Египетский Сфинкс: зачем его построили на самом деле

Он смотрит на восток ровно 4,5 тысячи лет, встречая солнце. В его глазах — спокойствие существа, которому плевать на наши споры. Но мы все равно спорим: зачем его построили?

Трещина, которая расколола историю

Все началось с одной трещины. В 1990-м геолог Роберт Шох приехал в Гизу с твердым намерением развенчать «еретика» Джона Энтони Уэста. Тот утверждал, что Сфинксу не 2500 лет до н.э., а все 10 тысяч. Шох пробыл на плато 90 секунд — и сдался. Он увидел на теле статуи следы водной эрозии.

Казалось бы, что здесь особенного? Шахта, в которой лежит Сфинкс, имеет не ветровые «царапины», а волнистый профиль с глубокими вертикальными разрывами. Такую работу может сделать только вода, падающая сверху. Проливные дожди. Много дождей. Но в последние 5 тысяч лет в Гизе не было муссонов. Это означает одно: Сфинкс как минимум на 5 тысяч лет старше официальной версии, а построила его некая более древняя цивилизация. Официальная наука этот вывод отвергает, но возражать Шоху физики не могут.

Башня из песка и страха

Но если ученые делят Сфинкса по эпохам, то для древних египтян он был цельным и пугающим. Изначальная функция великана — страх. Он должен был внушать ужас любому, кто посмеет приблизиться к пирамидам. Тело льва (лев на древнем Востоке — символ солнца), голова фараона Хефрена. Лицо владыки жизни на теле хтонического чудовища. Это сообщение считывалось без слов: «Здесь лежит бог. Тронешь — умрешь».

Вокруг Сфинкса были храмы, посвященные Ра. Самого его называли «Хор-эм-Ахет» — «Хор на горизонте». Охранять гробницы фараонов должны были не простые солдаты, а живой страж, созданный из скалы.

В поисках «Отца ужаса»

Как только мы начинаем копать вокруг Сфинкса, появляются вещи, от которых египтологи нервно курят в сторонке.

Во-первых, современные сканеры показывают под статуей гигантские подземные залы и вертикальные шахты. Итальянские ученые заявляют, что под плато Гизы есть целый город и, возможно, второй Сфинкс. Руководство Египта раскапывать это запрещает.

Во-вторых, когда смотришь на Сфинкса, бросается в глаза диссонанс: маленькая голова и огромное тело. Шох считает, что голова просто была переделана: древняя первоначальная голова разрушилась под дождями, и во времена фараонов ее просто вырезали заново, придав черты Хефрена.

В-третьих, все папирусы, описывающие строительство пирамид, не содержат ни одного иероглифа о Сфинксе. Ни одного. Для 4,5-тысячелетней статуи это странно.

Инопланетяне, золото и зал знаний

Конечно, гигантская статуя не могла не обрасти теориями, от которых у академиков дергается глаз. Из них самые стойкие три:

Легенда о Звездных вратах: Сфинкс — это не статуя, а ключ к порталу в другое измерение.

Зал знаний: Геродот писал о подземных комнатах, где жрецы хранили технологии атлантов. Те самые шахты и камеры под лапами — и есть вход в этот архив. Только вот египетское правительство упорно отказывается пускать туда археологов.

Лаборатория алхимиков: совершенно дикая версия, что Сфинкса построили не люди, а пришельцы для добычи золота. Официальная наука это все отрицает и твердит про Хефрена.

Гигантский каменный «вход воспрещен»

Спорить о точной дате создания Сфинкса, в общем-то, бессмысленно. Какое бы число мы ни поставили, для рядового египтянина это была просто стена страха, которую нельзя обойти. Зверь, который стоит на страже с самого сотворения мира и никуда не уйдет.

Мы никогда не узнаем наверняка, был ли Сфинкс построен фараоном Хефреном, царем из легенд о «Первом Времени» или просто выточен ветром из песчаной скалы. Но когда смотришь в его лицо, начинаешь понимать, что главная его загадка вовсе не в иероглифах и возрасте. Она в том, как 20-метровый монолит из известняка умудряется смотреть на тебя так, будто знает о тебе то, чего не знаешь ты сам. Вот зачем его построили — чтобы навсегда поселить в душе этот липкий, сладкий ужас перед неизведанным.