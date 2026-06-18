ТеДо и Московский зоопарк отметят День черного лебедя

Праздник объединит просветительские и семейные программы, посвященные птицам, которых компания опекает уже четвертый год подряд.

В рамках Дня черного лебедя гости Московского зоопарка смогут принять участие в тематических мероприятиях, узнать больше об особенностях этих птиц и познакомиться с историей многолетнего партнерства.

ТеДо является опекуном черных лебедей Московского зоопарка с 2022 года. Компания поддерживает содержание птиц и участвует в реализации просветительских инициатив, направленных на популяризацию бережного отношения к природе.

«За четыре года черные лебеди стали для нас гораздо большим, чем просто подопечными. Это партнерство объединяет заботу о природе, просветительскую работу и возможность создавать для сотрудников, их семей и гостей зоопарка новые проекты. Мы рады поддержать День черного лебедя», — отметил Игорь Лотаков, управляющий партнер ТеДо.

За время сотрудничества сотрудники ТеДо и члены их семей принимали участие в экскурсиях, интерактивных программах и посещали Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сегодня компания продолжает поддерживать инициативы, направленные на сохранение биоразнообразия и экологическое просвещение.

«Уже четвертый год подряд компания „Технологии Доверия“ является опекуном наших черных лебедей, и это партнерство — пример осознанной благотворительности. Ценно, когда опекуны стремятся не только к финансовой поддержке, но и к живому, просветительскому взаимодействию с гостями зоопарка. Подобные инициативы помогают привлекать внимание к вопросам сохранения природы и делают знакомство с животными интересным и запоминающимся», — подчеркнула Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Справочно

Черный лебедь получил широкую известность как символ редких и трудно прогнозируемых событий благодаря книге Нассима Талеба «Черный лебедь». Метафора появилась задолго до этого: до XVII века в Европе считалось, что все лебеди могут быть только белыми, пока голландская экспедиция под руководством Виллема де Вламинга не обнаружила популяцию черных лебедей в Австралии. Это открытие стало одним из самых известных примеров того, как реальность может опровергать даже самые устойчивые представления о мире.