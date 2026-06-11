Почему крейсер «Варяг» считали кораблем-неудачником

Капитан Врунгель из знаменитого мультфильма пел: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Эти слова вполне можно отнести и к крейсеру «Варяг». Варягами на Руси называли не только викингов, но и «чужих» — тех, кто был не одного роду-племени, чужаков. Называть русский корабль «Варягом» было не самым лучшим решением. Он родился на чужбине — его построили в Филадельфии — и на чужбине нашел свою смерть. А между этими событиями была цепь неудач, поломок, неоднозначных решений и одного боя, который прославил корабль, но заставил историков спорить до сих пор.

© РИА Новости

Прирожденный неудачник

Разговоры о том, что «Варяг» обречен на несамую благодарную судьбу, шли на протяжении всей его карьеры. Капитан крейсера Всеволод Руднев был недоволен слабой ремонтной базой, дефектами, допущенными при строительстве, и неудачной конструкцией котлов системы Никлосса. Он утверждал, что через несколько лет крейсер не сможет развить скорость выше 14 узлов, что сведет на нет все его преимущества.

Недовольство было настолько сильным, что всерьез рассматривался вариант возврата корабля для ремонта. Тем не менее на испытаниях в октябре 1903 года «Варяг» развил скорость, почти равную первоначальным показателям. Котлы Никлосса много лет исправно служили на канонерской лодке «Храбрый», а броненосец «Ретвизан», построенный на той же верфи, также не имел с ними серьезных проблем. Получается, Руднев только «накликал» беду, а его оправдательные отчеты грешат многочисленными неточностями.

Бой при Чемульпо: подвиг или пропаганда?

Сражение при Чемульпо до сих пор остается одной из самых противоречивых страниц русской военной истории. 8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Уриу блокировала нейтральный корейский порт Чемульпо, где на рейде стояли два русских корабля — крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Рядом находились суда других стран.

9 февраля Руднев получил ультиматум: до 12 часов покинуть порт, иначе русские корабли будут атакованы на рейде. Капитан решил с боем прорываться в Порт-Артур. Под звуки русской музыки и крики «ура» с иностранных кораблей «Варяг» и «Кореец» двинулись к выходу из гавани.

Бой продолжался около часа. По рапорту Руднева, «Варяг» выпустил более тысячи снарядов (цифра явно завышенная), «Кореец» — 52. Потери русских составили 1 офицера и 30 матросов убитыми, 6 офицеров и 85 матросов ранеными. На крейсере вышли из строя почти все орудия. Было принято решение пересадить команду на иностранные суда, а корабли уничтожить. «Кореец» взорвали, а «Варяг»... затопили. Зачем? Не взорвали, не увели с собой, а просто открыли кингстоны, подарив корабль японцам.

Самое любопытное — японцы утверждали, что в том бою их корабли остались невредимыми.

«Неприятельские снаряды ни разу не попали в наши суда, и мы не понесли ни малейших потерь», — говорилось в их отчетах.

Как неудачу превратили в подвиг

Варяжцы стали национальными героями. Их встречали толпы народа, устраивали приемы и обеды, их принял сам Николай II, щедро наградив всех членов экипажа. Но кто и зачем создал этот миф?

Первыми назвали бой геройским два человека: наместник императора на Дальнем Востоке адмирал Евгений Алексеев и старший флагман Тихоокеанской эскадры вице-адмирал Оскар Старк. Вся обстановка свидетельствовала, что вот-вот начнется война с Японией. Но они вместо подготовки к отражению нападения проявили преступную халатность. После фиаско при Чемульпо генералам нужно было «забелить» неудачу. Её не просто забелили — выставили как подвиг.

Подарок японцам и служба врагу

Загадка, почему Руднев не взорвал «Варяг», а просто затопил, не разгадана до сих пор. Фактически капитан подарил крейсер японцам. В 1905 году они подняли его и ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Целых десять лет корабль, щедро подаренный Рудневым, служил Японии. Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов только в 1916 году, во время Первой мировой войны, вместе с другими захваченными кораблями.

Революция и бесславный конец

В марте 1916 года «Варяг» был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Стало очевидно, что многострадальному крейсеру необходим серьезный ремонт. В феврале 1917 года его отправили на верфи в Глазго. А потом случилась революция.

Британия конфисковала крейсер за долги царского правительства, а в 1920 году продала Германии как металлолом. В том же году, следуя на разборку, «Варяг» сел на камни и затонул у берегов Южной Шотландии. Рожденный в Филадельфии, прослуживший десять лет японцам, легендарный крейсер умер в чужом море.

Забвение «Варяга» не было случайным. Подвиг, созданный царскими генералами, не котировался советскими историками. О крейсере вспомнили только после смерти Сталина, в очередной раз занявшись переписыванием истории. 8 февраля 1954 года вышел указ о награждении моряков «Варяга» и «Корейца» медалями «За отвагу». Самому старшему из варяжцев, Федору Семенову, исполнилось 80 лет. Всего нашли 50 человек.

Капитан Врунгель оказался прав: имя корабля — это судьба. «Варяг» был «чужим» везде: в русском флоте, куда он вернулся израненным, в британских верфях, где его бросили на произвол судьбы, в японских водах, где он служил врагу. И даже в смерти он остался один — на камнях далекой Шотландии. Но парадокс в том, что именно этот «неудачник» стал одним из главных символов русского флота.