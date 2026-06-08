Как появилось выражение «Драть как сидорову козу»

Когда мы слышим выражение «Драть как сидорову козу», то понимаем: кому-то здорово достанется. Многие помнят эту фразу с детства, и уж точно знают – ничего хорошего она не предвещает. Но кто такой этот Сидор, который так жестоко наказывал бедное животное, что о его деяниях помнят до сих пор? Оказывается, это выражение вовсе не про какого-то конкретного Сидора.

Чужестранные корни поговорки

Ученые изучили выражение «Драть как сидорову козу», но к общему мнению по поводу его происхождения не пришли. Сегодня существует несколько версий ее появления. Причем не все связаны с Сидором. Более того, о животном тоже речь идет не всегда.

Согласно первому варианту, популярная русская поговорка имеет… арабские корни. И «сидорова коза» в оригинале звучит как «садар каза». На Востоке столетиями было популярно наказание провинившихся плетьми или палками. Называлась такая экзекуция «каза» или «казия». Приговор шариатского судьи к телесному наказанию — это и есть «садар каза».

Вероятно, эту фразу услышали русские купцы, путешественники или пленники и привезли ее на родину. Возможно, ее просто неверно расслышали или специально адаптировали для простоты понимания. Ведь образ Сидора и его строптивой козы куда ближе любому русскому человеку.

Отечественные варианты

Вторая версия также связана с телесным наказанием, но уже русского происхождения. На Руси «козой» называли специальную лавку, на которую укладывали провинившихся учеников для порки розгами. Некоторые филологи добавляют, что поговорка может быть связана и с оброком. Раньше крестьян, державших коз, обязывали отдавать часть козьего пуха своему барину.

Обычно пух вычесывали, аккуратно снимая только тот, который уже плохо держится на шерсти животного. Но чтобы избежать долгов, некоторые крестьяне выдирали из своих коз весь пух без остатка. Именно этот жестокий обычай мог породить известное выражение.

Но почему именно коза Сидора? Ответ прост: имя Сидор в русском фольклоре часто ассоциировалось с негативными чертами характера. В сказках и байках можно встретить жадного Сидора-попа или глупого, драчливого мужика Сидора. Кому, как не ему, приписать жестокое обращение с несчастной козой?