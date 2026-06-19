Баскунчак: чем опасно озеро, которое называют русским Мертвым морем

В Астраханской области, на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, раскинулось озеро, которое называют русским Мертвым морем. Баскунчак — самое соленое озеро России, место удивительной красоты и не менее удивительных опасностей. Тысячи туристов приезжают сюда за целебной рапой и эффектными фотографиями, но далеко не все отдают себе отчет в том, какие риски таит в себе эта белоснежная гладь. Попробуем разобраться, чем же на самом деле опасно это уникальное природное творение.

Географическая аномалия

Озеро Баскунчак расположено в Ахтубинском районе Астраханской области, почти на границе с Казахстаном. Это бессточное соленое озеро-самосадка. Площадь его водной глади составляет около 106 квадратных километров, а размеры — 18 на 13 километров. Поверхность озера находится более чем на 21 метр ниже уровня Мирового океана.

Самое поразительное в Баскунчаке — его геологическое строение. Озеро представляет собой углубление на вершине гигантской соляной горы, чье основание уходит под толщу осадочных пород на глубину до шести километров. Мощность поверхностной залежи соли достигает 10–18 метров. При этом само озеро неглубоко — максимум три метра, а в отдельные периоды его глубина и вовсе не превышает одного метра.

Питается Баскунчак водами реки Горькая и множеством родников — всего их около 25, и лишь два из них пресные. За сутки водотоки приносят в озеро 2,5 тысячи тонн солей. На любом опущенном в воду предмете за год вырастает десятисантиметровый слой соли.

Кладовая России

История Баскунчака как источника соли насчитывает не одно столетие. Еще с VIII века местную соль возили по Великому Шелковому пути. Первое официальное упоминание об озере в русских источниках относится к 1627 году — в «Книге Большого чертежа» о нем сказано как о месте, «где ломают соль чистую, как лед». В 60-е годы XIX века Баскунчак стал главным поставщиком соли на внутренний рынок России.

Сегодня здесь добывают до 80% всей российской соли — и пищевой, и промышленной. Промышленные запасы соли оцениваются примерно в 415,8 миллиона тонн. По подсчетам ученых, этого количества хватит еще на четыре тысячи лет.

Соль Баскунчака уникальна по своему составу: она почти на 99,8% состоит из чистого хлорида натрия. В отличие от воды Мертвого моря, баскунчакская рапа практически не содержит посторонних примесей. Концентрация соли здесь достигает 300 граммов на литр воды — это один из самых высоких показателей в мире.

Мертвая вода

Из-за такой запредельной солености озеро Баскунчак практически лишено жизни. В рапе обитают лишь некоторые виды бактерий, способные выносить столь высокую концентрацию соли. Вода здесь непригодна даже для существования большинства микроорганизмов.

На берегах озера не растут деревья и кустарники — соль убивает любую растительность. Летом температура в этих местах поднимается до 45 градусов, а тени нет практически нигде. Белоснежная соляная поверхность слепит глаза и отражает солнечные лучи с удвоенной силой.

Чем опасен Баскунчак для туристов

Казалось бы, какая может быть опасность в соленом озере, где утонуть невозможно? Однако рисков здесь предостаточно.

Солнечный удар и обезвоживание. Отсутствие тени вкупе с отражающей способностью соляной поверхности создают адские условия даже для подготовленного путешественника. Туристы советуют обязательно брать с собой головные уборы и большие запасы питьевой воды. Солнцезащитный крем здесь необходим даже в пасмурную погоду — можно сгореть за считаные минуты.

Травмы. Берега озера состоят из соли, и наступать босыми ногами на соляную корку — занятие не для слабонервных. Острые соляные кристаллы легко режут кожу. А попадание соли в свежие ранки — удовольствие, мягко говоря, сомнительное.

Опасность утопления. Как ни парадоксально, но в самом соленом озере России можно утонуть. В результате многолетней добычи соли на дне образовались так называемые выломы — провалы глубиной до восьми метров. Неосторожный турист, ступивший в такой провал, рискует уйти под воду с головой. А выбраться из восьмиметровой соляной ямы, где вода на 37% состоит из соли, крайне сложно. Хотя плотная рапа и выталкивает тело на поверхность, паника и неожиданность могут сыграть злую шутку.

Ожоги. Соляной раствор такой концентрации — это агрессивная химическая среда. Длительное нахождение в воде может вызвать раздражение и химические ожоги кожи, особенно у детей и людей с чувствительной кожей.

Лечебные процедуры — тоже риск. Рапа Баскунчака известна своими целебными свойствами: она благотворно влияет на суставы, органы дыхания, кровообращение, обмен веществ. Однако чрезмерное увлечение соляными ваннами может навредить. Медики предупреждают: для достижения лечебного эффекта нужно купаться не меньше недели, но при этом важно соблюдать меру.

Экологическая угроза

Парадоксально, но для самого озера главную опасность представляет не природа, а человек. Изношенная канализационная система близлежащего села Нижний Баскунчак периодически дает прорывы. Фекальные отходы проникают в грунт водоема, нанося непоправимый урон его экологии.

В 2024 году Росприроднадзор провел проверку деятельности компании «Руссоль», добывающей соль на Баскунчакском месторождении. Были выявлены факты причинения вреда водному объекту — строительные отходы использовались для оборудования технологических дорог. Общая сумма ущерба оценивалась в сотни миллионов рублей.

Ученые Южного федерального университета изучают газовый состав озера. Выяснилось, что с поверхности Баскунчака за сутки выделяется около 55 килограммов метана и почти 15 тонн углекислого газа. Исследователи предполагают, что засоление водоемов в засушливых районах может стать дополнительным источником парниковых газов в атмосфере.

Вместо заключения

Озеро Баскунчак — уникальный природный объект, сочетающий в себе колоссальные запасы чистейшей соли, целебные свойства и суровые, почти враждебные условия для человека. Оно прекрасно и опасно одновременно. Приезжая сюда, стоит помнить: эта белоснежная пустыня не прощает легкомыслия. Солнце здесь беспощадно, соль остра, а под тонкой коркой рапы скрываются многометровые провалы. Но тем, кто готов соблюдать меры предосторожности, Баскунчак откроет свою неземную красоту и подарит уникальный опыт, который не сравнится ни с одним курортом мира. Только не забывайте про головной убор и воду. И смотрите под ноги.