Форт-Нокс: почему это хранилище считают самым защищенным

Форт-Нокс давно считается одним из самых закрытых и охраняемых объектов в мире. Хранилище находится в американском штате Кентукки между городами Луисвилл и Элизабеттаун и уже почти 90 лет остается символом финансовой мощи США, уверяет автор канала «ЦИФРОХАЙП».

Комплекс построили в 1936 году по решению президента Франклина Д. Рузвельта. Для строительства использовали гранит, железобетон и сталь, а уже через год туда начали свозить золотые запасы со всей страны под усиленной охраной. Большая часть этого золота появилась после изъятия золотых монет из обращения и их переплавки в стандартные слитки.

Сегодня, по разным оценкам, в Форт-Ноксе хранится около 4500 тонн золота. Само хранилище представляет собой подземный бункер с многослойной системой защиты. Особое внимание привлекает главная дверь весом около 22 тонн. Считается, что код доступа разделен между несколькими сотрудниками, поэтому полностью его не знает ни один человек.

Дополнительную защиту обеспечивает расположенная рядом военная база. Вокруг комплекса действует несколько рубежей охраны и постоянное наблюдение, поэтому Форт-Нокс часто называют одним из самых защищенных мест на планете.

Попасть внутрь практически невозможно. Доступ имеют лишь сотрудники, связанные с обслуживанием государственных резервов и проверками хранилища. Для туристов объект полностью закрыт.

За десятилетия вокруг Форт-Нокса появилось множество легенд. Одни спорят о реальном объеме золота, другие требуют независимого аудита запасов. Именно поэтому хранилище остается не только финансовым символом США, но и источником бесконечных споров, слухов и конспирологических теорий.

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