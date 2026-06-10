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Сэндо: какой суд цыгане признают «высшей правдой»

Русская семерка

Цыгане — народ, который на протяжении столетий жил по своим законам, стараясь не пересекаться с официальными властями. У них нет своей письменности, но есть устный кодекс чести, работающий жёстче любого тюремного устава. Называется он крис (или сэндо) — собрание старейшин, которое разбирает споры внутри общины. Для цыган это не просто суд, это «высшая правда», которую не оспаривают. Даже если решение тебе не нравится.

Какой суд цыгане признают «высшей правдой»
© globallookpress

Что такое крис и откуда он взялся

Учёные связывают происхождение криса с древнеиндийским панчаятом — советом деревенских старейшин. Цыгане, покинув Индию около тысячи лет назад, сохранили этот институт и пронесли его через века, через страны, через войны. Сегодня крис действует у большинства цыганских групп по всему миру.

Крис — это не «суд в привычном смысле». Нет здания суда, нет мантий, нет секретарей. Это сходка, которую организуют, когда конфликт внутри общины заходит слишком далеко. Собираются участники спора, их родственники, свидетели, авторитетные пожилые мужчины и просто все, кому небезразлична судьба табора. Иногда заседание проходит за накрытым столом — это снижает накал страстей.

Важно: крис не рассматривает дела, в которых замешаны не-цыгане (гаджё). И в официальные суды цыгане тоже почти не обращаются. Это закрытая система.

Как проходит разбирательство

Инициатор криса (тот, кто считает себя обиженным) оплачивает транспортные расходы и угощение. Если его правоту подтвердят, все затраты ложатся на виновного. Если нет — остаются на нём.

Заседание ведёт уважаемый старейшина — мужчина, чей авторитет не подвергается сомнению. Он не «судья» в европейском понимании. Он — голос традиции.

Стороны говорят по очереди. Их не перебивают. Выносят решения не на основе закона, а на основе обычая и совести. И, что важно, — почти никогда не прибегают ко лжи. Почему? Во-первых, цыганская община мала и «прозрачна»: все и так уже знают, кто что сделал. Во-вторых, работает фольклорная память: существует поверье, что обманщика на том же суде может «перекосить лицо» или в его семье кто-то умрёт. Жить с таким клеймом невозможно.

«Идя на крис, обвиняемый, как правило, знает, какое решение будет принято, — пишет юрист Евгений Афанасьев. — Его задача — не оправдаться, а максимально ясно объяснить причины, показать себя с лучшей стороны и доказать свою полезность для сообщества. Он должен продемонстрировать раскаяние».

Иными словами, на крисе не выясняют, кто прав, а кто виноват — это уже известно всем. Там решают, как восстановить мир в таборе.

Какие наказания выносит крис

Цыганский суд не знает тюрьмы. Он не знает «око за око». Здесь не убивают и не калечат. Основные виды наказаний:

  • Штраф — деньгами или имуществом. Например, украденную лошадь возвращают и добавляют компенсацию.
  • Общественные работы — например, виновный может быть обязан помочь пострадавшему по хозяйству.
  • Изгнание — самое страшное наказание. Человека объявляют «магардо» (осквернённым, неприкасаемым). С ним перестают есть за одним столом, с ним не здороваются, его дом обходят стороной. В прошлом изгнанник (а иногда и вся его семья) мог погибнуть — физически не выжить без общины. Сегодня магардо чаще всего уезжают в другие места, иногда ассимилируются, переставая быть цыганами.

Убийство на крисе не наказывается убийством. Виновный платит штраф и/или изгоняется. Принцип талиона («зуб за зуб») у цыган отсутствует.

Почему решения криса не оспариваются

У криса нет «судебных приставов». Нет полиции. Нет армии. Но его решения выполняются неукоснительно. Почему? Потому что авторитет традиции в цыганской среде выше авторитета государства. Обратиться в официальный суд после криса — значит потерять лицо, предать свой народ. Такой человек сам становится изгоем.

Поэтому даже если кто-то недоволен решением, он его выполняет. Или уходит из табора. Третьего не дано.

Крис — это не просто суд. Это механизм выживания кочевого народа, который тысячу лет не имел своей земли и своих законов, но сумел сохранить главное — способность договариваться и поддерживать порядок без тюрем и полиции. В XXI веке этот механизм постепенно размывается: молодые цыгане всё чаще обращаются в государственные суды, а старейшины жалуются, что «былые нравы» уходят. Но пока крис жив, жив и сам дух табора — замкнутого, гордого и непонятного для внешнего мира.