль во Владивосток, причём её южный участок должен был пройти через Харбин. Планировалось также провести железную дорогу на юг от Харбина в Порт-Артур. Император Николай II очень благосклонно относился к планам экспансии России на побережье Восточной Азии. По отзыву историка С.С. Ольденбурга Николай II видел историческую миссию России в том, чтобы закрепиться на Дальнем Востоке Азии: в Северо-Восточном Китае, Корее, Монголии. Все проекты русских предпринимательских и придворных кругов, ставившие целью закрепление в этих регионах, получали поддержку последнего императора.

На сферы влияния в этих землях претендовала также Япония. Война, случившаяся в 1904-1905 гг. между Россией и Японией за преобладание в Маньчжурии, Корее и на Сахалине, закончилась, как известно, неудачей России. К Японии перешли Порт-Артур, Южно-Маньчжурская железная дорога, Южный Сахалин и Курильские острова. Однако Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) осталась в руках России. Там до 1920 года действовала российская администрация.

В 1924 года СССР и Китай договорились о совместном пользовании КВЖД. Однако регулярные провокации китайской военщины делали режим совместного пользования трудновыполнимым. Ещё больше ухудшилась ситуация с оккупацией Маньчжурией японскими войсками в 1932 году и созданием марионеточного государства Маньчжоу-го. В 1935 году СССР и Маньчжоу-го подписали договор о продаже КВЖД советским правительством властям Маньчжоу-го за 140 млн. иен.

Во время Второй мировой войны Советский Союз поднял тему передачи ему КВЖД и Порт-Артура, наряду с бывшими российскими владениями на Южном Сахалине и Курильских островах. Эта просьба была сочтена на Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 года) справедливой руководителями США и Великобритании. Оговаривалось, что Советский Союз вступит в войну против Японии не позднее, чем через три месяца после окончания войны в Европе. Требования СССР были подтверждены на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 года. 14 августа 1945 года Сталин и Чан Кайши заключили договор о совместном использовании базы Порт-Артур, КВЖД и ЮКЖД сроком на 30 лет.

После того, как в ходе гражданской войны в Китае, где коммунисты одержали победу над Чан Кайши, Сталин решил пересмотреть эти условия в плане односторонних уступок Китаю (теперь уже союзному). Он предложил Мао Цзедуну безвозмездно передать от СССР Китаю Порт-Артур. Однако Мао, ссылаясь на тяжёлую обстановку с связи с войной в Корее, попросил советские войск остаться на охране этих объектов. Только 14 февраля 1950 года было подписано соглашение, по которому советские войска оставались в Порт-Артуре ещё на два года, а управление железных дорог передавалось в ведение совместное советско-китайской компании. Одновременно Китаю предоставлялся крупный кредит. В конце 1952 года советские войска в Порт-Артуре были оставлены ещё на два года. Последние советские войска покинули Порт-Артур в мае 1955 года.