Как в Крымскую войну был отбит Первый штурм Севастополя

Оборона Севастополя в Крымскую войну совершенно изумила «просвещенную» Европу. Также как и сейчас, там были уверены, что Россия быстро рухнет по экономическим причинам. Но нарвались на фактор, который вечно забывают учесть – дух и стойкость русского солдата. Что это такое англо-французские войска познали почти сразу, но в полной мере ощутили 18 июня 1855 года по новому стилю, когда был отбит Первый штурм Севастополя.

Подгонять какие-то события под красивые даты свойственно многим политикам и военным. Вот и в том 1855 году союзникам очень захотелось добиться победы в значимый для англичан день – годовщину победы в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. А потому на это число был назначен решительный штурм главного пункта обороны Севастополя – Малахова кургана.

Зимой противник особых действий не предпринимал. Присоединясь к туркам в ее войне с Россией в 1854 году, они были уверены, что все действия завершат еще до наступления зимы. Но уперлись в Севастополь и его защитников.

Пришлось зимовать. Гусарские мундирчики, такие симпатичные на лондонских улицах, не спасали даже от мягкой крымской зимы. А вся теплая одежда была на дне морском – осенние шторма тоже свое дело знали. Мечтой любого денди в тот момент был бараний тулуп.

В результате всю зиму 1854-1855 годов союзники ограничивались, за небольшим исключением, лишь артиллерийскими обстрелами города. Правда, очень болезненными для нас – рушились дома, гибли сотни людей. Нам особо отвечать было нечем — снабжение осажденного города было поставлено из рук вон плохо — ни одной приличной дороги, не говоря уже о железнодорожных путях.

С весенним теплом активность неприятеля заметно возросла, начались более массированные обстрелы. Так. только с 28 марта (9 апреля) по 7 (19) апреля во время массированной бомбардировки было произведено 165 тысяч орудийных выстрелов. Мы в ответ смогли дать только 89 тысяч. Кроме того, за зиму удалось доставить подкрепление и количество войск союзников достигло 175 тысяч против 45 тысяч в Севастополе.

Одним словом, противник посчитал, что уже полностью готов к решительному штурму города и был уверен в успехе. А тут и красивая дата замаячила – 40 лет победы под Ватерлоо над Наполеоном. На нее и назначили штурм.

Накануне, 17 июня, была проведена массированная бомбардировка. Утром французы начали наступление. Командование отправило на штурм Малахова кургана огромные силы – 13 500 человек, в их число входили отборные батальоны зуавов. Главная задача – овладеть бастионом Корнилова, потому что он был ключом ко всей обороне Малахова кургана.

В тот день обороной бастиона командовал генерал Юферов. Его войска встретили противника ураганным картечным огнем, под которым дрогнули колонны французов. Две попытки штурма были отбиты.

Тогда начали наступление на батарею полковника Жерве – в случае успеха Малахов курган можно было обойти с тыла. Батарею защищал сильно поредевший Полтавский полк. Как писал русский и советский историк Евгений Тарле, который еще застал живых защитников Севастополя, солдаты «прямо в лоб били ружейным огнем». Все подступы к батареи были усыпаны телами зуавов.

И все-таки те продолжали упорно ползти по ним и упавшим раненым. В результате зуавам удалось занять батарею Жерве. Следом в прорыв ринулись линейные войска, вскоре они оказались на Корабельной стороне. Тут многие дома были разрушены, но часть уцелели — вот там и закрепились, открыв сильный огонь по нашим войскам.

Но терпеть такое оборонявшиеся вовсе не собирались. Командовавший французами полковник Гарнье отправляет одного за другим трех курьеров к генералу Отмару с требованием подкрепления. В донесениях он сообщал, что если его не окажется, то «я буду раздавлен скоро».

До генерала добрался лишь четвертый курьер, но было уже поздно – французов выбили, и батарея Жервье вновь стала нашей. Во время штурма были убиты французские генералы Мейран и Брюне.

Англичане наступали на 3-й бастион. Они шли двумя колоннами и оборонявшиеся расстреливали их буквально в упор. Особенно пострадал офицерский состав. Еще одна их колонна наступала на бастион с востока. Атака была упорной и кровопролитной, вскоре захлебнулась, и англичане были отброшены. Погиб генерал Кэмпбелл.

Упорство и моральный дух русских высоко оценивал и противник. Генерал Уиндгэм писал:

«… враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось».

Ему вторил французский генерал Вимпфен:

«Их энергичная и умная оборона заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид…»

Первый штурм Севастополя 6 (18) июня 1855 года был отбит. Потери союзников по разным оценкам составили от 7 до 10 тысяч человек – все поле битвы было буквально усеяно их телами. Оборонявшиеся потеряли около 4 500 человек. Вот такое получилось «Ватерлоо».