Арест Берии: какие сокровища конфисковали у наркома НКВД

26 июня 1953 года. На заседании Президиума Совета министров группа военных во главе с маршалом Жуковым арестовала Лаврентия Берию. Некогда всесильный глава НКВД и МВД, «лубянский маршал», человек, державший в страхе всю страну, оказался за решёткой. Москвичи вздохнули с облегчением.

Сразу же начались обыски. Чекисты перерыли кабинеты, сейфы, квартиры и дачи арестованного. Итог оказался неоднозначным. С одной стороны — баснословные богатства, о которых судачили западные историки. С другой — удивительная коллекция предметов, которые вряд ли можно назвать «сокровищами» в привычном смысле. Что же на самом деле конфисковали у Берии?

Деньги: скромно, но достойно

Главный вопрос, который волновал обывателей: сколько денег нашли у арестованного министра? Цифры оказались довольно скромными для человека такого масштаба. На сберкнижках Берии лежало 363 тысячи рублей.

Происхождение этих денег, по мнению историков, сомнений не вызывает. Зарплата Берии как председателя Совета Министров составляла 8 тысяч рублей плюс 20-тысячная доплата. К этому прибавлялись две Сталинские премии — 150 и 100 тысяч рублей — за руководство проектами по созданию атомной и водородной бомб. Для сравнения: в 1953 году хорошее шерстяное пальто стоило 732 рубля, а пара мужских сапог — 202 рубля.

Берия действительно был богат по советским меркам, но его состояние не шло ни в какое сравнение с тем, что приписывали ему западные историки. Англичанин Саймон Себаг-Монтефиоре рисовал картину невиданной роскоши: огромная дача из камня и стекла, одежда от западных модельеров, шикарный лимузин. Сын Берии Серго в мемуарах опровергал эти слухи.

«Подобное имущество Лаврентию Берии не принадлежало — это была госсобственность», — писал он.

Никаких заграничных костюмов маршал не заказывал — ему шил обычный портной Фурман.

Сейф, который шокировал чекистов

Но если деньги оказались предсказуемы, то содержимое личных сейфов Берии поразило даже видавших виды следователей. В июле 1953 года на пленуме ЦК секретарь Кремля Николай Шаталин с нескрываемым смущением докладывал:

«Наряду с документами мы обнаружили в больших количествах всевозможные, как уж там назвать, атрибуты женского туалета».

В сейфах Берии хранились десятки предметов женской одежды и белья: 11 пар импортных дамских чулок, столько же шёлковых комбинаций, 7 пар шёлковых трико, дамские спортивные костюмы, кофточки, носовые платки, косынки. Всё это, как выяснилось, предназначалось для многочисленных любовниц Берии.

Особое недоумение вызвала строчка в описи: «шёлковые детские комбинации, ещё некоторые детские вещи и т.д.». Это косвенно подтверждало давние слухи о наклонностях «лубянского маршала». Начальник охраны Берии Рафаэль Саркисов на допросе признался: его шеф действительно имел связи «со всевозможными случайными женщинами». Сохранился список из двадцати фамилий. Одна из девушек, студентка Майя, сделала аборт от Берии; другая, 18-летняя Ляля, родила ребёнка.

Кроме женских вещей, в сейфе нашли набор «предметов мужчины развратника». Шаталин не стал пояснять, что именно имелось в виду, заявив, что это «не требует комментариев». Предположительно, речь шла о средствах контрацепции — по иронии судьбы, именно Берия когда-то распорядился наладить их производство в подмосковной деревне Баковка.

Не только дамские вещи

Впрочем, не одними пикантными подробностями запомнились обыски. В одном из сейфов Берии, по свидетельству Никиты Хрущёва, было обнаружено огромное количество облигаций государственных займов. Их нашли битком набитыми в сейфе.

Конфискации подлежало и другое имущество. По приговору Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР всё лично принадлежащее Берии имущество изымалось в пользу государства. Он лишался воинских званий и всех наград. А 23 декабря 1953 года приговор был приведён в исполнение.

Легенда о несметных сокровищах

Почему же молва так упорно приписывала Берии несметные богатства? Отчасти виноваты западные историки и кинематограф. В начале 80-х в Англии сняли фильм «Красный монарх», где Берия представал настоящим олигархом. Американка Эми Найт в своей книге живописала тбилисский особняк и дачу в Гаграх. Всё это создавало образ человека, купающегося в роскоши.

Реальность оказалась прозаичнее. Берия был богат, но богатство его было «советским» — высокие зарплаты, премии, государственные дачи и машины. Он действительно жил лучше подавляющего большинства граждан, но сокровищ, достойных сказок Шахерезады, у него не нашли.

Главное, что конфисковали у Берии, — это не золото и бриллианты, а его власть. И коллекция женского белья, которая стала символом его падения. Смешная и одновременно страшная деталь: человек, державший в страхе полстраны, в своих сейфах прятал дамские чулки и трико. Именно эта деталь оказалась красноречивее любых денег.