9 июня: какой праздник отмечают в России и мире

9 июня по всему миру празднуют День архивов. Также в этот день исполняется 354 года со дня рождения российского императора Петра I. День рождения празднует американский актер Джонни Депп. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день архивов

В 2007 году на генеральной ассамблее в Канаде Международный совет архивов учредил новый праздник с целью привлечь внимание властей и жителей стран к проблемам хранения архивных документов.

Архивы являются своего рода информационными центрами, они обеспечивают качественное хранение и доступ к историческим документам и памятникам культуры. Таким образом сотрудники архивов участвуют в решении государственных задач и научных вопросов.

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Какие еще праздники отмечают в мире 9 июня

День рождения Дональда Дака;

Международный день аккредитации;

Дeнь пускания мыльных пузырей;

День южноамериканского футбола;

Всемирный день антифосфолипидного синдрома.

Какой церковный праздник 9 июня

День памяти праведного Иоанна Русского

Иоанн служил простым солдатом в армии Петра I. Во время Прутского похода попал в плен и был продан татарами начальнику турецкой конницы. Пленных христиан турки пытались обратить в мусульманство. Иоанн отказался предавать свою веру, за что его подвергли жестоким пыткам. Однако видя стойкость и храбрость раба, хозяин Иоанна вскоре перестал его мучить.

Своей добротой и трудолюбием Иоанн заслужил уважение среди других рабов: он помогал им в работе и утешал в беде. По вечерам святой усердно молился и по возможности посещал храм. Свой земной путь Иоанн завершил спокойно. Узнав о кончине раба, хозяин передал его тело священникам. На погребение собрались почти все христиане города.

Лента.ру

Какие еще церковные праздники отмечают 9 июня

День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского;

День памяти мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина;

День памяти преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита;

Перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы Московских;

Обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Приметы на 9 июня

Если 9 июня на рассвете душно, то в ближайшее время будет дождь;

Если рябина пышно цветет, будет хороший урожай овса;

Если цветки жимолости потеряли аромат — впереди засуха.

Кто родился 9 июня

Петр I (1672-1725)

Первый император Всероссийский русского флота и регулярной армии, основание Санкт-Петербурга, открытие первого музея в стране и первой гимназии. Из Европы Петр I привез в Россию тюльпаны и картофель. Именно благодаря ему в стране появилась традиция украшать елки на Новый год, да и сам праздник император перенес на 1 января. Но самое главное — благодаря деятельности Петра I, Российская империя стала великой мировой державой.

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Джонни Депп (63 года)

Американский актер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года. Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах Тима Бертона: «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. Также многие знают актера по роли капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Кто еще родился 9 июня