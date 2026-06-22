Рассекречены показания племянника Гитлера в советском плену

Служба внешней разведки России рассекретила протоколы допросов племянника Адольфа Гитлера Лео Раубаля, попавшего в советский плен после разгрома немецких войск под Сталинградом. Архивные документы были опубликованы в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно материалам НКВД, Раубаль, служивший в звании лейтенанта вермахта, попал в советский план в январе 1943 года и вскоре был доставлен в Москву. На допросах он подтвердил свое родство с Гитлером и рассказал, что неоднократно встречался с ним до и после прихода нацистов к власти.

Допросы проводил советский разведчик Александр Коротков. В своих показаниях Раубаль назвал поражение Германии под Сталинградом беспрецедентным в истории и признал, что условия советского плена не соответствовали образу, который рисовала немецкая пропаганда.

Племянник фюрера сообщил некоторые сведения о семье и окружении Гитлера, но в основном придерживался официальных версий, распространенных в Третьем рейхе. По оценке Короткова, Раубаль сознательно скрывал часть известной ему информации и старался избегать неудобных тем.

По итогам многомесячной работы советская разведка пришла к выводу, что Раубаль рассказал далеко не все, что знал. В 1949 году его осудили в СССР на 25 лет лагерей как соучастника нацистских преступлений, но в 1955 году он был освобожден и отправлен в ФРГ.

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