Какая грузинская царица покрестила чеченцев

Грузинская царица, причисленная к лику святых, чьё имя овеяно легендами, — Тамара Великая (1184–1207). Именно она сыграла ключевую роль в христианизации предков чеченцев и ингушей — вайнахов. Это был не просто религиозный акт, а продуманная государственная политика, на столетия определившая культурный ландшафт всего Северного Кавказа.

© Unsplash

Языческий мир перед приходом христианства

До прихода христианства на территории Чечни и Ингушетии господствовало язычество. Пантеон был сложен и многообразен: в каждом селении и даже семье могли быть свои божества-покровители. Верховным богом считался Дела, которому подчинялись все прочие. Особо почитали Галь-Ерду — покровителя скотоводов. Среди других божеств выделялись Тушоли, Мятцил, Сиели, Халад, Ану. До сих пор в народных клятвах чеченцы обращаются к солнцу, земле и небу — живые отголоски той далёкой эпохи.

Почему Грузия обратила взор на север

К началу XII века Грузинское царство при царице Тамаре переживало золотой век. Это была одна из самых могущественных держав региона. Однако рядом, за Главным Кавказским хребтом, жили языческие племена, которые в любой момент могли стать либо союзниками, либо врагами.

Христианизация чеченских земель решала сразу несколько задач. Во-первых, это был долг миссионерский: язычников следовало обратить в истинную веру. Во-вторых, экономический: горные перевалы открывали путь к международной торговле. И наконец, политический: христианские народы становились надёжными союзниками.

Миссия на Кавказе

При царице Тамаре в горные ущелья Чечни и Ингушетии отправились грузинские миссионеры. С ними пришли и архитекторы. В Ассиновском ущелье были возведены христианские храмы — величественные и монументальные.

До наших дней сохранились три таких храма. Самый известный — Тхаба-Ерда в Джейрахском районе Ингушетии, площадь которого превышает сто квадратных метров. Внутри были найдены древние захоронения и каменная купель для крещения. Рядом с ним возвышались Алби-Ерда и Таргимский храм. Их грузинское происхождение не вызывает сомнений: технология кладки, архитектурные формы — всё указывает на мастеров из Грузии.

Христианство в этих краях просуществовало несколько столетий. В 1310 году католикос-патриарх всей Грузии Евфимий III лично посещал храмы на территориях вайнахов. Это значит, что христианские общины здесь были не маргинальным явлением, а полноценной частью грузинского церковного округа.

Не всё крещённое — значит православное

Важно понимать: массового, принудительного крещения не было. Христианизация шла постепенно, через строительство храмов, проповедь и культурное влияние. Многие вайнахские рода принимали новую веру добровольно, видя в этом и политическую выгоду. Однако до конца язычество не было искоренено. Даже после принятия ислама в XVII веке в народной памяти сохранились имена древних богов — Дела, например, из-за созвучия стали отождествлять с Аллахом.

Эхо Тамары

Сегодня мало кто из чеченцев исповедует православие. Но память о грузинской царице, крестившей их предков, осталась в истории, в легендах и в камнях древних храмов, которые до сих пор стоят в горных ущельях. Христианизация чеченцев — не выдумка, не миф, а вполне реальный исторический процесс, начатый по воле одной из величайших правительниц Грузии.

Тамара Великая не просто «крестила чеченцев» — она на века вписала свой народ и свою веру в историю Северного Кавказа, оставив там каменные свидетельства той эпохи, когда горы ещё помнили звон колоколов.