Самые плохие сделки в русской истории

Международные договоры часто бывают вынужденными, но некоторые из них настолько расходятся с национальными интересами, что их последствия переживают века. В российской истории было несколько таких соглашений — откровенно провальных, унизительных или попросту грабительских. Каждая из этих «сделок» оставила в исторической памяти народа глубокую рану, а споры об их оправданности не утихают до сих пор.

© «Подписание Договора о прекращении владения Аляской», Эмануэль Лойце, 1867

Продажа Аляски: 7,2 миллиона, которые утонули

Начнём с самой известной сделки, которая до сих пор вызывает сокрушения. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор об уступке Россией Северо-Американских колоний Соединённым Штатам. За 1 519 000 квадратных километров территории с островами американцы заплатили 7,2 миллиона долларов. Стоимость одного квадратного километра составила всего 4 доллара 73 цента. Для сравнения: казначейство Штата Нью-Йорк в то же время заплатило почти вдвое большую сумму за здание окружного суда.

Почему же Александр II решился на эту сделку? Причин было несколько. Крымская война (1853–1856) поставила государственную казну на грань финансового краха. Удалённость Аляски создавала колоссальные проблемы со снабжением, а пушные промыслы оскудели. Кроме того, Россия опасалась, что англичане, также претендовавшие на эти земли, просто захватят колонию.

Но главный провал сделки — даже не в том, что на Аляске позже нашли золото, и добытые ископаемые многократно превысили стоимость покупки. Беда в другом: «вырученные» от продажи деньги так и не попали в Россию. Семь миллионов долларов перевели в Лондон, откуда на купленные золотые слитки отправили в Петербург морским путём. Но барк Orkney затонул на подходе к столице 16 июля 1868 года. Было ли на борту золото — неизвестно. Страховая компания объявила себя банкротом, ущерб возместили лишь частично.

Петербургский договор 1762 года: первое национальное предательство

5 мая 1762 года Россия и Пруссия заключили мирный договор, который историки называют первым «похабным» миром. И это не случайно.

Россия семь лет воевала против Пруссии, русская армия заняла всю Восточную Пруссию, а в 1760 году — и вовсе вошла в Берлин. Фридрих II уже готовился к территориальным уступкам. Но 5 января 1762 года умерла императрица Елизавета, а на престол взошёл Пётр III — страстный поклонник прусского короля.

Новый император не просто прекратил войну — он согласился на мир на условиях, продиктованных самим Фридрихом. Россия добровольно возвращала Пруссии все занятые с боями территории, включая Восточную Пруссию. Как иронично замечает один из историков, хорошо ещё, что по «врождённой скромности» побеждённый Фридрих не потребовал от победившей его России контрибуции.

Канцлер Воронцов пытался возражать, но Пётр III уже одобрил проект. Договор вступил в силу, и лишь дворцовый переворот, возведший на престол Екатерину II, помешал подписанию ещё более унизительного союзного трактата с Пруссией.

Брестский мир: треть населения — за полгода

3 марта 1918 года Советская Россия подписала Брест-Литовский мирный договор с Германией и её союзниками. Условия были настолько тяжёлыми, что даже Ленин называл этот мир «похабным».

Что теряла Россия? Украина, Привислинские губернии, Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, Финляндия, Карсская и Батумская области на Кавказе. На отторгаемых землях проживала треть населения страны. Кроме того, Россия должна была демобилизовать армию и флот и выплатить 6 миллиардов марок репараций.

Сторонники этого решения утверждали: иного выхода не было, армия разложена, страна на грани катастрофы. Противники называли это предательством национальных интересов. Как бы то ни было, последствия оказались чудовищными. Брестский мир не просто вывел Россию из Первой мировой — он подстегнул Гражданскую войну. А гражданская война, как замечает историк Леонид Млечин, «была значительно страшнее, чем Первая мировая, и я бы даже сказал — чем Вторая мировая».

Зерно для Гитлера: подарок накануне войны

В 1941 году СССР заключил с Германией договор о поставках зерна нацистскому режиму. Согласно контракту, Советский Союз обязывался поставлять Германии не только кормовое зерно, но и пшеницу. СССР должен был отправить 2,5 миллиона тонн зерна, 1 миллион тонн нефти, крупные партии металлов, 2 тысячи килограммов платины.

Германия обещала в обмен поставлять образцы военной техники и промышленное оборудование. Но был один нюанс: по условиям договора, хлеб должен был пойти в Германию с 11 февраля, а немецкая техника — только с 11 мая 1941 года. Последний эшелон с советским зерном пересёк границу за 1 час 15 минут до нападения Германии.

Передача Крыма: ошибка, аукнувшаяся через десятилетия

19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР передал Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Сегодня это решение называют непростительной и трагической ошибкой, которую допустил Никита Хрущёв.

Почему это произошло? Формально — в честь 300-летия Переяславской рады. Но многие историки указывают: при передаче было допущено множество правовых нарушений, в том числе положения трёх конституций были нарушены. Как заявлял председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, это решение противоречило Конституции РСФСР и Конституции СССР.

Последствия этой «сделки» оказались, пожалуй, самыми драматичными из всех. Именно она привела к тому, что в 2014 году, после смены власти в Киеве, Крым воссоединился с Россией. Но какой ценой? Десятилетия напряжённости, конфликтов и, в конечном счёте, вооружённого противостояния.

Вместо заключения

Все эти сделки объединяет одно: их заключали в условиях, когда Россия была слаба, истощена или находилась под властью правителей, ставивших личные симпатии выше государственных интересов. Аляску продали, потому что не могли её защитить. Брестский мир подписали, потому что армия развалилась. Петербургский договор — из-за личной прихоти императора. Зерно Гитлеру — из наивной надежды отсрочить войну. Крым отдали — из идеологических соображений.

Каждая из этих сделок — урок. О том, что национальные интересы не должны приноситься в жертву сиюминутной выгоде. О том, что территориальные уступки, даже самые «рациональные», имеют долгосрочные последствия. И о том, что история не прощает ошибок — она лишь даёт шанс их исправить. Иногда — через десятилетия. Иногда — ценой, которую невозможно измерить деньгами.