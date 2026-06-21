Как выглядела клановая борьба в последнее десятилетие СССР

Советский Союз любил говорить о коллективизме, единстве и монолитности партийных рядов. На деле же политическая система страны представляла собой сложный, а порой и смертельно опасный клубок неформальных группировок, объединённых землячеством, личной преданностью и общими коррупционными интересами. Ни один партийный чиновник не мог достичь высокого поста без поддержки своего клана. Особенно остро это соперничество развернулось в последнее десятилетие существования СССР, когда дряхлеющая власть уже не могла сдерживать амбиции региональных элит.

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Земляки у кормушки

В основе большинства советских кланов лежал простой и понятный принцип землячества. Пристроить своего, выдвинуть проверенного человека, окружить себя лояльными выходцами из одного региона — такова была негласная тактика выживания в номенклатурных джунглях.

Самым ярким примером стал Днепропетровский клан — пожалуй, самая влиятельная неформальная группировка брежневской эпохи. Её отцами-основателями по праву считаются Леонид Брежнев и Владимир Щербицкий, первый секретарь Компартии Украины. Именно дружба с земляком позволила Щербицкому занять столь высокий пост, а Брежнев, по некоторым свидетельствам, даже видел в нём своего преемника.

История клана началась ещё в конце 1930-х, когда будущий генсек, благодаря личным связям, оказался в рядах партийной номенклатуры. Войну Брежнев прошёл политработником, а после неё стабильно двигался вверх, последовательно руководя Запорожским, Днепропетровским обкомами, Компартией Молдавии и, наконец, получив назначение в Казахстан. К 1964 году он стал Генеральным секретарём — и для его земляков настал звёздный час.

К 1980-м годам едва ли не половина представителей высшей исполнительной власти в УССР были родом из Днепропетровска. Экономической базой клана служили гиганты военно-промышленного комплекса вроде «Южмаша». В Москву потянулись «днепропетровцы»: министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, председатель Совмина СССР Николай Тихонов, секретарь ЦК Андрей Кириленко. Этот клан был не столько мафиозной структурой, сколько сетью взаимовыгодных связей, основанной на доверии и общей приверженности курсу Брежнева.

Уникальность днепропетровской группировки в том, что она пережила своего создателя. После распада СССР она трансформировалась в олигархическую группу, дав стране второго президента Леонида Кучму, скандального премьера Павла Лазаренко, а также олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Угольный скелет империи

Если днепропетровцы держались на военно-промышленном комплексе, то Донецкий клан вырос на угле. Его фундамент был заложен ещё при Сталине «угольным наркомом» Александром Засядько, который добился приоритетного финансирования Донбасса в ущерб перспективному Кузбассу. Чуть ли не ежегодно донецкая земля преподносила героев-стахановцев, оправдывая возложенное на неё доверие.

Как метко заметил журналист Александр Белов, «дончане больше напоминали стаю голодных борзых, вынужденных с боем завоевывать место под солнцем». Ярким представителем клана в позднем СССР стал Ефим Звягильский — один из немногих, кому удалось подняться с самых низов. В независимой Украине он недолго побыл и.о. премьер-министра и прославился тем, что шантажировал первого президента Леонида Кравчука угрозой донецкого сепаратизма. Позже, после коррупционного скандала, Звягильский репатриировался в Израиль. Именно из этой среды вышли бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Ринат Ахметов.

Кавказский фактор

Закавказские кланы — особая статья. В Грузии, Армении и Азербайджане влияние местных элит было особенно сильным, и Москва вынуждена была с этим считаться.

Армянский клан славился своим неуправляемым характером. По мнению исследователей, в СССР не было более диссидентского КГБ, чем армянский, особенно в период 1978–1988 годов, когда его возглавлял Мариус Юзбашян. Если в большинстве национальных республик глазами центра были секретари и председатели КГБ, назначаемые из русских, то в Грузии и Армении эти должности занимали местные. Главным козырем закавказской номенклатуры стал национализм — ловко манипулируя этой больной темой, она вынуждала Москву идти на уступки и выбивала для себя преференции.

Грузинский клан, по некоторым данным, был одним из самых коррумпированных в Союзе. Уже в 1970-е годы система кланового общества пронизывала не только политику, но и культуру, театр, литературу, телевидение. Азербайджанский клан, в свою очередь, также имел прочные позиции — достаточно сказать, что председатель КГБ Азербайджана, а затем первый заместитель председателя Совета министров СССР входил в его высшее руководство.

Борьба за трон

Особенно ожесточённой клановая борьба стала в последние годы правления Брежнева. Стареющий генсек уже не мог контролировать ситуацию, и в Политбюро развернулось противостояние двух основных сил. Один клан возглавлял председатель КГБ Юрий Андропов, другой — партаппаратчик до мозга костей Константин Черненко. Внутри группы Черненко существовала линия прагматиков, считавших, что стране необходима модернизация. После смерти Брежнева в 1982 году эта борьба вылилась в короткое правление Андропова, а затем и Черненко, которые сменяли друг друга с пугающей быстротой.

Брежнев, кстати, хотел сделать своим преемником Владимира Щербицкого, но скоропостижная кончина генсека 10 ноября 1982 года не позволила осуществиться этому замыслу. Вместо этого на короткий срок к власти пришёл Андропов, а затем — Черненко. Их быстрая смена фактически и открыла дорогу новому поколению, воплощением которого стал Михаил Горбачёв.

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Клановая система в СССР — это зеркало, в котором отразились все пороки застойной эпохи. Землячество, кумовство, коррупция, борьба за ресурсы, прикрытая идеологическими лозунгами, — всё это разъедало систему изнутри. Кланы не были формальными структурами, но именно они определяли, кто получит пост, кто получит бюджет, а кто отправится в ссылку. Они были наследниками старой большевистской гвардии и предтечей постсоветских олигархических групп. Когда Союз рухнул, кланы не исчезли — они просто сменили вывеску, превратив партийную номенклатуру в новых хозяев жизни.