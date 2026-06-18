«Нас на бабу променял». Кто придумал историю о Степане Разине и персидской княжне?

Атаман донских казаков Степан Разин, несмотря на многочисленные мифы, на самом деле не топил персидскую княжну. Об этом в беседе с RT заявил историк, член Союза писателей России, академик санкт-петербургской Петровской академии наук, автор книги «Степан Разин» Михаил Астапенко.

Сообщения, что Степан Разин, возвратившись из персидского похода, якобы утопил красавицу-любовницу в реке, появились в западных источниках ещё в XVII веке. Подобные упоминания можно найти и в народных преданиях.

Детали гибели девушки в различных рассказах радикально отличаются: красавицу называют то персидской княжной, то татарской аристократкой, а местом её гибели — то Волгу, то Яик.

Нет единства и в вопросе причин убийства. По одной версии, Разин хотел умилостивить речное божество, по другой — его задели упрёки товарищей, что он перестал уделять им внимание. Но ни в одном отечественном официальном источнике никаких свидетельств гибели княжны нет, отметил собеседник RT.

«Персидской княжны не было. В исторических документах её нет. Но есть песня Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень», популярная настолько, что её даже пели люди, которые по-русски не разговаривали. Например, Шарль де Голль эту песню знал и спел, когда Никита Хрущёв был с официальным визитом во Франции», — рассказал Михаил Астапенко.

По словам писателя, француз сказал, что этой песне научил его сидевший в немецком плену с ним подпоручик Михаил Тухачевский, который потом стал маршалом.