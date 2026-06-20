Чем у русских барышня отличалась от сударыни

На современный слух оба слова звучат одинаково старомодно. «Барышня» — будто из усадебного романа, «сударыня» — словно из любезного письма на плотной бумаге. Оттого и возникает соблазн считать их почти синонимами: мол, в старой России так просто называли женщин. Но в действительности между ними лежала целая социальная пропасть.

© «Купчиха за чаем», 1918 год, Борис Кустодиев

Барышня — это прежде всего положение, возраст и среда.

Сударыня — форма вежливого обращения.

Одна и та же женщина могла быть и барышней, и сударыней — но не в одном и том же смысле. Именно на этом старорусском различии держалось многое: и этикет, и сословная иерархия, и сама оптика дореволюционной повседневности.

Не синонимы, а слова из разных социальных рядов

Слово «сударыня» относится к речевому этикету. Оно отвечает на вопрос: как обратиться к женщине уважительно. Это не обязательно характеристика её возраста, семейного положения или сословия. Перед нами прежде всего формула учтивости.

Слово «барышня», напротив, долгое время обозначало определённый тип женщины: молодую, незамужнюю, из «господской» среды. В более узком и исторически исходном смысле — дочь барина, помещика, дворянина или, шире, человека привилегированного круга.

То есть различие было примерно таким:

сударыня — как к ней обращаются,

барышня — кто она по своему месту в обществе.

Это не игра оттенков. Для XVIII–XIX веков это принципиально разные вещи.

Барышня: не просто девушка, а девушка «из господ»

Историческое значение слова «барышня» сегодня часто размывают. Сейчас им могут шутливо назвать почти любую молодую женщину: «Ну и барышня!» или «Подвиньтесь, барышня». В дореволюционной же норме слово было куда точнее.

Барышня — это молодая незамужняя женщина из господского, прежде всего дворянского или околодворянского круга. Не случайно это слово особенно органично звучит в усадебной, чиновничьей и городской образованной среде XIX века. Оно не просто указывает на пол и возраст, а ставит человека внутрь социальной лестницы.

В крепостной и усадебной повседневности это было видно особенно отчётливо. Слуги говорили не вообще «девица» и не просто «дочь хозяина», а именно «барышня». Это слово обозначало место внутри домашней иерархии: барин, барыня, молодой барин, барышня. В таком употреблении слышится не только возраст, но и подчинение. Барышня — та, кому служат.

Отсюда и важный вывод: барышня — почти всегда незамужняя. В норме речевого обихода так называли девушку до брака. После замужества она уже выпадала из этой категории: становилась молодой барыней, дамой, хозяйкой дома, женой чиновника, офицера или помещика, но уже не барышней в строгом старом смысле.

Почему «Барышня-крестьянка» у Пушкина — не просто красивое название

Лучше всего смысл слова раскрывает литература, но не как украшение, а как исторический документ языка. Заглавие пушкинской «Барышни-крестьянки» держится на сознательном парадоксе. Барышня и крестьянка — это в обычной социальной логике XIX века почти несовместимые роли.

Именно поэтому сюжет работает: девушка из помещичьей среды играет крестьянку, переходит границу между мирами, и читатель сразу понимает, что нарушен обычный порядок. Если бы «барышня» значила просто «девушка», весь эффект названия исчез бы.

Тот же смысл слышен и в устойчивых выражениях XIX века — «уездная барышня», «институтская барышня», позднее «кисейная барышня». Они могут быть ироничными, но социальное ядро в них сохраняется: речь идёт не о любой девушке, а о девушке воспитанной, из сравнительно привилегированной среды, иногда наивной, книжной, домашней.

К концу имперского периода рамка начала расширяться. Барышней уже могли назвать дочь небогатого чиновника, учителя, военного, просто девушку из образованного городского круга. Но даже тогда слово не стало полностью нейтральным. В нём по-прежнему жила память о «господском» происхождении.

Сударыня: не сословие, а уважение

Со словом «сударыня» всё устроено иначе. Это не бытовая роль внутри дома и не возрастная категория, а этикетная формула.

По данным исторической лексикографии, «сударыня» — форма, восходящая к слову «государыня». Точно так же, как «сударь» соотносится с «государем». В живой речи произошло сокращение, сглаживание звучания, но уважительный смысл сохранился.

