Чем маршал Жуков не угодил Сталину

Для современных россиян Георгий Жуков — это маршал Победы, один из лучших советских военачальников, который спас страну в тяжелейший час войны. Так было не всегда, и практически сразу после войны Жуков попал в сталинскую опалу. О том, как советская власть пыталась принизить знаменитого маршала и зачем Сталин это делал, — в материале «Газеты.Ru».

Почему Жуков попал в опалу к Сталину

Георгий Жуков совмещал в себе качества талантливого военачальника и умелого политика. Благодаря этому к концу войны он был самым влиятельным из советских маршалов и закрепил за собой статус главного победителя, — ведь именно под его командованием Красная армия взяла Берлин и водрузила красное знамя над Рейхстагом.

Закономерно, что 7 сентября 1945 года он принимал парад победителей в Берлине, во время которого маршем прошли участвовавшие в майском штурме бойцы. В апреле 1946 года его назначили на должность главкома сухопутных войск и замминистра вооруженных сил.

Было логичным ожидать, что маршал продолжит свое восхождение и станет если не преемником Сталина (такой статус вождь никому не давал), то одним из самых влиятельных людей в стране.

Но у советского партийного аппарата была своя логика, и пробыть на обоих постах военачальнику довелось лишь чуть более полутора месяцев.

В начале июня 1946-го Жуков приехал на похороны бывшего председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина. На них маршал шел за гробом не в первых рядах с Политбюро, а позади. За порядком на шествиях следили тогда не менее внимательно, чем за рассадкой гостей на ужинах и приемах. Всем было ясно — для Жукова наступили трудные времена. Посадить его напрямую, арестовав по подложному делу и выбив признание, как во время Большого террора, Сталин не мог. Слишком велико было уважение к заслуженным генералам после войны, и неизвестно кого бы послушались войска при начале прямого конфликта. Поэтому атаковать Жукова начали косвенно.

Так, набирало ход «дело авиаторов», в ходе которого были арестованы многие руководители авиационной промышленности и командование ВВС СССР. Как вспоминал маршал авиации Александр Новиков, следователей больше интересовали не причины брака самолетов, а деятельность Жукова: «Арестовали по делу ВВС, а допрашивают о другом. Я был орудием в их руках для того, чтобы скомпрометировать некоторых видных деятелей Советского государства путем создания ложных показаний. Вопросы о состоянии ВВС были только ширмой».

В июне 1946-го состоялось заседание Высшего военного совета, на котором Жукова обвинили в незаконном присвоении вывезенных из Германии трофеев и раздувании своих заслуг в деле разгрома вермахта. Накануне вечером на дачу маршала явились с обыском. Как рассказывал потом сам полководец, «пришлось наглецов выгнать, пригрозить, что применю оружие». Еще раньше на совещании военных, куда Жукова не пригласили, были оглашены полученные под пытками показания маршала авиации Новикова.

Якобы Жуков называл Иосифа Сталина штафиркой (презрительное название военными штатского человека) и в годы войны предпочитал держаться подальше от передовой. С осуждением маршала выступили многие видные военачальники.

На заседании Высшего военного совета с участием всех маршалов Советского Союза вновь были зачитаны показания Новикова и генерал-лейтенанта Константина Телегина.

«Суть их была однозначна: маршал Жуков возглавляет заговор с целью осуществления в стране военного переворота. Всего в деле фигурировали 75 человек, их них 74 ко времени этого заседания были уже арестованы и несколько месяцев находились под следствием. Последним из списка был я», — описывал происходившее в зале сам Жуков.

«Вам придется покинуть Москву»

Выступившие с речью члены Политбюро Георгий Маленков и Вячеслав Молотов стремились убедить присутствующих в виновности маршала Победы. Взявшие слово следом маршалы Иван Конев, Александр Василевский и Константин Рокоссовский осторожно высказались против версии о том, что Жуков может быть заговорщиком. Более резко выступил в его защиту маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко. На просьбу Сталина объяснить выдвинутые обвинения Жуков заметил, что ему не в чем оправдываться – и категорически отверг свою причастность к заговору.

Оценив реакцию военных, Сталин не стал сурово наказывать маршала.

«А все-таки вам, товарищ Жуков, придется на некоторое время покинуть Москву», — отрезал он.

Отправляя маршала в почетную ссылку, глава советского правительства избавлялся от опасного и весьма популярного в армии и обществе конкурента.

9 июня 1946 года Жуков был снят с постов командующего сухопутными войсками и замминистра Вооруженных сил СССР и вступил в должность командующего войсками Одесского военного округа. Это было существенное понижение. Тем не менее дальнейшие события показали, что Жуков не считал себя отработанным материалом и не пал духом, а, напротив, приступил к энергичной работе в Одессе.

