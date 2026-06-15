Дети любовницы Ленина: что с ними стало

Многие историки считают, что Инесса Арманд была не только соратницей Владимира Ильича, но и его любимой женщиной. Наличие у избранницы мужа и пятерых детей Ленина ничуть не смущало. Напротив, после внезапной кончины Арманд вождь и его законная супруга Надежда Крупская взяли на себя опеку над ее дочерьми и сыновьями.

Дети от законного мужа и его брата

Как известно, Инесса Арманд родила четверых старших детей: Александра, Федора, Инну и Варвару от своего мужа Александра. Однако позже женщина увлеклась родным братом супруга Владимиром. В результате этой связи на свет появился младший сын Андрей. Вера Глушкова, автор книги «Усадьбы Подмосковья. История. Владельцы. Жители. Архитектура», утверждает, что глава семьи так любил свою жену, что прощал ей абсолютно все. Муж Арманд даже дал Андрею свое отчество.

После смерти матери

Именно Александр Арманд, вопреки расхожему мнению, воспитал всех пятерых детей после того, как Инесса умерла от холеры, а вовсе не Ленин и Крупская. Владимир Ильич и Надежда Константиновна действительно, как выражается Елена Уралова в своей книге «Человек рожден для…», опекали Александра, Федора, Инну, Варвару и Андрея и принимали активное участие в их судьбе, но это совсем не значит, что они определили их к себе насовсем. Кроме того, даже сама Варвара Арманд подтверждала, что Ленин и Крупская взяли над ней и ее братьями и сестрой «своеобразное шефство», и не более.

Ленин и Александр Арманд

Зачастую в качестве доказательства того, что Владимира Ильича действительно волновали настоящее и будущее детей Инессы Арманд, историки приводят строки из письма Ленина к советскому послу в Персии Ротштейну. В нем Ильич просит Ротштейна о том, чтобы тот «обратил внимание» в частности на Александра и Варвару Арманд и «помог бы им всячески».

К слову, первенцу Инессы Федоровны Александру Ротштейн и в самом деле помог. В 1921 году он стал секретарем торгового представительства в Тегеране. Через несколько лет Александр окончил технический вуз и стал трудиться во Всесоюзном теплотехническом институте. В 1933 году Орджоникидзе предложил ученому стать его заместителем в Наркомтяжпроме.

Варвара, Инна, Федор и Андрей

Варвара же, за которую также беспокоился Владимир Ильич, пошла совсем иным путем. Она стала заслуженным художником РСФСР. Ее сестра Инна до конца дней работала в Институте марксизма-ленинизма. Все они: Александр, Варвара и Инна дожили до весьма преклонных лет.

Федор Арманд умер в 40 лет от туберкулеза. В юности он выучился на летчика в Англии, а после революции служил в рядах Красной Армии. Самый младший в семье Андрей погиб примерно в том же возрасте, что и Федор. Он был убит на фронте во время Великой Отечественной войны.