В XVIII и XIX веках «сударыня» было одним из обычных вежливых обращений к женщине в образованной и городской среде. Это слово можно встретить и в письмах, и в мемуарах, и в художественной прозе, и в сценах повседневного разговора. Иногда — в полной, подчеркнуто церемонной форме, иногда — уже в более разговорной.

Здесь важно не приписывать слову лишнего. Сударыня не равна «замужней женщине» и не равна «женщине дворянского звания». Это не русский аналог паспорта. Так могли обратиться к женщине просто уважительно — особенно если речь шла о незнакомке, о даме из приличного общества, о собеседнице, которой полагалась учтивость.

Именно поэтому «сударыня» гораздо ближе к формуле обращения, чем к социальной метке.

Могла ли одна и та же женщина быть и барышней, и сударыней

Не просто могла — так часто и происходило.

Допустим, перед нами дочь помещика лет восемнадцати. В доме она для прислуги — барышня. Для соседей — тоже барышня, то есть девица из хорошего семейства. Но если к ней обращаются в разговоре, особенно в вежливой или полуофициальной обстановке, могут сказать: «сударыня».

Иными словами, «барышня» описывает её статус, а «сударыня» — речевой жест по отношению к ней.

Вот почему сопоставлять эти слова нужно осторожно. Они не стоят на одной плоскости. Это не как «девица» и «дама», где оба слова скорее именуют тип женщины. Здесь одно слово обозначает место человека в социальной системе, другое — способ признать его достоинство в речи.

Чем барышня отличалась от барыня

Без этого различие тоже не до конца понятно.

Барыня — это уже не дочь, а хозяйка, женщина «при власти» в домашнем или сословном смысле: жена барина, помещица, взрослая госпожа.

Барышня — молодая незамужняя представительница того же мира.

Для крестьянской и дворовой среды это была важнейшая граница. Барыня распоряжается; барышня ещё принадлежит к барскому дому, но сама пока не хозяйка. Одно слово отмечает зрелую власть, другое — молодость и зависимую привилегированность.

Сударыня в эту домашнюю вертикаль не встроена. В нём нет усадебной хозяйственности. Оно учтиво, но не «домовито». В этом и состоит глубинное различие между русским сословным словарём и словарём вежливости.

Была ли барышня русским аналогом «мадемуазель»

Только отчасти. И это тонкий момент.

Иногда кажется, что всё просто: барышня — это будто бы русское «мадемуазель», сударыня — что-то вроде «мадам». Но такое сопоставление слишком грубое. Во французской традиции различие строилось прежде всего вокруг формы светского обращения к женщине в зависимости от возраста и брачного статуса. В русском же случае слово «барышня»долго оставалось ещё и сословно окрашенным.

Именно поэтому крестьянскую девушку никто в нормальном речевом обиходе XIX века не называл барышней — разве что намеренно, с шуткой, маскарадом или социальной игрой. А вот «сударыня» могло работать шире, потому что относилось не к происхождению, а к тональности общения.

Так что аналогии с европейскими формулами допустимы лишь приблизительно. Русская система была своей и гораздо теснее связанной с сословной жизнью.

Когда старое различие стало распадаться

же во второй половине XIX века прежняя жёсткость начала ослабевать. Причин было несколько: размывание сословных границ, рост городов, расширение образованных слоёв, изменение женских ролей. Барышней стали называть не только дворянку в усадьбе, но и городскую девушку «приличного воспитания».

Однако полная нейтрализация не произошла. Слово всё равно сохраняло оттенок молодости, незамужности и некоторой социальной «чистоты». Даже когда его употребляли иронически, этот старый смысл никуда не исчезал.

С «сударыней» произошло другое. После 1917 года вся дореволюционная система обращений рухнула гораздо быстрее, чем словарь повседневных предметов. На место пришли «гражданка», «товарищ», позднее в живой городской речи — «женщина» и «девушка». «Сударыня» начала звучать архаично, стилизованно, иногда театрально.

Слово «барышня» выжило лучше, но изменилось. Оно потеряло прямую связь с дворянским домом и превратилось в разговорное обозначение молодой женщины — иногда ласковое, иногда насмешливое.