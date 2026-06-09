В каких водоемах русским нельзя было купаться

В древности климат на Руси был куда более влажным, чем сегодня. Бесчисленные озера, полноводные реки и топкие болота окружали славянские поселения. Вода кормила, по ней ходили корабли, у неё просили дождя. Но она же и пугала. Водная стихия была непредсказуемой, и за каждым её проявлением народная фантазия видела волю духов — опасных, мстительных и не слишком дружелюбных к человеку. Так родились приметы и запреты, которые веками регламентировали поведение у воды. Одни из них были продиктованы здравым смыслом, другие — суеверным страхом, но и те, и другие передавались из поколения в поколение.

Русальная неделя: злые духи у воды

Ранним летом, перед праздником Ивана Купалы, наступала Русальная неделя. Это было время, когда, по поверьям славян, духи, обитающие рядом с человеком, достигали пика своей силы. Особенно опасными становились водяные и русалки — языческие божества, обитавшие у воды.

Считалось, что в эти дни русалки могли заманить купающихся людей на глубину, защекотать и утопить. Поэтому, хотя Русальную неделю праздновали шумно и весело, старались держаться подальше от рек и озёр. Гулянья проводили на берегу, но в воду не лезли. Впрочем, хмельные празднества иногда заканчивались трагически: кто-то всё же тонул. Про таких говорили, что их «утащили и защекотали русалки». Страх перед водяными и русалками был так силён, что даже в наше время в некоторых глухих деревнях до сих пор верят: в период цветения ржи купаться нельзя — нежить затащит.

Ильин день: сердитый пророк и холодная вода

Пророка Илию на Руси почитали по-особенному — как грозного старца, способного покарать в любой момент. В народной памяти жил библейский сюжет, когда пророк собственной рукой казнил волхвов, служивших языческому богу Ваалу. Илия повелевал огнём и дождём, и крестьяне боялись его гнева.

Существовало поверье: если искупаться в озере или реке в Ильин день (2 августа по новому стилю), непременно убьёт молнией. Считалось также, что именно в этот день водяной набирает силу и может утащить на дно. Кроме того, запрещалось купаться и после Ильина дня: якобы это влекло за собой тяжёлую болезнь или даже смерть.

На самом деле объяснение было куда более прозаичным. В конце лета ночная температура падает, вода перестаёт успевать прогреваться за день, и долгое купание в холодной воде действительно могло привести к простуде. Но страх перед Ильиным днём оказался живучее рациональных доводов. Этнограф Д. А. Ляпин отмечает, что подобные поверья распространены по всей Липецкой области даже сегодня, и почти везде в Ильин день в деревнях вспоминают языческие обычаи — закалывают быка и варят брагу.

Где кто-то утонул

Особо опасным считалось купаться там, где уже кто-то утонул. По народным представлениям, души утопленников не находят покоя на том свете, а превращаются в навок — живых мертвецов, которые ждут в воде новых жертв. Тот же этнограф Ляпин рассказывает, что в Становлянском районе Липецкой области местные жители до сих пор не купаются в небольшой речке Семенек. Её называют «нечистой», потому что в ней будто бы утонуло много людей. Нельзя на ней и рыбачить: водяной хватает крючок и ждёт, когда рыбак полезет его отцеплять. Чтобы не попасться на уловку, советуют перекреститься — тогда водяной отпустит крючок.

В той же Липецкой области рассказывают об огромном соме, который хватает людей за ноги и утаскивает на дно. Рыбаки перед ловлей читали специальный заговор на хороший улов и задабривали сома, выливая в воду водку или бросая подношения.

Хозяин водоёма и Ящер

До сих пор среди жителей низовий реки Воргол существует запрет купаться в ней. Там, по преданиям, живёт особый «Хозяин воды», который предстаёт перед людьми в виде чёрной человеческой тени и может утопить. В тот момент, когда он хватает человека, можно разглядеть его покрытые тиной руки. Очевидно, это поверье сохранилось с древнейших языческих времён, когда славяне приносили божеству реки человеческие жертвы — скорее всего, девушек. Иногда роль Хозяина водоёма исполнял таинственный Ящер — ещё один хтонический персонаж, владыка подводного мира.

У мельницы

Запрет купаться у мельницы был связан с тем, что мельника считали колдуном. Он якобы знается с чертями и водяными — именно они крутят мельничное колесо и работают за него по ночам. Считалось, что под мельничным колесом, в глубоких омутах, живут самые страшные и могучие водяные. Они ездят на «чёртовых лошадях» — огромных сомах, которые ловят купающихся и приносят их в омут к хозяину.

Старое ушло — придумали новое

После крещения Руси многие языческие запреты трансформировались. Водяных и русалок не исчезли, но люди начали придумывать новые суеверия. Появилось убеждение, что нельзя купаться летом в озёрах и реках до дня Петра и Павла (12 июля) и во все церковные праздники. Священники относятся к этим суевериям негативно и напоминают, что следовать им — большой грех.

Но несмотря на все увещевания церкви, страх перед водой оказался удивительно живучим. И сегодня на реках и озёрах России можно встретить старушек, которые крестятся на тёмную воду и шепчут: «Не ходи, там русалки». Или рыбаков, которые бросают в реку монетку — «задабривают хозяина». В этих жестах — отголосок тысячелетней веры в то, что вода не прощает пренебрежения. Вера, которая, возможно, спасла не одну жизнь. Ведь, как известно, осторожность на воде лишней не бывает.