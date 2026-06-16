16 июня: что празднуют и кого вспоминают в этот день

16 июня в России отмечают День рождения «Артека». Православные чтут память царевича Дмитрия. В мире в этот день отмечают День защиты детей Африки. День рождения отмечает актер Даниэль Брюль. Какие еще праздники выпали на 16 июня, а также кто из знаменитостей родился в этот день, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День рождения «Артека»

Лента.ру

16 июня 1925 года в крымском поселке Гурзуф открылась первая смена Международного детского центра «Артек». Сначала это был небольшой летний лагерь из четырех палаток. Однако со временем «Артек» превратился в один из самых крупных в мире центров детского отдыха. В 1998 году ЮНЕСКО признала «Артек» проектом XXI века. В настоящее время дети из разных стран не только отдыхают здесь круглый год, но и получают образование по уникальным программам.

Праздники в мире

Международный день семейных денежных переводов

День семейных денежных переводов отмечается во всем мире с 2015 года. Праздник посвящен трудовым мигрантам, которые вынуждены покидать свои страны и ехать на заработки, чтобы прокормить семью. Такие люди регулярно отправляют домой денежные переводы, которые порой составляют до 60 процентов семейного бюджета — это те деньги, которые заработать у себя на родине мигранту порой бывает невозможно.

Лента.ру

Какие еще праздники отмечают в мире 16 июня

День защиты детей Африки;

День шоколадной помадки;

Международный день морской черепахи;

День чекушки.

Какой церковный праздник 16 июня

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

Царевич Димитрий был сыном Ивана Грозного. После кончины царя, фактический правитель Борис Годунов захотел избавиться от законного наследника: сначала он распускал слухи о том что царевич якобы незаконнорожденный, потом попытался его отравить, а когда и это не сработало — подослал слуг, чтобы те зарезали мальчика.

Лента.ру

Царевича Димитрия похоронили в Угличе. Предание гласит, что на его могиле происходили многочисленные чудеса: особенно часто мощи исцеляли людей с заболеваниями глаз. В 1606 году останки царевича перенесли в Москву, сейчас они хранятся в Архангельском соборе в Кремле.

День памяти преподобномученика Киприана Нелидова

Киприан (в миру Константин) родился в Казани в 1901 году, позже с отцом переехал в Нижний Новгород. Успел отслужить в армии, а после стал монахом и перебрался в Москву, где служил в одном из храмов. В 1933 году вместе с другими служителями был арестован и обвинен в создании нелегального монастыря. Был приговорен к трем годам лагерей и сослан на строительство Бийского тракта. Однако уже через год Киприан ушел из жизни в лагерном лазарете.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 июня

День памяти священномученика Михаила Горетовского (Маркова); День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы.

Приметы на 16 июня

Globallookpress.com

Если ветер дует с севера — следующий день будет ясным;

Пролить воду в этот день, значит упустить удачу;

Брать и давать деньги в долг — к затяжному безденежью.

Кто родился 16 июня

Анна Чиповская (39 лет)

Анна Чиповская — российская актриса. Снималась в новогодней серии фильмов «Елки». Однако по-настоящему большую популярность ей принесла главная роль в сериале «Оттепель». В 2022 году на экраны вышел психологический хоррор «Сестры» с участием Чиповской.

Даниэль Брюль (48 лет)

Даниэль Брюль — немецко-испанский актер, продюсер и режиссер. Известность получил благодаря роли гонщика «Формулы-1» Ники Лауды в спортивной киноленте «Гонка». Также актер снимался в фильмах: «На западном фронте без перемен», «Бесславные ублюдки», «Жена смотрителя зоопарка» и в сериале «Алиенист».

Лента.ру

Кто еще родился 16 июня