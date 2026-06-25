Самые разрушительные смерчи в России и СНГ: хроника и последствия

16 человек пострадали при урагане в Свердловской области. Торнадо, обрушившийся на область 22 июня, повредил 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома разрушены полностью. Пострадали 16 человек.

Смерчи долгое время считались редкостью — чем-то «чужим, пришедшим из американских фильмов про Оклахому. Однако последние десятилетия показали: атмосфера Евразии способна рождать не менее разрушительные вихри. И хотя они возникают реже, чем в США, их последствия нередко оказываются столь же трагичными — прежде всего из-за неожиданности. MIR24.TV рассказывает, с какими ураганами уже доводилось встречаться в России, странах СНГ и в Грузии.

Ивановская область, июнь 1984 года

Одним из первых самых известных стал смерч в Ивановской области летом 1984 года. Тогда мощный вихрь прошел через несколько населенных пунктов, включая город Иваново и его окрестности. По разным оценкам, скорость ветра превышала 100 метров в секунду, а ширина воронки достигала сотен метров.

Очевидцы вспоминали, как к ним приближалась темная стена с оглушительным гулом, которая буквально «всасывала все на пути — крыши домов, технику, скот, бревна.

Стихия стирала дома с лица земли: деревянные строения разлетались, словно щепки, а автомобили переворачивало и уносило на десятки метров. Погибли 69 человек, сотни людей получили ранения. Для советской метеорологии это стало шоком — у нас подобные явления ранее практически не случались и не прогнозировались.

Ивановская область, ровно через год

Через год после разрушительного Ивановского смерча, в июне 1985 года, восточные районы области снова столкнулись с подобным явлением. Смерч прошел по сельской местности, затронув несколько населенных пунктов. Хотя масштабы разрушений были меньше, чем в 1984 году, событие вызвало серьезную обеспокоенность местных властей и населения: оно показало, что регион остается уязвимым перед подобными стихийными бедствиями.

Смерч повредил жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередачи. Были повалены деревья, повреждены посевы на полях. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но местные жители надолго запомнили этот эпизод как напоминание о том, что смерчи могут повторяться.

Ураган в Благовещенске, июнь 2007 года

Менее известным оказался ураган в Благовещенске в июне 2007 года. В тот раз город и ряд районов области пострадали от мощного шквалистого ветра. Он бушевал около 15 минут, но успел нанести серьезный урон.

Стихия срывала крыши с домов и била стекла, валила деревья, создавая завалы на дорогах, обрывала линии электропередачи. Пятеро человек, включая восьмилетнего ребенка, получили травмы и были госпитализированы. Зато обошлось без погибших.

Смерч в Московской области, июнь 2009 года

4 июня 2009 года вечером смерч обрушился на город Краснозаводск Московской области. Это был редкий случай, когда смерч затронул населенный пункт в Подмосковье. Воронка прошла по центральной части города, вызвав серьезные разрушения. Очевидцы описывали темную вращающуюся стену, сопровождавшуюся сильным шумом, и отмечали, что стихия бушевала всего несколько минут, но успела нанести ощутимый урон.

Были серьезно повреждены около 40 жилых домов: сорваны крыши, выбиты окна, деформированы стены. Пострадали городские коммуникации, включая линии электропередачи и газоснабжения. Многие припаркованные автомобили оказались помяты или перевернуты.

Около 44 человек обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами, но погибших не было.

Ураган на Кубани, февраль 2012 года

В феврале 2012 года на черноморском побережье Краснодарского края (Новороссийск, Геленджик, Анапа) разыгрался мощный ураган. Порывы ветра достигали 47 метров в секунду — это экстремально высокие показатели для региона. Ураган сопровождался сильными осадками и штормовым нагоном воды, что усугубило ситуацию. Стихия затронула сразу несколько крупных курортных городов, парализовав их на несколько дней.

Были повреждены сотни домов: у многих сорвало крыши, выбило окна. Без света и тепла остались десятки тысяч человек. Были нарушены транспортное сообщение и работа коммунальных служб.

