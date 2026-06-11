Как Ленин относился к Нестору Махно

В июне 1918 года Нестор Махно приехал в Москву не с пустыми руками и не с идеальными документами. Он пришёл как атаман, оторванный от родных степей Гуляйполя, как крестьянин, который видел, как большевики в апреле разоружили московскую Чёрную гвардию, расстреляли анархистов и объявили «бандитами» тех, кто стоял у кормила революции. В Кремль его провёл Яков Свердлов — тот самый Свердлов, который потом стал одним из тех, кого Махно запомнит как человека, способного на здравый разговор.

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Махно шёл туда не с надеждой на союз, а с вопросом: что будет с анархистами на Украине? Он хотел услышать от самого Владимира Ильича, как большевики относятся к «свободе на местах», к сельсоветам без центральной воли. И получил ответ, который, по его собственным словам, заставил его «начать благоговеть перед Лениным».

Это был не протокол, не докладная записка и не публичная речь. Это была живая беседа в кабинете, где Ленин принял «полуграмотного крестьянина» по-отечески: взял за плечо, усадил в кресло и задал вопросы один за другим. О том, как крестьяне понимают лозунг «вся власть советам», о том, заражено ли украинское село анархизмом, о том, почему нужно развивать его дальше. Махно отвечал прямо, с болью за свою землю, и Ленин слушал — не как вождь, а как человек, который видит реальность.

Что именно говорил Ленин

Разговор шёл по кругу, но каждый оборот был показателен. Ленин подчёркивал: анархисты самоотверженны, они идут на жертвы, но «близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдалённого будущего». Он предупреждал, что без серьёзной организации анархисты не смогут удержать завоевания революции — ни пролетариату, ни бедному крестьянству. И тут же добавлял, что сам считает Махно человеком «реальности и кипучей злобы дня». Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы треть в России, — говорил он, — коммунисты готовы были бы идти с ними на известные условия и работать на свободную организацию производителей.

Махно слушал и чувствовал: перед ним не просто политик, а человек, который может понять боль простого человека. Он вспоминал потом, как начал стыдиться себя за то, что когда-то видел в Ленине виновника разгрома московских анархистов. Ленин, по словам Махно, не стал унижать его, не стал диктовать. Он просто говорил, и в этом разговоре было что-то отеческое, человеческое.

Архивы не молчат: документы и мемуары

Историки опираются не на одни воспоминания Махно. Они опираются на его «Воспоминания», которые он писал ещё при жизни, но завершал уже в эмиграции, в 1930-е. На эти мемуары опираются и другие документы того периода — письма, телеграммы, донесения из Москвы. В них Ленин фигурирует не как враг, а как человек, который в тот момент не видел в Махно «бандита», а видел реального союзника в борьбе с немцами и белыми.

Позже, когда махновщина стала для большевиков «врагом народа», Ленину и его окружению приходилось переоценивать эти встречи. Но в 1918-м — нет. В архивах ЦК РСДРП(б) и в мемуарах анархистов, включая Петра Аршинова, сохранились свидетельства: большевики тогда действительно рассматривали махновцев как временный фактор, необходимый для разгрома интервентов. Ленин сам писал и говорил о необходимости опираться на крестьянские массы, и Махно как раз и был тем, кто это олицетворял.

Почему отношения нельзя назвать просто враждебными

Махно не был одним из тех, кто сразу бросил кличку «палач». Он воевал плечом к плечу с Красной Армией против Деникина, потом против Врангеля. В 1919-м, когда махновская армия попала под командование Павла Дыбенко, Махно писал Ленину телеграмму с просьбой не бросать его «на растерзание» врагу. Это был не союз равных, но и не измена. Ленин отвечал сдержанно, но без личных оскорблений.

Позже, в 1920-м, когда махновщина вышла из-под контроля и начала грабить и террор, ситуация резко изменилась. Но даже тогда Ленину не пришло в голову публично назвать Махно предателем в первом лице. Он перекладывал ответственность на «коммунистов-большевиков», которые якобы «разнуздались». Махно в ответ слал телеграммы с обвинениями в адрес центральной власти. Личная переписка была короткой, но содержала факты: Махно просил оружия, Ленину отвечали отказом. И это не было личной местью.

Психология одного разговора

Вспомним ту фразу, которую Махно повторял в мемуарах и которая стала лейтмотивом: «Я начал благоговеть перед Лениным». Это не случайность. Ленин тогда не играл в политику. Он говорил как человек, который уже видел, как анархизм в Украине создаёт реальные сельские коммуны, артели, самоуправление. Он видел: крестьяне, которых большевики считали «тыловыми», на самом деле борются за власть советов лучше, чем многие городские рабочие. И в этом разговоре, несмотря на всю разницу в мировоззрении, Махно почувствовал: перед ним не просто «буржуазный палач», а живой собеседник.

Ленин же, по свидетельству тех, кто был рядом, мог менять позицию в зависимости от фактов. Он не был догматиком в момент импровизации. Он мог признать правоту другого человека, если тот говорил с реальной силой. И Махно, полуграмотный, но не без ума, именно так и говорил. Они говорили на равных — два человека, каждый из которых видел только свою сторону, но каждый готов был признать другую, если она была убедительной.

Как это отразилось на судьбах

Эта встреча не спасла махновщину. Она не стала основой союза. Но она показала: даже в самые жёсткие дни Гражданской войны Ленин не отказывался от возможности услышать крестьянский голос. Позже, когда махновцы стали «бандитами», Махно и его люди уже не были просто крестьянами. Они превратились в силу, которую нужно было либо сломить, либо использовать. Личное отношение осталось в памяти Махно навсегда — как «благоговение». А для Ленина это был урок: революция держится не только на партиях, но и на людях, которых называют «бандитами».