Как Айседора Дункан покорила не только Сергея Есенина

Имя Айседоры Дункан в России почти всегда произносят в паре с Сергеем Есениным. Скандальный брак, разница в возрасте, языковой барьер — эта история затмила все остальное. Но к моменту встречи с поэтом Дункан уже была мировой знаменитостью, у ног которой лежала Европа, а в России ее боготворили задолго до того, как рязанский самородок впервые услышал о ней.

Что же такого было в этой женщине, которую недруги называли «вздорной бабой с пустыми глазами», а поклонники — «божественной босоножкой»?

Станиславский: больше чем влюбленность

Зимой 1904–1905 годов Дункан впервые приехала в Петербург. Скандальная молва о танцовщице, выходящей на сцену босиком в греческой тунике, летела впереди нее, но увидеть это своими глазами было совсем другим делом.

Константин Станиславский пропустить ее выступление не мог. Позже он рассказывал: пляска Айседоры показалась ему чем-то вроде молитвы в театре — о таком он сам мечтал годами. Он задал ей сакраментальный вопрос: у кого она училась танцам?

«У Терпсихоры, — ответила Дункан. — Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах».

Эта встреча переросла в глубокую дружбу и взаимное увлечение — режиссер был по-настоящему очарован, хоть дело, по слухам, и не зашло дальше поцелуев. Позже Станиславский назовет ее мыслителем. Не танцовщицей, не артисткой — мыслителем.

Хореографы, балерины и весь «Русский балет»

Не только Станиславский пал жертвой ее обаяния. Ее восторженными поклонниками стали хореографы Александр Горский и Михаил Фокин.

«Танцы Дункан привели меня в такой восторг!» — признавался Фокин.

Он утверждал, что нашел в них элементы того, что проповедовал сам.

Сергей Дягилев, который тогда задавал тон в обществе, горячо приветствовал американку и приглашал на свои вечера. Сама Дункан с иронией вспоминала визит роскошной Матильды Кшесинской, «закутанной в соболя, украшенной бриллиантами и жемчугом». Известная балерина приветствовала гостью от имени русского балета. Говорят, эта встреча двух миров — классической пуанты и босой стопы — стала вдохновением для дягилевских сезонов и фокинских новаций.

Поэты и философы: когда танец становится пророчеством

Серебряный век вообще жил предчувствиями античности, и Дункан пришлась ко двору как нельзя кстати. Ее называли «царицей жеста». Максимилиан Волошин, поэт и тонкий ценитель искусства, говорил о ней предельно емко:

«Айседора танцует всё, что другие говорят, поют, пишут, играют и рисуют».

Андрей Белый признавался, что ее танец потряс его до глубины души. Американка в греческом хитоне воспринималась русской интеллигенцией не как заезжая варьетешница, а как проводник высших смыслов — языческая жрица, сошедшая со сцены античного театра. Философы того времени видели в ней живое воплощение дионисийского начала.

Красная Айседора и школа на Пречистенке

Но главное — Дункан покорила саму революционную Россию. «I am red!» — заявляла она со сцены, размахивая красным шарфом под звуки «Интернационала». В Америке за это ее лишили гражданства, в Москве боготворили.

В 1921 году нарком просвещения Луначарский предложил ей открыть школу свободного танца в столице — и 43-летняя звезда согласилась. Она мечтала о тысяче танцующих девочек в теплых залах, но начали с 40 воспитанниц от четырех до десяти лет. Особняк Балашовой на Пречистенке, 20, на несколько лет стал штабом «школы босоножек».

Сегодня это здание помнит, как по его коридорам бегали девочки в алых туниках, как звучала классическая музыка и огромная американка, у которой были свои счеты с жизнью (трагическая гибель детей, депрессия), учила их одной простой истине: танец — это свобода.

Итог очевиден: Дункан покорила не Есенина. Есенин — это лишь финал многолетнего романа, который Айседора вела с нашей культурой. И победила в нем с разгромным счетом.