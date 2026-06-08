8 июня: что празднуют в этот день в России и мире

8 июня в России свой профессиональный праздник отмечают социальные работники, а жители Карелии празднуют День Республики. Кроме того, 8 июня — Всемирный день океанов. О том, какие еще праздники отмечают в России и мире, а также кто из знаменитостей родился 8 июня, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День социального работника

8 июня свой профессиональный праздник отмечают все, кто трудится в социальной сфере и поддерживает нуждающихся: людей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, пожилых. Официально торжество признали в 2000 году, однако праздновать День социального работника начали раньше — в 1994-м, по итогам ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб.

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Дату праздника выбрали неслучайно — 8 июня 1701 года указом Петра I в России появилась государственная система соцзащиты.

Какие еще праздники отмечают в России 8 июня

День Республики Карелия;

День петербургских котов и кошек.

Праздники в мире

Всемирный день океанов

Всемирный день океанов был Генеральной ассамблеи ООН. Ежегодно торжество проходит под новым девизом. Например, тема 2024 года «Достичь новых глубин» призывала человечество объединиться в деле спасения океана от загрязнения. В 2025 году праздник приурочили к Десятилетию науки об океане.

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День рождения пылесоса

8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни запатентовал первое в мире устройство, автоматически собирающее пыль. Первый пылесос был примитивен и прост: изобретатель соединил щетку, вентилятор и швабру, добавив к конструкции холщовый мешок. Получив патент, Макгаффни пытался продавать свои пылесосы за 25 долларов, однако публика не оценила новинку. Массовое производство пылесосов началось лишь в начале XX века.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 июня

Международный день домохозяйки и домохозяина;

Вceмиpный дeнь бopьбы c oпуxoлями гoлoвнoгo мoзгa.

Какой церковный праздник 8 июня

Начало Петрова поста

В 2026 году в понедельник 8 июня начинается Петров пост у православных верующих. У поста переходящая дата, которая зависит от Пасхи. Каждый год даты начала и продолжительность поста отличаются, а вот завершается он всегда до 12 июля, перед Днем памяти апостолов Петра и Павла.

Петров пост в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля и составит 34 дня. Верующим в этот период рекомендуют воздерживаться от употребления пищи животного происхождения — мяса, молока и яиц.

День памяти святого мученика Георгия Нового

Святой мученик Георгий Новый жил на рубеже XV-XVI веков. Он родился в знатной семье в городе Средце, получил хорошее образование, был набожен и благочестив. Когда турки, захватившие Болгарию, попытались заставить местных христиан принять ислам, Георгий был одним из тех, кто твердо отстаивал свою веру. Молодого человека били и пытали, но он остался непреклонен. Тогда Георгия бросили в большой костер, а сверху сложили туши животных, чтобы верующие не нашли тело мученика. Но случилось чудо: согласно преданию, над городом пошел сильный дождь, огонь погас, а ночью на пепелище соратники Георгия увидели свет, благодаря которому удалось найти его тело.

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Какие еще церковные праздники отмечают 8 июня

Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца;

День памяти мученика Аверкия и мученицы Елены;

День памяти апостолов от 70 Карпа и Алфея;

День памяти преподобного Иоанна Психаита, исповедника;

Приметы на 8 июня

Если 8 июня летает много комаров, то июнь будет дождливым;

Если утром в воздухе чувствуется сырость, погода испортится в ближайшее время;

Если из водоемов выпрыгивает рыба, скоро пойдут дожди.

Кто родился 8 июня

Русский художник Иван Крамской «Русалки». Также он написал портреты писателя Льва Толстого, химика Дмитрия Менделеева, художника Ивана Айвазовского и других известных людей.

Американский рэпер, продюсер и автор песен Канье Уэст родился 8 июня 1977 года. На рубеже 1990-х и 2000-х принимал участие в создании хитов для Jay-Z, Талиба Квели, Алиши Киз и других исполнителей. С 2004 года выпускает сольные альбомы.

С именем Уэста связано много скандалов: рэпер позволяет себе неоднозначные высказывания на тему религии и национальности, также внимание таблоидов привлекает его личная жизнь — Канье Уэст был женат на звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, его нынешняя супруга Бьянка Цензори регулярно шокирует публику откровенными нарядами.

Кто еще родился 8 июня