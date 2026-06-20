Подсчитано, сколько людей готовы простить измену

Измена традиционно считается одним из самых разрушительных событий для пары. В массовой культуре неверность часто преподносится как финал, доказывающий, что любви больше нет. Однако масштабное исследование от американских психологов, вышедшее в Journal of Sex & Marital Therapy, полностью опровергает этот стереотип. Ученые выяснили, что большинство пар, столкнувшихся с кризисом, находят силы сохранить союз.

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Авторы проанализировали опыт 3429 человек (1151 неверный партнер и 2278 преданных супругов). Большинство (74%) респондентов составили замужние женщины 40–49 лет с детьми.

Взгляд со стороны изменника

Доля пар, оставшихся вместе, оказалась неожиданно высокой: 76% совершивших измену прекратили роман на стороне и остались в семье. Аналогично, 79% обманутых участников подтвердили, что сохранили брак после того, как узнали об измене.

Для неверной стороны главным фактором спасения союза оказалась сохранившаяся любовь к постоянному партнеру. Вторым — понимание, что к третьему лицу нет глубоких чувств. Когда нарушитель верности по-прежнему любил супруга и не испытывал чувств к любовнику, уровень примирения достигал 89%. Кроме того, 73% изменников признались, что испытывали вину прямо в процессе адюльтера. Это доказывает, что большинство измен — результат внутреннего конфликта, а не поиска «лучшего варианта».

Статус и искупительные действия

Для преданных партнеров важнейшим фактором сохранения союза стал статус отношений. Люди, состоящие в браке или помолвленные, охотнее шли на примирение. Общие дети, имущество и совместная история создают мощную мотивацию бороться за семью.

Однако одного статуса мало — колоссальную роль играют действия провинившейся стороны:

постоянная эмоциональная поддержка и проявление нежности;

признание и валидация боли обманутого партнера;

честные ответы на любые вопросы об измене;

полный разрыв контактов с третьим лицом и блокировка в сетях.

В случаях, когда провинившийся супруг шел на диалог и полностью отсекал любовную связь, 93% женатых или помолвленных пар успешно преодолевали кризис.

Кризис как точка роста

Парадоксальным выводом стало то, как пары оценивали жизнь после потрясения. Около 70% неверных партнеров и 36% обманутых заявили, что их отношения после измены стали даже лучше, чем были до нее.

Ученые призывают интерпретировать эту цифру осторожно: измена — не «лекарство». Тем не менее, это может заставить супругов наконец-то вскрыть застарелые проблемы, наладить коммуникацию и заново выстроить безопасность.