Где на самом деле происходит действие поэмы «Мертвые души»

Действие первой части поэмы разворачивается в условном губернском городе NN — городе, который Гоголь специально оставляет без названия, чтобы показать типичную российскую провинцию, а не конкретный регион. Именно сюда приезжает Павел Иванович Чичиков и сразу начинает объезжать помещиков: Манилова, Собакевича, Плюшкина, Ноздрёва и Коробочку. Этот город — не Москва и не Петербург, а типичная глубинка, где живут средние чиновники, помещики и крепостные, и где Чичиков пытается выдать себя за нового землевладельца. Здесь всё и начинается: от прибытия в гостиницу до первых поездок к помещикам, от балов и обедов до покупок «мёртвых душ».

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Поездки по деревням: от центральной России к югу

Поэма сразу выводит Чичикова за пределы города. Он едет к Манилову — это «пятнадцать верст от городской заставы», но на деле дорога длинная, и всё здесь пропитано меланхолическим русским духом: просторы, погосты, запахи осени. Потом — Собакевич, который живёт далеко: Чичикову пришлось проехать «два дня пути» и ночевать у него в огромном доме. Плюшкин — совсем в стороне, в своём запущенном имении, где дворы, сады и усадьба поражают своей заброшенностью. Ноздрёв тоже далеко, и встреча с ним полна подозрений и пьяных драк.

Но настоящая географическая смена происходит в конце первой части. Чичиков планирует вывезти своих «мёртвых душ» в Херсонскую и Таврическую губернии — юг России, где земли «отдаются даром». Это уже не центральная глубинка, а Новороссия: степи, где можно осваивать новые земли, строить и заселять. Автор прямо пишет: «земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй». И вот здесь, в воображении героя, начинается вторая часть задуманной трилогии — Чистилище.

Третья часть: Сибирь и замысел Гоголя

Гоголь не написал третью часть, но в планах она должна была произойти в Сибири. Чичиков и персонажи второго тома (Тентетников и Улинка) должны были туда ссылаются «после чистилища». Именно так автор намекал в письмах и планах: герои проходят «ад» России и выходят в «рай» — сибирские просторы, где можно начать жизнь заново. Это не случайность. Гоголь хотел показать путь от полного разорения к возможному возрождению — от центральной России через юг к сибирской глубине.

Почему Гоголь выбрал именно этот путь

Всё действие происходит в России — стране, которую Гоголь видит как единое целое. Нет никаких других стран, никаких иностранцев в сюжете, кроме намёков в лирических отступлениях. Гоголь специально подчёркивает: это не какая-то конкретная губерния, а средняя Россия, «сердцевина» страны. Именно здесь Чичиков — средний герой, средний чиновник, средний помещик — и средняя Россия сталкивается со своими пороками. Путешествия Чичикова — это и путь по стране, и путь души героя.

Тайна названия города NN

Гоголь оставил город без имени не случайно. Это символ: его можно назвать любой российской губерней — Симбирской, Владимирской или любой другой. Исследователи давно заметили, что в некоторых главах (особенно во второй части, хотя она не завершена) появляются поволжские мотивы, но это всё равно условно. Гоголь хотел показать не регион, а вселенское: типичную Россию, где всё — от Псковской губернии до Сибири — может повториться.

Поэма заканчивается не в городе NN, а в планах Чичикова. Он едет в Херсон, но дорога уже указывает дальше — в сибирскую даль, о которой мечтает Гоголь. Таким образом, территориально действие «Мёртвых душ» — это вся Россия: от губернских городов центральной части, через южные степи Новороссии к сибирской глубине, где, по замыслу, должен был завершиться путь героя.