В Новороссийске из-за сильного ветра возникли проблемы с морским сообщением, а в Геленджике и Анапе пострадали прибрежные зоны. Спасатели и коммунальные службы работали круглосуточно, чтобы восстановить подачу электричества, разобрать завалы и оказать помощь населению.

Ущерб от урагана оценили в десятки миллионов рублей.

Казахстан: вихрь в Карагандинской области в 2013 году

Казахстан, с его обширными степями, тоже не застрахован от подобных явлений. В северных и центральных регионах периодически фиксируются пылевые и водяные смерчи. В 2013 году в Карагандинской области вихрь повредил инфраструктуру и оставил без электричества несколько населенных пунктов.

Вот как рассказывали об этом очевидцы: несколько рыбаков находились на дамбе недалеко от города. Сначала на горизонте появилось белое облако, оно быстро приближалось. Затем поднялась сильная волна, резко потемнело — и почти мгновенно сформировалась воронка. Она набирала воду и двинулась в сторону людей. Рыбаки испугались, бросили удочки и укрылись в ближайшем недостроенном здании. Тех, кто бежал последними, немного подбросило вихрем вверх. Через несколько минут воронка рассеялась, а дамба оказалась усеяна мусором.

В тот раз обошлось без пострадавших.

Кыргызстан: смерчи на озера Иссык-Куль, июль 2023 год

Здесь смерчи замечают редко, но они все же бывают, особенно в районе озера Иссык-Куль. Например, в июле 2023 года очевидцы сняли на видео мощный смерч, который парил над водой около 30 минут, прежде чем двинуться в сторону Каракола (в район села Тосор).

Еще один случай зафиксировали в июне 2023 года в селе Беловодском (Чуйская область) — кадры тоже разошлись в СМИ. Однако ни серьезных разрушений, ни пострадавших не было зафиксировано.

Шторм на Черном море, ноябрь 2023 года

В ноябре 2023 года на черноморском побережье — в Крыму, Сочи и других регионах — разразился мощный шторм. Волны достигали необычайной высоты, а порывы ветра — до 35-40 метров в секунду. Стихия получила в СМИ название «шторм века из за своей силы и масштабов разрушений. Шторм затронул сразу несколько регионов, вызвав подтопления и повреждения инфраструктуры.

Волны подмыли железную дорогу в районе Сочи, что привело к приостановке движения поездов. Прибрежные автодороги оказались затоплены, а нижние этажи зданий — залиты водой. В Крыму пострадали портовые сооружения и прибрежные объекты. Были перебои с электроснабжением в ряде районов. Спасательные службы оперативно эвакуировали людей из опасных зон и ликвидировали последствия.

Власти оценили ущерб в сотни миллионов рублей и усилили защиты побережья от подобных явлений в будущем.

Смерч в Башкортостане, июнь 2024 года

Этот смерч прошел по сельским районам, повреждая дома и снося кровли. В одном из сел ветром сорвало крышу школы. В других местах вихрь повредил более десятка домов. Также были порваны линии электропередач и повалены столбы. К счастью, обошлось без погибших.

Интересно, что большинство крупных смерчей в СНГ приходится на летние месяцы — июнь, июль, август. Это время, когда сталкиваются теплые влажные воздушные массы и более холодные потоки, создавая условия для мощной конвекции. Однако, в отличие от США, где существует так называемая «аллея торнадо, на постсоветском пространстве такие явления носят более хаотичный характер. Это усложняет их прогнозирование.

Главная проблема — недостаток систем раннего оповещения и слабая готовность населения. Во многих случаях люди просто не понимают, что происходит, и не знают, как действовать. Между тем, даже простые меры — укрытие в подвале, избегание окон, отказ от попыток «переждать стихию на улице — могут спасти жизнь.

Смерчи — это уже не экзотика, а часть новой климатической реальности. И чем раньше общество научится воспринимать их всерьез, тем меньше будут потери, когда небо вновь начнет закручиваться в воронку.