Как 40 тысяч чехословаков перевернули ход российской истории в 1918 году

Весной 1918 года в России произошли события, которые трудно назвать случайными. Чехословацкий корпус, состоявший из бывших военнопленных, оказался в центре конфликта, который ускорил и расширил Гражданскую войну. То, что начиналось как попытка эвакуации на родину, превратилось в фактор, серьёзно повлиявший на ход российской истории.

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История корпуса началась в годы Первой мировой войны. Чехи и словаки, служившие в австро-венгерской армии, нередко не испытывали желания воевать за империю, частью которой они себя не ощущали. Многие сдавались в плен или переходили на сторону русских добровольно. Из них и из живших в России чехов начали формировать воинские части, которые должны были сражаться против Австро-Венгрии ради будущей независимости чехословацких земель.

К 1917 году это была уже значительная сила — несколько десятков тысяч человек, хорошо организованных и дисциплинированных. После Февральской революции формирование корпуса продолжилось. Это были не разрозненные пленные, а боеспособное соединение со своим командованием и чёткой целью.

Тупик после Бреста

Октябрьский переворот и последовавший за ним Брестский мир изменили всё. Россия выходила из войны, и корпус, формально подчинявшийся теперь чехословацкому национальному руководству и связанный с Антантой, оказался в подвешенном положении. Воевать на русско-германском фронте было уже не с кем и незачем. Оставалась одна задача — добраться до Европы и продолжить борьбу за независимость там.

Путь через западные границы был отрезан. Единственным маршрутом оставалась дорога через всю страну на восток — к Владивостоку, откуда корпус должны были переправить морем. Так десятки тысяч вооружённых людей оказались в эшелонах, растянувшихся вдоль Транссибирской магистрали на тысячи километров.

Хрупкое равновесие

Отношения между корпусом и советской властью с самого начала были настороженными. Большевики видели в этой организованной вооружённой массе потенциальную опасность. Корпус, в свою очередь, стремился сохранить нейтралитет и не ввязываться во внутренние дела России — его солдаты хотели одного: попасть домой.

Камнем преткновения стал вопрос об оружии. Советская сторона требовала разоружения, чехословаки соглашались сдать лишь часть вооружения, не желая оставаться беззащитными в чужой и охваченной хаосом стране. Переговоры шли тяжело, и взаимное недоверие нарастало. Достаточно было искры, чтобы хрупкое равновесие рухнуло.

Челябинский инцидент

Такой искрой стали события мая 1918 года в Челябинске. Между чехословацкими солдатами и венгерскими военнопленными произошёл конфликт, в который вмешались местные власти. Несколько чехословаков было арестовано. Корпус потребовал их освобождения, но получил отказ, а попытки разоружить эшелоны окончательно вывели ситуацию из-под контроля.

Дальше события развивались стремительно. Дисциплинированные и хорошо вооружённые части корпуса начали захватывать станции и города вдоль магистрали. И здесь обнаружилась главная слабость советской власти на местах — она оказалась не готова к организованному вооружённому сопротивлению.

Контроль над главной артерией страны

Чтобы понять масштаб случившегося, нужно представить, чем была Транссибирская магистраль. Это была фактически единственная надёжная нить, связывавшая европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Тот, кто контролировал железную дорогу, контролировал переброску войск, снабжение и связь на огромных пространствах.

В течение нескольких недель лета 1918 года корпус взял под контроль значительную часть этой артерии. Большевики разом потеряли возможность оперативно управлять восточными районами страны. Образовалась обширная зона, выпавшая из-под советской власти, — от Поволжья через Урал и до Сибири.

Как открылись двери для Гражданской войны

И вот здесь кроется главная трагическая роль корпуса. До весны 1918 года противостояние большевиков с их противниками носило во многом разрозненный, локальный характер. У антибольшевистских сил не хватало ни территории, ни ресурсов, ни времени, чтобы организоваться.

Выступление корпуса всё изменило. На освобождённых от советской власти территориях немедленно стали возникать альтернативные правительства и формироваться вооружённые отряды. Противники большевиков получили то, чего им так не хватало: пространство для действий и время для организации. Конфликт, который мог остаться чередой локальных столкновений, развернулся в полномасштабную Гражданскую войну, охватившую всю страну и растянувшуюся на годы.

Именно поэтому многие историки связывают переход войны в её самую тяжёлую и кровопролитную фазу именно с летом 1918 года — с моментом, когда эшелоны корпуса превратились из транспорта эвакуируемых в инструмент военного контроля над половиной страны.

Невольные участники чужой трагедии

Важно понимать, что чехословацкие солдаты не ставили целью разрушить Россию или вмешаться в её внутренний конфликт. Их интересовала собственная родина и собственная свобода. Они оказались втянутыми в чужую войну стечением обстоятельств — выходом России из мировой войны, географией Транссиба, взаимным недоверием и одним неосторожным конфликтом, который никто не сумел вовремя погасить.

В этом и заключается особая трагедия ситуации. Сила, не желавшая зла России, объективно нанесла ей огромный ущерб. Не злым умыслом, а самим фактом своего присутствия в нужном месте в нужный момент.

Уход и долгое эхо

К 1920 году корпус постепенно покинул Россию, эвакуировавшись через Владивосток. К тому времени он уже стремился дистанцироваться от российских событий и не желал дальнейшего участия в чужой братоубийственной войне. Чехословацкие части возвращались на родину, где как раз обретало форму их собственное государство.

Но эхо их выступления звучало в России ещё долго. Территории, выпавшие из-под советской власти благодаря событиям 1918 года, стали ареной ожесточённых боёв, которые продолжались несколько лет и стоили стране колоссальных потерь — человеческих, экономических, нравственных.