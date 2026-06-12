«Выжившие Романовы»: кем они были на самом деле

Ипатьевский подвал. Ночь на 17 июля 1918 года. Расстрел. Казалось бы, поставить точку. Но случилось обратное — именно с этой ночи началась самая массовая волна самозванства в истории. Только вот «выживших» оказалось подозрительно много.

© кадр из мультфильма «Анастасия»

Как рождается легенда

Екатеринбург пал перед белыми. Следователь Николай Соколов начал работу, но страшную правду пытались скрыть. В отчётах фигурировали следы серной кислоты, кострище на Ганиной Яме и горсть обгоревших вещей. Никаких тел. Эта зияющая пустота в документах породила главный миф XX века: возможно, кто-то из Романовых выжил?

Соколов считал, что тела уничтожены почти полностью — облиты керосином, сожжены, залиты серной кислотой. Но отсутствие главных улик посеяло сомнения. И волна «воскресших» Романовых хлынула на просторы Европы и Америки.

Звезда самозванства: Анна Андерсон

Самая знаменитая из них. В 1920 году в Берлине из канала вытащили девушку с разбитой головой. Она молчала. Потом заговорила. И назвалась Анастасией Николаевной Романовой. Её история звучала как дешёвый роман: спряталась за матрасом, солдат Чайковский её спас, вывез в Германию.

Многие поверили. Даже некоторые Романовы. На какое-то время.

Всё рухнуло, когда настоящая личность Андерсон вскрылась. Она оказалась польской крестьянкой Франциской Шанцковской. Работницей фабрики, а не великой княжной. В 1928 году 12 родственников царской семьи публично заявили: самозванка.

Другие «воскресшие» княжны

История Андерсон — только верхушка айсберга. Согласно подсчётам, за Анастасию выдавали себя 34 женщины, за Ольгу — 28, за Татьяну — 33, за Марию — 53.

В Испании объявилась Марджа Боодтс, собиравшая деньги на «обнищавшую княжну». В Аргентине — Кончетта Федель, чьи дети до сих пор судятся за «подлинную фамилию». В Польше мелькнула ещё одна «Ольга», которую быстро разоблачили и выдворили.

Что двигало этими женщинами? Тщеславие. Деньги. Иногда — психическое расстройство. Но всех их объединяло одно: ни одна не смогла доказать своё родство под микроскопом науки.

Цесаревичей — 81

Если княжон было много, то наследников престола — ещё больше. 81 мужчина называл себя Алексеем Николаевичем.

Василий Филатов. Самый настойчивый. До самой смерти в 1988 году убеждал всех, что он и есть цесаревич. Его сын Олег продолжает «борьбу за признание» и сегодня.

Михаил Голеневский. Тот ещё персонаж. Польский разведчик-перебежчик, дослужившийся до подполковника. Выйдя в отставку, вдруг «вспомнил», что он — Алексей Романов. Нашлись даже издатели, выпустившие его «мемуары».

Самые хитрые самозванцы фабриковали документы — «свидетельства о рождении», «выписки из метрик». Но рано или поздно всё вскрывалось.

Вердикт науки

Споры о «выживших Романовых» прекратила ДНК-экспертиза.

В 1990-е нашли первое захоронение под Екатеринбургом. В 2007-м — второе. Генетики выделили ДНК из останков и сравнили с живыми родственниками Романовых по материнской и отцовской линиям. Совпадение было полным.

Кроме того, учёные взяли образцы крови с рубашки Николая II. Генетический профиль совпал с найденными костями. Всё встало на свои места.

В 2008 году Следственный комитет официально подтвердил: найденные останки принадлежат всем членам царской семьи, включая Алексея и Марию. Никто не выжил.

Дорогая цена иллюзии

Официальная наука точку поставила. Но разве легенда от этого умерла? Вон, потомки Филатова всё ещё воюют за «подлинную фамилию». Дети Кончетты Федель судятся за признание. Где-то в интернете бродят «внуки» и «правнуки» чудом спасшихся княжон.

Людям хочется верить в чудо. Хочется, чтобы хотя бы одна девочка с голубыми глазами выжила в том подвале. Поэтому самозванцев были десятки, а настоящих Романовых — только те, кто погиб в ночь на 17 июля. И ДНК этого не отменит.