Почему Вавилон считался самым страшным городом древности

Имя «Вавилон» знакомо каждому. Оно звучит в библейских легендах о Вавилонской башне и вавилонской блуднице, в мифах о смешении языков. Но за этими образами скрывался реальный город-гигант, чьё величие и пороки поражали современников ничуть не меньше, чем мифы. В христианской и иудейской эсхатологии он предстаёт как совершенно безнравственный город, которому уготована участь Содома и Гоморры. В Апокалипсисе о нём говорится: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Почему же этот величественный мегаполис древности снискал столь мрачную репутацию?

«Врата Бога»

Вавилон родился в третьем тысячелетии до нашей эры как скромное шумерское поселение с гордым именем Кадингирра — «Врата Бога». Никто тогда не мог представить, что этому городу суждено стать центром мира. Всё изменилось в 1894 году до н. э., когда его захватил аморейский вождь Сумуабум. Он просто перевёл древнее название на аккадский язык — так появился Баб-или, или Вавилон. Город стал столицей новой, Вавилонской династии и начал своё восхождение к славе. В Ветхом Завете, впрочем, указана иная этимология — «Смешение», связанная с легендой о смешении языков при строительстве Вавилонской башни.

Вавилонская башня — не просто миф. Её прообразом был зиккурат Этеменанки, что означает «дом, где сходятся небеса с землёю». Это была поистине исполинская многоступенчатая культовая башня, устремлённая в небеса. Для вавилонян она символизировала связь между земным и божественным мирами. Но для иудеев и христиан строительство этой башни стало символом гордыни — попытки человека противопоставить себя Творцу. Именно эта гордыня и стала одним из первых грехов, навсегда закрепивших за Вавилоном дурную славу.

Древний мегаполис

Представьте себе город с населением в полмиллиона человек — гигант даже по меркам нашего времени. Таким был Вавилон в период расцвета, в VII–VI веках до н. э. Греческий историк Геродот, всегда любивший преувеличить, писал, что периметр городских стен достигал 88 километров. Археологи скромнее: по их данным, площадь города не превышала 10 квадратных километров, но плотность застройки была колоссальной. Даже по нынешним меркам Вавилон был крупнейшим городом, а сравнивая с его современниками — густонаселённым гигантом.

Жизнь в вавилонском мегаполисе была удивительно современной. Городская земля и недвижимость стоили очень дорого, конфликты на этой почве возникали постоянно. Судились даже из-за стен. До нас дошла красноречивая история о том, как один из жильцов двух домов с общей стеной, некий Мардук, назвал стену своей собственностью и потребовал от соседа Забаба-иддина вынуть балки кровли своего дома из «чужой» стены. Фактически — уничтожить собственный дом. Когда тот не согласился, Мардук подал на него в суд — и выиграл дело. Этот эпизод лучше всяких описаний показывает, какие страсти кипели на улицах великого города.

Город развивался и богател: возводились новые здания, стены и ворота, прокладывались широкие улицы, по которым могли проходить многолюдные храмовые процессии. Вавилон стал первым мегаполисом на планете, который на протяжении столетий оставался главнейшим торговым, экономическим, политическим и культурным центром Востока.

Две стороны одного города

Однако блеск и величие Вавилона имели и обратную сторону. Богатым кварталам с роскошными особняками зажиточных граждан противопоставлялись нищие районы с лачугами бедноты, публичными домами и подозрительными трактирами, служившими пристанищами для разного сброда. Социальное неравенство здесь достигало чудовищных масштабов.

Вавилонский уголовный мир в древности славился не меньше, чем современные итальянские и американские гангстеры. На улицах города человек мог стать участником любого греховного действа, которое только мог себе вообразить. Храмовые проститутки, воры, убийцы, ростовщики, обдирающие должников до нитки — всё это было неотъемлемой частью вавилонской повседневности. Город, где человек мог купить всё, стал городом, где человек мог потерять всё, включая собственную душу.

Травма вавилонского плена

Особую роль в формировании образа Вавилона как «города грехов» сыграл вавилонский плен. Именно такое неизгладимое впечатление произвёл Вавилон на евреев за время знаменитого плена при царе Навуходоносоре II, когда жителей Иудейского царства насильственно переселяли в Вавилонию.

Для иудеев, привыкших к相对 скромному образу жизни и строгим религиозным законам, Вавилон стал шоком. Огромный, шумный, богатый, развратный — он казался им воплощением всего, что противоречит воле Бога. Здесь поклонялись идолам, здесь царила роскошь, здесь не было места той строгой морали, к которой они привыкли. Неудивительно, что в их памяти Вавилон навсегда остался символом бездуховности и нравственного падения.

Но не только предвзятое отношение евреев создало апокалиптический образ Вавилона. Сам город давал для этого достаточно поводов. Его богатство было построено на эксплуатации, его величие — на рабском труде покорённых народов, его роскошь — на крови и слезах. Город, который называл себя «вратами Бога», на деле оказался вратами в бездну.

Символ, переживший руины

В 539 году до н. э. Вавилон был захвачен персидскими войсками Кира Великого. Постепенно город пришёл в упадок и запустение. Но его репутация пережила его самого. В Новом Завете образ Вавилона превратился в мощный эсхатологический символ. В Откровении Иоанна Богослова говорится: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу... ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы».

Вавилон стал символом не просто конкретного города, а целой системы — цивилизации, построенной на гордыне, насилии и нравственном разложении. Он олицетворяет всё то, что противостоит Богу и духовным ценностям. Именно поэтому он и был назван «матерью блудницам и мерзостям земным» — не потому, что в нём было больше греха, чем в других городах, а потому, что его грех стал эталонным, образцовым, системным.

***

Вавилон пугал современников не только своей мощью и богатством, но и тем, что в нём, как в зеркале, отражались все пороки человеческой цивилизации. Гордыня, жестокость, разврат, социальное неравенство, жадность — всё это было сосредоточено в одном месте, на берегах Евфрата. Он стал предупреждением: величие без духовности ведёт к гибели. И эта история, записанная в библейских текстах и подтверждённая археологическими находками, остаётся актуальной до сих пор.

Вавилон пал. Но его имя осталось — как напоминание о том, что город, построенный на грехе, не может стоять вечно. И пока существуют города, в которых богатство соседствует с нищетой, а роскошь — с развратом, образ Вавилона будет возвращаться к нам снова и снова. Не как история давно минувших дней, а как зеркало, в которое мы боимся заглянуть.