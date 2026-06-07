Как на самом деле наказывали «суды чести» Сталина

В 1947 году Сталин начал проводить кампанию по борьбе с «низкопоклонством перед Западом». Для устрашения провинившихся учёных, министров и адмиралов в стране были воссозданы старые офицерские суды чести. В угоду вождю коллеги публично поносили «изменников Родины», но окончательный приговор был лишь один — «виновен».

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Суды чести: дореволюционный рудимент

Понятие «суд чести» появилось в русской армии благодаря реформам Александра II. В начале XX века «суды общества офицеров» собирались для рассмотрения проступков, формально не подпадавших под действие военно-уголовных законов, но несовместных с понятием офицерской чести и доблести.

После революции 1917 года этот «буржуазный пережиток» отменили. На смену ему пришли товарищеские суды РККА, которые просуществовали до 1925 года. Однако в конце 1930-х годов, когда страна готовилась к войне, суды чести были экстренно возвращены для укрепления дисциплины. В 1939 году нарком Ворошилов подписал соответствующий приказ, и уже в 1940-м «товарищеские суды чести» для старшего и среднего командного состава появились в уставе РККА.

Показательная порка и инициатива Жданова

Послевоенная кампания судов чести сильно отличалась от локальных трибуналов периода войны. Инициатором всемирного позорища выступил глава ЦК ВКП(б) Андрей Жданов. В начале 1947 года Сталин указал ему, что работники госорганов «оторвались от родной почвы и пресмыкаются перед заграницей», и велел привести их в чувство. Жданов предложил организовать для «показательных порок» офицерские суды чести, существовавшие до 1917 года.

Идея понравилась вождю, и 28 марта 1947 года вышло Постановление Совмина СССР «О Судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах». Согласно документу, каждый замеченный в антипатриотических поступках работник должен был предстать перед судом товарищей. Всего за два года было создано 82 таких суда.

Рак по-американски: кейс Клюевой и Роскина

Первыми знаменитыми жертвами стали микробиологи Нина Клюева и Григорий Роскин. Весной 1946 года супруги заявили, что нашли лекарство от рака («препарат КР»). Их сенсацией заинтересовались американцы. Посол США запросил официальную встречу, на которой попросил предоставить данные для совместных исследований. Советское руководство дало добро, а академик Парин лично отвез рукопись книги Клюевой и Роскина за океан.

Уже через год «добро» превратилось в статью. Запад посчитали шпионами, а учёных — их пособниками. Парин был арестован, а Клюева и Роскин преданы суду чести в Министерстве здравоохранения. 1500 медиков со всей страны, собравшихся в Колонном зале, скандировали: «Позор! Долой!». Конец у этой истории был трагикомичным: в СССР книгу всё же издали и выдвинули её авторов на Сталинскую премию, однако выговор и позор с учёных так никто и не снял.

Замороженный парад и опала синоптиков

Истинная причина опалы чиновников часто была куда более прозаичной. Суды чести стали удобным инструментом для расправы над теми, кто чем-то не угодил вождю. Ярче всего это проявилось в «деле метеорологов».

30 апреля 1947 года начальник Главгидромета Евгений Федоров пообещал Сталину на 1 Мая чудесную погоду. Во время парада действительно сияло солнце, но едва вождь покинул Мавзолей, как начался сильнейший ливень. Парад отменили, а Сталин пришёл в ярость. На суде чести Федорова заставили оправдываться, а в итоге сняли с должности.

Травля адмиралов

Суды чести не обошли стороной и моряков. 13 декабря 1947 года Сталин подписал постановление о передаче суду бывшего наркома ВМФ Николая Кузнецова и трех его заместителей — адмиралов Льва Галлера, Владимира Алафузова и Георгия Степанова. Им инкриминировали передачу союзникам в годы войны секретных чертежей торпедного оружия (торпеды «Джаз»). Суд чести офицеров Балтийского флота признал их виновными и передал дела в Военную коллегию. Все четверо были осуждены и разжалованы.

«Суды чести» были устрашающей пародией на правосудие. Обвиняемым не давали адвокатов. «Судьи» — сослуживцы — знали, что малейшее снисхождение может стоить им карьеры. Единственным наказанием, которое мог вынести этот вердикт без передачи в уголовные органы, были позор и потеря репутации. Но именно этого Сталин и добивался — страна должна была знать своих «героев» в лицо.