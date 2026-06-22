Сколько планов по уничтожению России было у США

До 1949 года США были единственным государством на планете, обладающим ядерным оружием. Это преимущество позволило Пентагону штамповать планы, направленные на уничтожение СССР. Одним из них стал Charioteer (по-английски «возничий» или «воин на боевой колеснице»), позже признанный самым кровожадным проектом по ликвидации социалистического государства.

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Стереть с лица земли

В конце 40-х годов в Чехословакии произошёл коммунистический переворот, социалистические режимы оформились также в Венгрии и Румынии, а армия Мао Цзэдуна одерживала победы над «Гоминьданом» в Центральном Китае. Такое положение дел не могло не беспокоить правительство Гарри Трумэна, которое в итоге поставило задачу и «разгрома сил мирового коммунизма, руководимого Советами». Так появился план Charioteer.

Его авторы предполагали атаку сразу на 70 населённых пунктов СССР. Только на первом этапе операции планировалось обрушить на Советский Союз 133 ядерные бомбы. Москву предполагалось уничтожить «под корень» восемью снарядами, а Ленинград — семью.

При этом удар должен был быть нанесён внезапно, то есть без объявления войны. Бомбардировки думали вести, используя базы в Англии и Западном полушарии (Гавайи, Гренландия, Тихий океан). На втором этапе СССР мог быть «добит» ещё 200 атомными бомбами и 250 тысячами тонн обычной взрывчатки. В некоторых документах даже фигурирует дата начала осуществления задуманного — 1 апреля 1949 года.

Друг за другом

В 1948 были приняты также оперативные планы «Флитвуд» и «САК-ЕВП 1-4а», в рамках которых американское командование начало раздавать экипажам самолётам навигационные карты с отмеченными целями. В конце 1948 года появился план «Сизал», который является чуть не полным аналогом Charioteer.

Но и на этом американские стратеги не остановились. В 1949 году они разработали «Дропшот» — подробнейший масштабный комплексный план ведения войны против СССР.

Ни один из них, как известно, не был реализован. Осуществить задуманное оказалось не так-то просто, а подготовка заняла куда больше времени. К этому моменту Советский Союз успел обзавестись собственным ядерным оружием, а поэтому американцам за проявленную агрессию могло и прилететь в ответ.

Однако, в Вашингтоне не отказывались от начала глобальной войны, но высказывания в этом направлении стали более сдержанными, а планы, похожие на Charioteer, так смело никто не озвучивал.