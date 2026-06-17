Кого вспоминают православные 17 июня

Православные 17 июня вспоминают святителя Митрофана — одного из самых ранних архипастырей Константинополя. Его жизнь пришлась на время, когда привычный мир менялся буквально на глазах, а сама Церковь переходила из гонений в эпоху открытого существования.

По церковному преданию, отец будущего святителя — Дометий — был родственником императора Проба. Приняв христианство, он оставил прежнюю жизнь и вместе с семьей покинул Рим. Так Митрофан с ранних лет оказался в среде, где вера уже была не случайностью, а сознательным выбором.

Позднее его жизнь оказалась связана с Византием — городом, которому вскоре предстояло стать Константинополем. Там Митрофан был учеником епископа Тита, а после его кончины сам занял кафедру.

Служение святителя пришлось на переломный момент истории. Христианство переставало быть верой небольших общин и постепенно занимало важное место в жизни империи. Именно в этот период Византий получил новый статус и стал столицей.

По преданию, именно в его время император Константин Великий обратил особое внимание на Константинопольскую церковь и поддержал укрепление ее положения. К моменту созыва Первого Вселенского собора святитель уже находился в преклонном возрасте и лично участвовать в нем не смог, но его авторитет был хорошо известен церковному миру.

В этот день также вспоминают преподобного Мефодия Пешношского — ученика преподобного Сергия Радонежского и основателя Николо-Пешношского монастыря. Его имя связано уже с русской монашеской традицией и примером соединения молитвы с ежедневным трудом.

Еще одна память дня — обретение мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского, пострадавшего в годы гонений XX века. Такое соседство в календаре особенно заметно: ранняя Церковь и новое время оказываются рядом через общую верность вере.

Также Церковь вспоминает праведных Марфу и Марию — евангельских сестер из Вифании, чей дом связан со многими событиями земной жизни Христа.