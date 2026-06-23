Приметы и поверья на 23 июня: как не отпугнуть удачу в Тимофеев день?

По народному календарю 23 июня — Тимофеев день, или Знамение Тимофея. Наши предки связывали эту дату с магией и верили, что на Тимофея происходят волшебные вещи, а потому искали повсюду знаки и предзнаменования. Православные верующие почитают память епископа Тимофея Прусского.

Что можно делать в Тимофеев день

В этот день люди внимательно относились ко всему происходящему, чтобы вовремя истолковать явления и знать, к чему готовиться и как предотвратить беду. На Руси старались проводить водные процедуры с различными травами. Считалось, что это поможет укрепить здоровье и восстановить жизненные силы. Также собирались большими компаниями — чтобы беда обошла стороной.

Что нельзя делать в Тимофеев день

23 июня нельзя проявлять жадность и подсматривать в окна чужих домов. По поверьям, тому, кто нарушит запрет, придется отвечать за ошибки другого человека. Запрещается прикасаться к родинкам на своем теле — иначе с кем-то из близких может случиться несчастье. Признаками приближения беды могут стать надетая наизнанку одежда, треснувшее коромысло и разбитое зеркало. Дурным предзнаменованием будет и увиденная комета. Чтобы не лишиться удачи, в Тимофеев день нельзя злиться и гневаться — фортуна отвернется от человека, и проблемы начнутся не только в финансовой сфере, но и со здоровьем. Не подходит этот день и для празднования свадеб, помолвок или иных торжеств. Еще один запрет гласит: не оставлять на столе ложку и не выносить из дома мусор.

Приметы в Тимофеев день

По народным приметам, если в Тимофеев день вороны стаями улетают из леса, нужно готовиться к природным бедствиям. Мыши бегают по гумну — урожая не будет. Если на заре на поле видны стаи волков, будет падеж скота.