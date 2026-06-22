Как выходили замуж русские бесприданницы

В русской деревне, а позже и в городе, судьба девушки решалась не столько её красотой или умом, сколько содержимым одного-единственного сундука. «Статус девушки определял сундук — главное украшение любой невесты». Пустой ларец — и все достоинства меркли, а сама невеста получала унизительное прозвище — бесприданница. Шансов на замужество у неё было катастрофически мало.

© «Прием приданого в купеческой семье по росписи», Василий Пукирев, 1873

Сундук как мерило ценности

На Руси готовить приданое начинали буквально с рождения девочки. Мать, бабушка, а с 9–10 лет и сама будущая невеста шили, вышивали, ткали. Всё складывалось в сундук, который со временем становился главным доказательством трудолюбия и состоятельности.

Родители не скрывали объём приданого, а напротив, выставляли его напоказ. Чем богаче был сундук, тем выгоднее смотрелась невеста, и тем больше было претендентов в мужья. В этом был суровый практический смысл: приданое было своего рода «платой» жениху за содержание жены.

В приданое бедных семей входили предметы домашнего обихода: бельё, одежда, постельные принадлежности, кухонная утварь. Девушки из знатных семей получали в приданое драгоценности, недвижимость и крупные суммы денег.

Бесприданница: клеймо на всю жизнь

Девушка, не имевшая приданого, носила это звание как позорное клеймо. По сути, она была обречена. «300 лет назад бесприданница практически не имела шансов на замужество». Женихи обходили её стороной, родители отказывались свататься. Считалось, что раз девушка не вышла замуж до 18 лет, значит, с ней «что-то не так». Для таких «засидевшихся» в девках существовало даже едкое слово — «вековуша».

Если же бесприданница была ещё и сиротой, её участь становилась особенно горькой. Её чаще всего ждала судьба приживалки — бедной родственницы в богатой семье, где она выполняла самую чёрную работу.

Лотерея для бедных невест

Положение бесприданниц было настолько серьёзной социальной проблемой, что в XIX — начале XX века в России появилась уникальная форма благотворительности — фонды помощи бедным невестам.

Один из старейших таких фондов был создан в Московском купеческом обществе в 1814 году. Жертвователями выступали купцы и меценаты. Например, суздальский купец Иван Вихрев учредил капитал, проценты с которого в виде пособия в 50–100 рублей получала одна из бесприданниц.

Чтобы получить право на пособие, девушке нужно было получить от приходского священника свидетельство о бедности. Однако денег на всех не хватало, поэтому претенденткам предлагали тянуть жребий. Девушкам, не вытянувшим счастливый билет, оставалось лишь одно — идти собирать подаяние на приданое в торговые ряды.

Пособие выдавалось только после того, как девушка выходила замуж, и только в том случае, если этот брак был для неё первым. После венчания молодая жена приносила в учреждение свидетельство о браке и получала деньги.

Выход в унижении

Пьеса Александра Островского «Бесприданница» (1874–1878) стала самым ярким художественным отражением этой трагедии. Главная героиня, Лариса Огудалова, — девушка хорошей, но обедневшей фамилии. Несмотря на красоту и ум, поклонники не торопятся делать ей предложение. Им нужна невеста с приданым.

Мать Ларисы изо всех сил пытается выдать дочь замуж, но в итоге та вынуждена согласиться на брак с мелким чиновником Карандышевым — не от хорошей жизни. В пьесе блестяще показано, как бесприданница превращается в вещь, объект торга. Её ценят не как человека, а как красивую игрушку, забаву, воплощение мужского статуса.

Островский подчёркивает одиночество героини и её противостояние обществу, где материальные ценности затмили человеческие чувства. Лариса — жертва системы, в которой отсутствие приданого автоматически лишает женщину права на счастье и уважение.

Закон и иллюзия защиты

Согласно Своду законов Российской империи, приданое считалось имущественным даром. Важный нюанс: брак в России не объединял имущество супругов, и муж мог воспользоваться приданым только с согласия жены. При разводе жена имела право забрать своё приданое обратно. Однако для бесприданницы все эти юридические тонкости были пустым звуком — ей просто нечего было делить.

Итог: четыре исхода

Таким образом, у русской бесприданницы было всего несколько путей:

Выйти замуж за небогатого или пожилого мужчину, который соглашался на брак без приданого. Это был самый распространённый, но унизительный вариант. Стать приживалкой в чужой семье, превратившись в прислугу. Попытать счастья в благотворительной лотерее, надеясь на пособие от меценатов. Уйти в монастырь, что для многих было единственным способом сохранить достоинство.

Бесприданница в дореволюционной России — это не просто бедная невеста. Это человек, чья ценность была аннулирована отсутствием материального багажа. Её красота, ум и душевные качества ничего не значили перед пустым сундуком. И даже в трагической судьбе Ларисы Огудаловой, готовой выйти за первого встречного, лишь бы не носить это позорное звание, — не просто вымысел драматурга, а горькая правда о тысячах русских женщин, чьи судьбы были решены заранее, в тот самый миг, когда их матерям нечего было положить в сундук.