Чем Гималаи притягивают туристов и искателей мистики

Представьте горы, которые растут буквально на наших глазах, хранят тайну сотен древних скелетов на дне озера и веками подпитывают мифы о загадочных существах. Это Гималаи — место, где исполинские ледники соседствуют с неразгаданными тайнами истории.

Само слово «Гималаи» пришло из санскрита и переводится поэтично: «обитель снегов» или «снежное царство». Название оправдывает себя на все сто — огромная часть этих хребтов круглый год закована в плотный лед и засыпана снегом.

Эти исполины растянулись почти на 2400 километров, охватив территории Китая, Индии, Пакистана, Непала, Бутана, Мьянмы и Бангладеш. Главная гордость системы — великий Эверест, вздымающийся на 8848 метров. Но он здесь далеко не один: компанию ему составляют еще девять вершин-восьмитысячников, а всего в этой горной системе насчитывается 109 пиков разной высоты.

При всей своей мощи Гималаи — сущие младенцы по меркам планеты. Им всего около 20 миллионов лет. Из-за столь юного возраста они продолжают формироваться и расти до сих пор, поэтому здешние места часто содрогаются от землетрясений.

Еще одна визитная карточка региона — гигантские ледники, раскинувшиеся на 33 тысячи квадратных километров. Пожалуй, самый опасный и знаменитый среди них — ледопад Кхумбу, застывший на высоте 5486 метров. Он находится в постоянном движении и по праву считается одним из самых рискованных участков на пути к вершине Эвереста.

Но притягивают Гималаи не только альпинистов, но и искателей мистики. Одно из самых жутких здешних мест прячется в индийском штате Уттаракханд — это высокогорное озеро Роопкунд. На его берегах исследователи нашли более 500 человеческих скелетов, датированных VIII–IX веками. Ученые предполагают, что людей погубил аномально крупный град. Однако главный вопрос — что заставило сотни человек одновременно подняться в эту глушь — до сих пор остается без ответа.

Где-то здесь же, если верить древним текстам индуизма и буддизма, затерян путь в Шамбалу — мифическую страну абсолютной гармонии. Похожей завесой тайны окутана и история йети. Местные жители из поколения в поколение передают рассказы о диком снежном человеке, обитающем в глухих ущельях, хотя ученые так и не нашли ни одного весомого доказательства его существования.

Жизнь в таких суровых условиях была бы невозможна без шерпов. Этот высокогорный народ обладает феноменальной выносливостью. Их организмы идеально приспособлены к экстремальной высоте и нехватке кислорода, поэтому именно шерпы берут на себя самую тяжелую работу во время восхождений и помогают экспедициям выжить.

Кстати, горы для них — это не только тяжелый труд, но и место для романтики. В 2005 году шерпы Мони Муле Пати и Пем Дордже доказали это всему миру. Они поднялись на Эверест и обменялись брачными клятвами прямо на его вершине, став первой в истории парой, сыгравшей свадьбу на самой высокой точке Земли.

Кстати, Эверест занимает почетное место среди природных чудес мира и остается главной целью покорителей высот. Если же вас влечет что-то более доступное, присмотритесь к кавказским вершинам. Многие из них окружены легендами и мифами — от Прометея на Казбеке до суровых ледовых маршрутов Безенгийской стены, писал «ГлагоL».