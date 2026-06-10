Почему русские называют деньги «бабками»

Слово, которое все понимают, но никто не может объяснить

В русском языке у денег десятки прозвищ. Их зовут «бабло», «капуста», «лавэ», «бабло», «деревянные», «зелень». Но, пожалуй, ни одно из этих словечек не укоренилось так прочно, как «бабки».

Почему именно «бабки»?

Какая связь между деньгами и бабушками? Откуда взялось это странное слово, которое каждый русский понимает без перевода? Версий на этот счёт несколько, и ни одна не является стопроцентно доказанной. Давайте честно разберём самые известные из них — и отделим обоснованные предположения от красивых, но сомнительных легенд.

Версия первая, самая популярная: Екатерина на ассигнациях

Самое распространённое объяснение связывает «бабки» с конкретной исторической личностью — императрицей Екатериной II.

Логика здесь такая. В Российской империи долгое время ходили бумажные ассигнации, и на купюрах самого крупного достоинства — сторублёвых — был изображён портрет Екатерины Великой. Эти банкноты в народе прозвали «катеньками» или «катериновками». А поскольку императрица к моменту своего царствования была дамой в возрасте, солидной и почтенной, народная молва будто бы переименовала её портрет в «бабку». Отсюда, мол, и пошло: крупные деньги — это «бабки».

Версия красивая, логичная и потому очень популярная. Её любят повторять в популярных статьях и телепередачах. Но у неё есть слабое место. «Катеньками» сторублёвки действительно называли — это исторический факт. А вот прямого, документально подтверждённого перехода от «катеньки» к «бабке» лингвисты обнаружить не могут. Это скорее логичная реконструкция, чем доказанный факт. Так что относиться к этой версии стоит с осторожностью, какой бы стройной она ни казалась.

Версия вторая: карточная и игральная

Другое объяснение уводит нас в мир азартных игр и старинных народных забав.

Слово «бабки» в русском языке имеет очень древнее и вполне конкретное значение, не связанное с финансами. «Бабками» называли надкопытные кости домашних животных — их использовали в популярнейшей народной игре, которая так и называлась — «игра в бабки». Кости расставляли в ряд и сбивали битой, а сама игра была невероятно распространена по всей России на протяжении столетий.

И вот тут возникает любопытная связь. Игра в бабки нередко шла на деньги, на интерес. Сами кости-бабки служили чем-то вроде ставок, фишек, мерила выигрыша. От обозначения игровых костей до обозначения того, что на них выигрывалось или проигрывалось, — один шаг. Многие исследователи считают именно эту версию более обоснованной с точки зрения языка: слово «бабки» уже существовало, уже было связано с игрой, ставками и выигрышем, и его перенос на деньги выглядит вполне естественным.

Эта гипотеза имеет под собой прочную почву хотя бы потому, что само слово «бабки» в значении «игральные кости» зафиксировано задолго до того, как оно стало означать деньги.

Версия третья: связки и счёт

Есть и ещё одно объяснение, более приземлённое и хозяйственное. Оно связано с тем, как в старину хранили и считали мелкие монеты и купюры.

Бумажные деньги и монеты для удобства собирали в связки, пачки, столбики. Существует предположение, что такие связки или определённое их количество могли в просторечии именоваться «бабками» — по аналогии с другими хозяйственными значениями этого слова. Ведь в русских диалектах слово «баба» и его производные имели множество смыслов: так называли и снопы, поставленные особым образом в поле, и тяжёлый груз копра для забивания свай, и фигурно сложенные предметы.

То есть «бабка» — это вообще нечто составленное, собранное, сложенное вместе. И связка денег под это значение вполне подходит. Правда, и эта версия не имеет однозначного документального подтверждения и остаётся в ряду гипотез.