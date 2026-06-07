В чем Троцкий обвинял Сталина

21 января 1924 года официальная версия смерти вождя гласила: инсульт. Но почему Ленин, которого лечили лучшие врачи, так внезапно скончался именно в тот момент, когда его здоровье пошло на поправку? И почему человек, который отсидел полтора десятилетия в тишине, вдруг поднял шум на весь мир об отравлении? Его звали Лев Троцкий, и его обвинения до сих пор ставят историков в тупик.

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Пауза на 15 лет: молчание эмигранта

После смерти Ленина Троцкий оставался влиятельным членом Политбюро, постепенно проигрывая аппаратную борьбу Сталину. В 1929 году его высылают из страны, в 1932-м лишают советского гражданства. Все эти годы он ни словом не обмолвился о возможном отравлении.

Почему он заговорил только в 1939 году? Историки склоняются к простой причине: к концу 1930-х Троцкий осознал, что проиграл окончательно. Сталинский режим расстреливал его соратников по всему миру. Умирающий лев решил нанести последний удар — не пулей, а пером. И назвал Сталина «сверх-Борджиа» — проводя параллель с кланом ренессансных отравителей.

«Улучшение перед смертью»: главный аргумент

Троцкий утверждал, что убийство совершили в феврале-марте 1923 года, когда состояние Ленина неожиданно улучшилось. Вождь уже начал работать над статьями, а за кулисами Сталин, Зиновьев и Каменев якобы составили заговор.

Причем действовал будущий генсек цинично: Ленин сам просил у него яду, чтобы прервать мучения в случае нового паралича. Сталин отказался, но именно этот факт, по мнению Троцкого, и помог ему замести следы. Мол, яд подсунули исподтишка, замаскировав под лекарство.

«Палачом» в этой версии выступил Генрих Ягода — тот самый, кто позже станет наркомом НКВД. А сразу после смерти тело Ленина спешно забальзамировали — по мнению обвинителя, именно для того, чтобы уничтожить следы отравления.

Записка, которую Троцкий «забыл»

Но у этой детективной истории есть фатальная проблема. Существует документ, который Троцкий в своем обвинении просто проигнорировал. В нем Сталин докладывал Политбюро, что Ленин просил его достать яд, но он наотрез отказался. Хуже для Троцкого — документ этот завизировали все, включая его самого.

Почему он «забыл» про него упомянуть? Возможно, потому что он уничтожал его стройную теорию. Как можно обвинять Сталина в тайном отравлении, если тот под роспись отказался давать яд?

Наследие клеветы или правда?

Статья «Сверх-Борджиа в Кремле» вызвала скандал. Американский журнал Life, который и заказал ее Троцкому, в итоге отказался публиковать текст, найдя его бездоказательным. Многие историки и сейчас называют версию «кощунственной ложью».

Однако отмахиваться от нее полностью тоже нельзя. При вскрытии у Ленина нашли затвердение стенок сосудов, необъяснимое в 53 года без привычек и диабета. Токсикологический анализ тогда не проводили — безнадежно упустив шанс доказать что-либо однозначно.

Сталин приказал убить Троцкого через год после выхода статьи. Но мы до сих пор не знаем наверняка, был ли «Сверх-Борджиа» разоблачителем или просто сводил личные счеты. Ясно одно: если это была ложь, то она оказалась живучей. Если правда — то Сталин унес ее с собой в могилу.