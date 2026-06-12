«Палач Сталина»: за что так в народе прозвали Вячеслава Молотова

В истории советской власти было много лиц, внушавших ужас. Но если Сталин был сакральной фигурой — «отцом народов», к страху перед которым примешивалось что-то почти религиозное, то его ближайший соратник Вячеслав Молотов вызывал в народе совсем другую реакцию. За глаза его называли просто и безжалостно: «палач Сталина». И люди, бросавшие ему в лицо эти слова на улицах старой Москвы, знали, почему так говорят.

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Сосед по ссылке и друг с мандолиной

Знакомство двух кремлевских патриархов состоялось при странных обстоятельствах. В 1910-м в вологодской ссылке будущий «вождь народов» жил в соседней комнате с совсем молодым человеком по фамилии Скрябин (настоящая фамилия Молотова). Сталин уже успел получить кличку «кавказский Ленин», а Вячеслав подрабатывал игрой на мандолине в ресторанах, за что позже получил хлёсткую шутку от «хозяина»:

«Ты перед пьяными купцами играл, они тебе морду горчицей мазали».

Но именно эта, казалось бы, нелепая дружба с молодым музыкантом вылилась в один из самых кровожадных союзов XX века.

Рекордсмен по «мокрому делу»

Казалось бы, где мандолина и где расстрелы? В 30-е годы Молотов совмещал пост председателя Совнаркома (главы правительства СССР) с ролью главного визира в партии. Именно на его стол ложились страшные папки НКВД — так называемые «расстрельные списки».

Историки, десятилетиями изучавшие архивные документы, сделали шокирующее открытие. Обычно Сталина изображают единоличным палачом, подписавшим сотни тысяч смертных приговоров. Однако в цифрах скрывается неприглядная правда о «втором человеке в государстве». Всего из Политбюро было представлено 383 списка на расстрел. Сталин лично завизировал 357 из них, а вот его верный соратник Молотов... подписал 372. Более того, по числу утверждённых им эшафотов Молотов тоже обошел всех — его подпись стоит под приговором для 43569 человек.

Жестокость тогда была нормой, но Молотов превзошел даже самого́ Сталина. А главное — он об этом не жалел. Уже на закате жизни, выйдя на пенсию, он без тени сомнения заявил:

«Я всё время был активным... Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовал очень круто».

Убийца или функционер?

После Сталина и разоблачения его культа роль Молотова в репрессиях попытались пересмотреть. Появилась версия, что он был лишь пешкой и даже якобы «умерял пыл» вождя. Однако новые документы ломают и этот миф. Стоило Берии в 1939 году попытаться арестовать футболистов «Спартака» (братьев Старостиных), Молотов единственный раз за всю историю отступил от правил и не поставил подпись. Но это исключение касалось лишь мира большого спорта, где училась его дочь. На судьбах простых граждан «железный нарком» экономить не собирался.

Жизнь после смерти вождя

Странно, но этот «палач» прожил почти век. Пережив арест своей любимой жены Полины Жемчужиной по делу о «еврейском национализме» (он под давлением Сталина вынужден был с ней развестись, но после смерти вождя восстановил брак), он дожил до 1986 года.

Вплоть до глубокой старости военные и простые прохожие в Москве узнавали его на улице и бросали в лицо обвинения в «душительстве миллионов». Молотов реагировал на это на удивление спокойно — за долгие годы он привык к званию «палача», так и не раскаявшись ни в одном из 44 тысяч приговоров.