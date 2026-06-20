Дети Ивана Грозного: сколько всего их было на самом деле

У Ивана Грозного было семь или даже восемь жён (церковь признавала законными лишь четыре брака, да и те вызывали вопросы) — но вопрос о количестве его детей до сих пор остаётся открытым. Официальные источники называют цифру восемь: пять сыновей и три дочери. Однако некоторые историки, изучая разрозненные летописные свидетельства и частные записки современников, находят намёки на девятое дитя. Кто-то говорит о ещё одном сыне, умершем во младенчестве и не попавшем в официальные родословные. Кто-то ссылается на путаницу в именах: у Грозного было два сына Дмитрия — один от первого брака, другой от последнего, — и в некоторых источниках их могли посчитать за одного. Так что точное число детей царя до сих пор остаётся предметом споров.

Но даже если остановиться на общепринятой цифре — восьми, — картина вырисовывается трагическая. Из восьмерых детей до взрослого возраста дожили лишь двое: царевич Иван и будущий царь Фёдор. Остальные умерли в младенчестве или юном возрасте. Династия Рюриковичей, которая правила Русью семь столетий, пресеклась на потомках Ивана Грозного. И в этом смысле семейная история царя — это история не столько о продолжении рода, сколько о его угасании.

Первый брак: надежды и потери

Больше всего детей — шестерых — родила Ивану его первая и самая любимая жена Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. Их брак длился чуть больше десяти лет, и каждый ребёнок был для царя событием огромной важности.

Анна (10 августа 1549 — 20 июля 1550) стала первенцем. В честь её рождения Иван повелел заложить храм Иоакима и Анны — знак высочайшей милости. Однако девочка прожила всего одиннадцать месяцев и была похоронена в Новодевичьем монастыре.

Мария (17 марта 1551 — 8 декабря 1552) прожила чуть дольше — около полутора лет. Её захоронение в Вознесенском монастыре Кремля в 2007 году исследовали учёные, прочитав эпитафию: «Лета 7060 ноября в 18 день... преставися благоверная царевна Мария». Эта короткая надпись — всё, что осталось от второй дочери Грозного.

Дмитрий (октябрь 1552 — 4 июня 1553) — первый сын и наследник. Его рождение вселяло надежду на продолжение династии. Но через полгода младенца случайно уронила кормилица во время погрузки на корабль, он упал в реку и утонул. Трагедия случилась на глазах у отца.

Иван (28 марта 1554 — 19 ноября 1581) — старший из сыновей, доживших до зрелого возраста. Его судьба — самая известная и самая трагическая. Царевич был женат трижды, и две его первые жёны были пострижены в монастырь по приказу отца. Гибель Ивана в 1581 году до сих пор вызывает споры. В исторической традиции прочно установилась версия, что Грозный убил сына в припадке гнева, ударив его посохом. Однако исследователи, в том числе академик Н.П. Лихачёв, нашли доказательства того, что царевич скончался после одиннадцатидневной болезни. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев называл картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына» «чисто фантастической». Как бы то ни было, со смертью Ивана Ивановича престолонаследие оказалось под угрозой.

Евдокия (26 февраля 1556 — июнь 1558) — третья и последняя дочь от Анастасии. Она прожила около двух лет. В честь её рождения царь повелел расширить Чудов монастырь и построить надвратную церковь Иоанна Лествичника с приделом мученицы Евдокии.

Фёдор (11 мая 1557 — 7 января 1598) — младший сын от первого брака и второй из выживших детей. Он стал царём после смерти отца в 1584 году. Но Фёдор был слаб здоровьем и, по свидетельствам современников, «росту малого», неспособным к самостоятельному правлению. Именно при нём фактическим правителем государства стал Борис Годунов. Фёдор не оставил наследников — его единственная дочь прожила всего девять месяцев.

Анастасия Романовна умерла в 1560 году — по одной версии, от болезни, по другой, как поговаривали в Москве, была отравлена. Её смерть стала переломным моментом в жизни царя: именно тогда Иван Грозный, по мнению многих историков, начал терять душевное равновесие.

Второй брак: недолгая надежда

После смерти Анастасии царь женился на Марии Темрюковне, дочери кабардинского князя. От этого брака родился сын Василий (в некоторых источниках его называют вторым Дмитрием). Мальчик умер во младенчестве. Это был последний ребёнок от второй жены.

Последний брак: Дмитрий Углицкий

Шестым (по официальному счёту) браком Иван Грозный был женат на Марии Нагой. От этого союза родился сын Дмитрий (19 октября 1582 — 15 мая 1591). Он был полным тёзкой старшего брата, утонувшего в 1553 году.

Судьба Дмитрия Углицкого — одна из самых мрачных страниц русской истории. После смерти Ивана Грозного малолетний царевич был отправлен с матерью в Углич. 15 мая 1591 года он погиб при загадочных обстоятельствах. Официальное расследование, проведённое по приказу Бориса Годунова, заключило, что мальчик напоролся на нож в припадке эпилепсии. Однако многие современники и потомки считали, что Дмитрий был убит по приказу Годунова, видевшего в нём опасного соперника. Смерть царевича Дмитрия поставила точку в истории династии Рюриковичей: после кончины бездетного Фёдора в 1598 году престол перешёл к Годунову.

Итог: восемь жизней — и почти ничего

Итак, у Ивана Грозного было по меньшей мере восемь детей:

Сыновья:

Дмитрий Иванович (1552–1553) — утонул в младенчестве

Иван Иванович (1554–1581) — умер, возможно, от болезни или от рук отца

Фёдор Иванович (1557–1598) — стал царём, но не оставил наследников

Василий (от Марии Темрюковны) — умер во младенчестве

Дмитрий Углицкий (1582–1591) — погиб в Угличе

Дочери (все от Анастасии Романовны):

Анна (1549–1550)

Мария (1551–1552)

Евдокия (1556–1558)

Некоторые исследователи допускают, что у Грозного мог быть ещё один ребёнок — возможно, от одной из менее известных жён или наложниц. Но документальных подтверждений этому нет.

Восемь детей — и ни одной прочной династической линии. Трое из них (Иван, Фёдор, Дмитрий Углицкий) дожили до осознанного возраста, но Иван погиб, не оставив наследников, Фёдор был бесплоден, а Дмитрий умер ребёнком. Царская ветвь Рюриковичей пресеклась на сыновьях Ивана Грозного. Три дочери умерли во младенчестве. Двое сыновей от разных браков не прожили и года.

Семейная история Ивана Грозного — это не просто перечень дат рождений и смертей. Это история о том, как личные трагедии переплетаются с судьбой государства. Каждая смерть царевича или царевны была не только горем для отца, но и ударом по престолонаследию, по самой идее монархической власти. И когда в 1598 году умер последний из сыновей Грозного — бездетный Фёдор, — на престол взошёл человек, не имевший никакого отношения к Рюриковичам. Смута была уже не за горами.