Как, согласно исламу, умер первый человек на Земле

В исламской традиции Адам — не просто первый человек. Он — пророк, отец всего человечества и первый, кто вкусил ту чашу, что уготована каждому из его потомков. Смерть Адама в Коране и Сунне — это не просто конец земного пути. Это урок, назидание и установление тех обрядов, которые мусульмане будут соблюдать вплоть до Судного дня.

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Пророк, который не скрывал слёз

Адам в исламе — не тот грешник, которого проклял Бог. Он совершил ошибку, ослушавшись запрета, но покаялся и был прощён. Более того, он стал первым в цепи пророков, «избранным» (мустафа), которому Всевышний даровал откровение и наставил на прямой путь.

Когда срок его жизни стал подходить к концу, Адам, по преданию, не встретил смерть с безразличием. Ибн Аббас, выдающийся толкователь Корана, передаёт, что Аллах открыл Адаму истину о смерти, и тот заплакал. Услышав, что смерть — это не просто уход, но разложение тела и возвращение в землю, из которой он был сотворён, Адам содрогнулся. Но земля, мать всего сущего, напомнила ему о древнем уговоре:

«Когда Аллах взял от меня землю для того, чтобы создать тебя, то Он пообещал, что вернет ее мне».

Этот диалог — первое в истории человечества осознание того, что жизнь конечна и что за нею последует либо вечное блаженство, либо вечная мука.

Ягода, ангелы и последнее желание

Хадисы, собранные в авторитетных сборниках, рисуют драматичную картину последних дней Адама. Когда к нему приблизилась смерть, он, как передаёт Убайй ибн Ка‘б, сказал своим сыновьям:

«Я хочу плодов Рая».

Это было не просто желание. Это была тоска по той обители, откуда он был изгнан. Сыновья отправились в путь на поиски райских плодов, но на дороге их встретили ангелы. Они несли с собой не плоды, а саван и благовония для самого Адама.

Ангелы сказали сыновьям Адама:

«Возвращайтесь, ибо уже решено то, что было определено вашему отцу».

Когда ангелы вошли в дом, Ева (Хавва) узнала их. Она бросилась к Адаму, но он отстранил её:

«Отойди, отойди от меня. Сюда я был приведён только из-за тебя, так освободи путь между мной и ангелами моего Господа».

В этом эпизоде — вся драма человеческой судьбы. Адам не проклинает Еву, но признаёт, что их общая ошибка привела к изгнанию из Рая, а значит, и к смерти, которая теперь пришла за ним.

Вино смерти и облик барана

Как именно к Адаму пришла смерть? Предания дают разные, но не противоречащие друг другу описания. В одних риваятах говорится, что ангел смерти Азраиль явился к нему в облике красивого мужчины и предложил испить «вино смерти». Адам, признав в нём посланца Господа, покорно принял чашу.

В других источниках — смерть пришла к нему в образе барана. Увидев это, Адам потерял сознание и упал.

Но самым трогательным является предание о том, как Аллах, желая утешить своего пророка, позволил ему в последний раз отведать райскую ягоду. Адам съел её и успокоился. Это был прощальный дар — напоминание о том, что милость Господа всегда рядом, даже в самый последний час.

Завещание и установление обряда

После того как Адам испил чашу смерти, ангелы совершили то, что станет ритуалом для всех его потомков до скончания веков. Хадис, переданный Убайй ибн Ка‘бом, гласит:

«Когда Адам (мир ему) скончался, ангелы омыли его водой нечётное число раз и сделали для него нишу в могиле и сказали: "Такова сунна Адама [которая должна соблюдаться в отношении] его потомков"».

Они омыли его тело водой один, три или пять раз (нечётное число — знак особого почтения), завернули в саван, умастили благовониями и прочитали заупокойную молитву. Затем вырыли могилу, сделали в ней нишу (ляхд) и уложили туда тело отца всего человечества.

Это был не просто акт погребения. Это было установление сунны — образца для подражания. Как поясняют богословы, «с потомками Адама надлежит поступать так же, как и с их праотцом Адамом, то есть омывать и хоронить их упомянутым образом».

Преемник, завещание и возвращение земли

Перед смертью Адам назначил своим преемником сына Шиса (Сифа), которому передал мудрые наставления и завещал хранить веру в Единого Бога. Шис, родившийся без сестры-близнеца, стал вторым пророком и продолжил миссию отца.

Что касается места упокоения Адама, то здесь предания расходятся, но сходятся в главном: его тело было предано земле на Аравийском полуострове. Одни источники называют гору Абу-Кубайс в Мекке, где, как считается, он умер в возрасте двух тысяч лет. Другие — местность Мина в окрестностях Мекки. Третьи утверждают, что после Всемирного потопа тело Адама было перезахоронено потомками пророка Нуха (Ноя) в пещере на территории Шама (современная Сирия или Палестина).

В любом случае, Адам, по словам Абу Бакра, был похоронен там, где умер. Ибо «пророков не хоронят нигде, кроме места их смерти».

Продолжительность жизни и день смерти

Сколько же прожил Адам? Здесь цифры тоже разнятся. В одних источниках говорится о 1000 лет. В других — о 2000. Предание, приводимое Ибн аль-Джаузи, содержит любопытный эпизод: когда к Адаму явился ангел смерти, тот удивился, сказав:

«Но ведь я должен прожить ещё 40 лет!»

Однако ему напомнили, что эти 40 лет он уже подарил своему потомку — пророку Дауду (Давиду).

Этот эпизод глубоко символичен. Адам, как и все его дети, не хотел расставаться с жизнью. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скажет об этом:

«Адам отрицал, поэтому дети Адама отрицают; Адам ошибался, и его дети ошибаются».

Человеческая природа — забывать и отрицать неизбежное. Но Господь простил Адама, и его потомки тоже могут надеяться на прощение.

Интересно, что в одном из хадисов указывается и день недели, когда Адам покинул этот мир. Пророк Мухаммад сказал:

«В пятницу Адам был сотворён, в пятницу он умер, в пятницу будет дуть в Рог (Судный день)».

Пятница в исламе — не только день общей молитвы, но и день, когда человеческая история началась и когда она завершится.

Бессмертие в барзахе

Ислам учит, что после смерти душа человека переходит в состояние барзах — промежуточную стадию между миром земным и миром вечным. Тело остаётся в земле, но пророки, по милости Аллаха, не подвержены тлению. Хадисы утверждают:

«Аллах запретил земле разрушать тела пророков».

Более того, «пророки живы в своих могилах, и они молятся».

Это не означает, что они не умерли в физическом смысле. Их души, как и души всех верующих, продолжают существовать, но в особом, благословенном состоянии. И в этом — великое утешение для всех, кто потерял близких: смерть — это не конец, а лишь дверь в иную реальность.

История смерти Адама в исламе — это не просто биографический эпизод. Это модель, прообраз того, как каждый из нас встретит свой последний час. Адам встретил смерть с покорностью воле Господа, оставил завет своим детям, а ангелы показали людям, как должно провожать ушедших. В этом — глубокая мудрость: первый человек не ушёл в небытие. Он проложил путь, по которому пойдут все, кто будет жить после него.