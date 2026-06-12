Как Петр I отомстил своей старшей сестре

Он взошел на престол десятилетним мальчиком, а правительницей при нем была его старшая сестра — умная, властная и хитрая. Борьба за власть между ними длилась почти десятилетие. Когда Петр окончательно утвердился у руля, сестра поплатилась за свои амбиции не просто изгнанием, а унижением, продуманным до мелочей.

Царица в юбке

После смерти царя Федора Алексеевича в 1682 году разыгралась настоящая драма. Стрельцы, подстрекаемые Милославскими (родственниками Софьи по матери), подняли бунт. На глазах десятилетнего Петра убивали его родных и бояр, а власть в итоге оказалась у царевны. Софья стала правительницей при двух малолетних братьях — Иване (формально считавшемся царем, но болезненным и слабоумным) и Петре. Первая женщина у кормила власти в России за долгое время.

Петр рос в подмосковном Преображенском, подальше от кремлевских интриг. Увлекался «потешными войсками», кораблями, науками. Софья поощряла эти забавы, надеясь, что брат никогда не вырвется из детства. Просчиталась — именно там будущий император ковал свою железную волю.

Ночь, изменившая всё

1689 год. Петру исполнилось 17 — совершеннолетие по тем временам. Свадьба на Евдокии Лопухиной дала ему формальное право самому править. Софья прекрасно понимала: пора отдавать власть. Но не собиралась. Отношения накалились до предела. По словам современников, царь «питал ненависть» к семейству сестры, а Софья строила козни.

Точкой невозврата стала ночь 7–8 августа 1689 года. В Преображенское примчался гонец с вестью: стрельцы восстали в пользу Софьи и идут убивать царя. Петр вскочил с постели и в одной сорочке поскакал в Троице-Сергиеву лавру. Сегодня поймешь это как детский испуг. Но тогда на кону была жизнь.

Из Троицкого монастыря Пётр потребовал выдачи сторонников сестры. Один за одним бояре и военачальники переходили на его сторону. Софья, оставшись без поддержки, отправилась в обитель на переговоры. Ее не пустили. Итог сентября 1689 года был предрешен: сестру отправили сначала в Святодуховский, а затем в Новодевичий монастырь.

Келья как тюрьма

Новодевичий стал для Софьи изящной, но надежной темницей. Здесь она провела целых девять лет. В 1698 году грянул новый стрелецкий бунт. Заговорщики планировали вернуть царевну на престол. Пётр, находившийся в Великом посольстве за границей, срочно вернулся. Восстание подавили жестоко: более тысячи стрельцов казнили, порядка 600 били кнутом и ссылали. Но главное ожидало Софью.

Петр лично допросил сестру, после чего приказал насильно постричь ее в монахини под именем Сусанна. Женщину, мечтавшую о троне, превратили в послушную инокино.

Самый страшный приговор

Истинная месть не ограничилась постригом. Петр придумал сценарий такой психологической жестокости, что мороз продирает по коже. По его приказу казни стрельцов — 195 человек — провели прямо под окнами кельи сестры. Тела повешенных мятежников висели у нее перед глазами днями напролет.

Каждое утро, выглядывая в окно, Софья видела тех, кто был готов умереть за ее амбиции. И понимала, что именно она привела их на виселицы.

Безысходность

Остаток жизни царевна провела в строжайшем заточении под неусыпным надзором. Скончалась Софья Алексеевна в 1704 году. Перед смертью она приняла великую схиму под своим крестильным именем София. Петр, будучи за границей, на похоронах не присутствовал. Он больше никогда не вспоминал о той, кто чуть не отняла у него корону.

Судьба Софьи — история не просто о борьбе за власть. Это иллюстрация того, как личное превращается в политическое. Пётр не казнил сестру, он заставил ее жить с чувством вины и бессилия. Месть вышла долгой и изощренной.