«Сталин не смог вынести авторитета полководца Жукова в армии и стране, его международного престижа. Поэтому после Победы, сняв мундир генералиссимуса, он не забывает о Георгии Константиновиче, «задвинув» его в 1946 году командующим Одесским военным округом», — отмечала дочь маршала Маргарита.

Вскоре сотрудники госбезопасности провели обыск в московской квартире Жукова. После этого исчез дешевый фотоаппарат другой дочери маршала Эры. Были изъяты и личные вещи Жукова. Воспользовавшись отсутствием маршала, чекисты перерыли дачу и все хранившиеся там документы и материалы увезли с собой.

Борьба с криминалом в Одессе

13 июня 1946-го Жуков приехал в Одессу. После войны этот город, как и весь СССР, захлестнула уличная преступность. Количество ночных нападений исчислялось десятками.

Резкое ухудшение криминогенной обстановки спровоцировали как голод и нищета, доводившие людей до крайней степени отчаяния, так и сталинская амнистия в честь разгрома нацистской Германии, когда на свободу вышли тысячи уголовников.

В банды стекались толпы бывших правоохранителей, дезертиров и беспризорников, равно как и демобилизованные солдаты, не сумевшие найти себя в мирной жизни. Одессу наводнили «гастролеры». У властей не хватало милиционеров, чтобы обеспечить порядок, особенно в отдаленных районах. Налеты на сберкассы, вооруженные ограбления магазинов и складов, нападения на инкассаторские машины, квартирные кражи и убийства обычных граждан сеяли панические настроения среди обывателей и порождали множество слухов.

Жуков решил покончить с криминалом одним ударом и якобы придумал хитрый план: переодеть фронтовых разведчиков в «гражданку» и ловить преступников на живца. При попытке ограбления бандитов предполагалось расстреливать на месте. Такую версию показал в своем сериале «Ликвидация» режиссер Сергей Урсуляк.

«Приехав в Одессу, я твердо решил ни на йоту не снизить требований к своим подчиненным, к войскам, к их боевой подготовке, — рассказывал Жуков. – Я твердо решил остаться самим собой. Я понимал: от меня ждут, что стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень-колоду. Но я не позволил себе этого. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был. В этом я видел свое внутреннее спасение».

23 августа 1946 года первый заместитель министра Вооруженных сил СССР Николай Булганин представил Сталину донесение о задержании на таможне около Ковеля семи вагонов с 85 ящиками с мебелью. При проверке документов выяснилось, что груз был вывезен из Германии и принадлежал Жукову. Правда, там же говорилось, что маршал приобрел мебель на фабрике за личные деньги. Собрать компромат на полководца таким способом не удалось.

Опала Жукова между тем усиливалась. На Пленуме ЦК ВКП(б) в феврале 1947 года его вывели из числа кандидатов в члены ЦК. Вернувшись в Одессу, он много ездил по территории округа, побывав в Николаеве, Тирасполе, Кишиневе, Бельцах и Бендерах. Проводил учения, посещал театры, смотрел новые фильмы.

В Москве уже вовсю шли аресты фигурантов «трофейного дела». Забирали многих друзей и соратников Жукова.

В 1965 году он признался, что в 1947-м каждый день ждал ареста и подготовил чемоданчик с бельем.

Легенда о том, как Жуков за одну ночь переловил в Одессе всех преступников, жива до сих пор. Однако едва ли показанная в «Ликвидации» операция «Маскарад» была в реальности. Сам Жуков на склоне лет любил рассуждать, как расправился с бандитизмом в Одессе. Но о бессудных расстрелах на месте никогда не упоминал.

Если верить участнику этой борьбы Бондареву, никаких указаний маршала Жукова, чтобы расстреливать бандитов на месте, не было и не могло быть.

В то же время он подтверждал, что сотрудники разных силовых ведомств плотно взаимодействовали, проводили обыски, вместе патрулировали улицы, обследовали чердаки и подвалы.

Историки сходятся в одном: Жукову удалось значительно улучшить обстановку в послевоенной Одессе. Возможно, снижения количества преступлений он добился и не за одну ночь, но ситуация действительно поменялась.

В начале января 1948 года у маршала случился первый инфаркт. После выписки из больницы его назначили командующим Уральского военного округа. 12 февраля Жуков выехал к новому месту службы в Свердловск (ныне Екатеринбург).

По-настоящему вышел из опалы и стал народной звездой Жуков только в хрущевские и брежневские времена.