Какие области России считались самыми процветающими в СССР

Сначала договоримся о понятиях. «Процветающая область» в советских реалиях — это не то же самое, что регион с высоким частным богатством. Частного богатства в привычном смысле не было. Процветание измерялось иначе: концентрацией промышленности, объёмом капиталовложений, развитостью инфраструктуры, наличием «градообразующих» гигантов, уровнем снабжения и — что в условиях дефицита было едва ли не главным — реальной возможностью что-то купить и где-то прилично жить.

Отсюда вытекает важная мысль. В РСФСР благополучие региона напрямую зависело от его места в государственном плане. Туда, куда шли крупные капиталовложения и куда направляли лучшее снабжение, и стекалось всё остальное: люди, кадры, деньги, товары. Поэтому говорить о «самых процветающих» правильнее как о регионах, которым система отдавала приоритет.

Москва и Подмосковье: центр, который тянул на себя всё

Если выносить за скобки автономные республики и края и говорить именно об областях, то вне конкуренции была Московская область вместе со столицей. Это очевидно, но от очевидности не менее верно.

Москва была не просто административным центром — она была витриной государства и точкой, куда направлялось снабжение по высшей категории. Столичные прилавки, при всех оговорках советского быта, были несравнимо богаче провинциальных. Вокруг Москвы сложился мощный промышленный и научный пояс: машиностроение, оборонные предприятия, наукограды, конструкторские бюро. Подмосковье притягивало кадры, инвестиции и инфраструктуру так, как не мог себе позволить почти ни один другой регион.

Это и есть классическая модель советского «процветания»: близость к центру означала доступ к ресурсам, а доступ к ресурсам — к более высокому уровню жизни.

Ленинград и область: вторая столица с особым статусом

Второй безусловный полюс благополучия — Ленинград с областью. Город сохранял статус крупнейшего промышленного, научного и культурного центра, второго по значению после Москвы. Здесь была сосредоточена высокотехнологичная по советским меркам индустрия, судостроение, точное машиностроение, серьёзная научная база.

Ленинградская агломерация по уровню снабжения и развитости относилась к привилегированной категории. Это был регион с особым весом, и его благополучие имело прочную, не сырьевую основу — оно держалось на промышленности и кадрах, накопленных десятилетиями.

Промышленный Урал: становой хребет экономики

Когда заходит речь о хозяйственной мощи, нельзя обойти Урал — и прежде всего Свердловскую и Челябинскую области. Это был один из главных индустриальных регионов страны: металлургия, тяжёлое и оборонное машиностроение, оборонные предприятия закрытого типа.

«Процветание» Урала — особого рода. Это не изобилие прилавков, а концентрация тяжёлой промышленности государственного значения. Свердловск (ныне Екатеринбург) был крупнейшим индустриальным и научным центром, Челябинская область — средоточием металлургии. Сюда шли капиталовложения, здесь работали крупнейшие предприятия, от которых зависела вся экономика. По хозяйственному весу эти области стояли в первом ряду, даже если бытовое снабжение уступало столичному.

Поволжье: автомобили, нефть и индустриальный рывок

Отдельная история — Поволжье, и в первую очередь Куйбышевская область (ныне Самарская) и соседние индустриальные центры. Поволжье в послевоенные десятилетия пережило мощный промышленный подъём: машиностроение, авиационная и космическая промышленность, нефтехимия.

Символом региона стал автомобильный гигант в Тольятти — предприятие, выпускавшее самый массовый советский легковой автомобиль. Появление такого производства преобразило целый край: новые города, приток молодёжи, инфраструктура. Поволжье в эти годы — наглядный пример того, как государственная ставка на конкретную отрасль превращала регион в один из локомотивов экономики.

Сюда же примыкает нефтяная тема: «второе Баку», нефтедобыча Волго-Уральского региона долгое время оставалась важнейшим источником советской нефти, пока пальму первенства не перехватила Западная Сибирь.

Тюменская область: позднесоветское сырьевое чудо

И вот регион, который заслуживает отдельного и пристального взгляда, — Тюменская область. С открытием и освоением гигантских нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири она превратилась в главный энергетический регион страны.

Именно западносибирская нефть и газ во многом обеспечивали поздний СССР валютной выручкой и держали на плаву всю экономику. Сюда направлялись колоссальные капиталовложения, строились новые города, тянулись магистральные трубопроводы. Для работников нефтегазового комплекса действовали повышенные заработки и северные надбавки — заработать на Севере можно было заметно больше, чем в среднем по стране.

Здесь «процветание» получило новое, узнаваемое лицо: не вековая индустриальная традиция, как на Урале, а стремительно созданная сырьевая мощь, ставшая финансовым фундаментом государства. Тюменская область — главный экономический феномен позднесоветских десятилетий.

Чернозёмный юг: богатство земли

Промышленностью список не исчерпывается. Были регионы, чьё благополучие держалось на земле. Это области Центрального Черноземья и юга РСФСР — прежде всего Краснодарский и Ставропольский края с прилегающими областями, а также чернозёмная полоса.

Плодородные почвы делали юг житницей республики. Сельское хозяйство, переработка, относительно мягкий климат и южное изобилие создавали особый образ «сытного» региона. Кубань в массовом сознании прочно ассоциировалась с достатком, богатыми хозяйствами и щедрой землёй. Это процветание иного типа — аграрное, но в стране, периодически сталкивавшейся с продовольственными трудностями, ценность плодородного юга трудно переоценить.

Север и Сибирь: высокие заработки как форма благополучия

Стоит сказать и о специфическом «процветании» северных и сибирских территорий. Сами по себе суровые края не были комфортными для жизни, но государство компенсировало это рублём. Районные коэффициенты и северные надбавки делали заработки в этих регионах одними из самых высоких в стране.

Для многих советских людей поездка «на Севера» или на крупные сибирские стройки была способом скопить серьёзные по тем временам деньги. Так возникал парадокс: регион тяжёлый для жизни, но позволяющий заметно поднять личный доход. Это тоже форма процветания — индивидуального, заработанного трудом в трудных условиях.

Почему «процветание» было неравномерным

Если отступить на шаг и посмотреть на общую картину, проступает закономерность. Благополучие региона в РСФСР определялось не столько природной щедростью, сколько решениями центра: куда направить капиталовложения, какую отрасль сделать приоритетной, какую категорию снабжения присвоить.

Отсюда и разные «лица» процветания. Москва и Ленинград процветали как центры — административные, промышленные, научные. Урал — как индустриальное ядро. Поволжье — как площадка большого машиностроительного и нефтяного рывка. Тюменская область — как сырьевой фундамент поздней экономики. Юг — как житница. Север — как место высоких заработков.

Объединяло их одно: каждый из этих регионов был для государства по-своему незаменим, и потому получал больше остальных.